NÁZOR: Miliarda sem, miliarda tam. Ako dámy porcovali medveďa

Len pripomeniem. Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová prišla so senzačným odhalením, že Slovensko prišlo o jednu miliardu eur z eurofondov. Vicepremiérka Za ľudí Veronika Remišová zalapala po dychu a išla sa brániť aj s papierom z Bruselu, že Slovensko o nič neprišlo. Načo pani europoslankyňa upresnila, že sme prišli definitívne o možnosť presunúť približne jednu miliaru eur na rýchlu pomoc pri pandémii a ponechali sme ju tam, kde je otázne, či ju dokážeme vyčerpať podľa štandardných pravidiel. A teda o ňu napokon môžeme prísť. Miliarda sem, miliarda tam. Hádžeme veľkými číslami ako by išlo o drobné.

Deficity v miliardách eur sú dlhodobo neudržateľné a preto skôr či neskôr bude musieť prísť k rozpočtovej konsolidácii. To je len inak povedané nepopulárne uťahovanie opaskov.

Toto porcovanie medveďa, ktorý ešte behá po lese, by nám malo pripomenúť, že okrem boja s hnusobou je nutné viac upriamiť pozornosť na rozdeľovanie miliárd – a nielen bruselských.

Naša ekonomika v súčasnosti nefunguje v kategórii „dobre/zle“, ale v kategórii „mohlo by byť ešte horšie“. Miera neistoty je obrovská, keďže koniec pandémie je v nedohľadne. Mnohé dáta sú neznáme. Vieme o čo sa môžeme oprieť – napríklad o automobilky, ktoré tak často boli spochybňované ako niečo neperspektívne. Vieme, kde to horí a niekde už dohorieva – slobodné povolania, živnostníci a firmy, ktoré pre pandémiu majú obmedzenú alebo žiadnu možnosť podnikať. Štátna pomoc je taká, aká je – pre mnohých nedostatočná. Sľuby podpory v objeme jednej miliardy eur mesačne + bankové záruky sa rozplynuli hneď potom, ako boli dané.

Pandémia je ako vlna tsunami a koho definitívne spláchne, to sa uvidí až na konci. Ale aj podniky, ktoré prežijú, budú vyšťavené. Priemysel môže zvýšiť výrobu a čiastočne sa zahojiť na odloženom dopyte, ale jedlá v reštauráciách, ktoré sa teraz neuvarili, už nikto neuvarí, ubytovanie, ktoré sa teraz neposkytlo, už nikto neposkytne.

Aj štátne financie budú v podobnej situácii. Deficity v miliardách eur sú dlhodobo neudržateľné a preto skôr či neskôr bude musieť prísť k rozpočtovej konsolidácii. To je len inak povedané nepopulárne uťahovanie opaskov. Štát dokázal zachovať príjmy dôchodcov či štátnych a verejných zamestnancov, čiastočne podporiť aj zamestnanosť vo firmách, ale stálo ho to veľa peňazí. Bude sa s tým musieť vysporiadať.

Jednou z ciest je aj rozumné využitie eurofondov a peňazí z európskeho fondu obnovy. Lenže pád popularity vlády a najmä vládneho hnutia Igora Matoviča skôr vzbudzuje obavy, že peniaze sa použijú tak, aby sa rekonštruovali preferencie strán.

Nasvedčuje tomu aj Matovičova snaha privlastniť si väčšiu porciu z medveďa, čiže rozdeliť peniaze z fondu obnovy pre rezorty podľa volebných výsledkov. „To nemá obdobu,“ komentovala expremiérka Iveta Radičová tento krok v relácii Ide o pravdu. „Znamená to, že tí, ktorí získali viac percent, majú trojnásobne lepšie návrhy ako tí, ktorí nezískali toľko percent?“ pýta sa. Podľa nej sa o fonde mala viesť verejná diskusia, ktorá by sa sústreďovala na to, čo môže takýto fond priniesť budúcim generáciám a nie, že ho teraz spotrebujeme a pre budúcnosť zostanú len dlhy.

Vláda Igora Matoviča bude mať za sebou prvý rok vládnutia. Ešte stále má pred sebou dlhý boj s pandémiou a tri roky, ktoré jej zostávajú, nie je veľa času na rozbehnutie projektov, z ktorých užitok by ľudia pocítili pred voľbami. A tie, ktoré by boli potrebné pre budúcnosť, napríklad v oblasti vzdelávania, potrebujú ďalšie roky navyše. Debaty o ekonomike a vôbec o perspektíve Slovenska zostali v úzadí, lebo ich prekryli spolu s pandémiou maniere pána premiéra. Je čas vrátiť ekonomické otázky do centra pozornosti.

Pozrite si TOP 10 videí TV Pravda minulého týždňa.

***

1.

Expremiérka a sociologička Iveta Radičová odkazuje politikom – neverte bublinám sociálnych sietí, pretože sú uzavreté a vytvárajú ozvenový efekt. Preto sú dôležité výskumy verejnej mienky, aby mali politici spätnú väzbu. Čo hovorí na vládu Igora Matoviča? Prečo tak výrazne klesla dôvera vo vládu? Vláda a politici musia podľa Radičovej skončiť spory a inak komunikovať. „Premiér nech prestane karhať ľudí, inak nepochopil svoju úlohu,“ uviedla v relácii Márie Hlucháňovej Ide o pravdu. Kľúčovým faktorom je štýl komunikácie – správať sa k občanom ako k dospelým ľuďom a partnerom na spoluprácu, nie karhať ich štýlom „vy ste mi to pokazili“.

***

2.

Expremiér a šéf strany Hlas Peter Pellegrini je presvedčený, že je najvyšší čas, aby voliči opäť rozdali karty medzi politickými stranami v predčasných voľbách. Cesta k voľbám podľa neho vedie cez referendum. Zozbierať potrebných 350-tisíc podpisov nevidí ako problém, predpokladá, že by mohli byť do mája pohromade. Výmena vlády neznamená návrat mafie, povedal v relácii Ide o pravdu. Ak refrendum nebude úspešné, aj to je vyjadrenie názoru voličov, hovorí.

***

3.

Vicepremiéra Veronika Remišová vysvetľuje, ako to je s jednou miliardou eur, ktorú podľa europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej Slovensko stratilo. Stále ju máme, hovorí.

***

4.

Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová odchádza zo strany, aj pre konflikt s Veronikou Remišovou. Čo na to hovorí jej stranícky šéf Richard Sulík a ako vidí on sám svoju politickú budúcnosť?

***

5.

Otestovaní musia byť aj ministri, najmä keď kontrolórom, ktorý na to dbá, je samotný premiér Igor Matovič. Minister obrany Jaroslav Naď sa predkladaniu negatívneho testu vyhol. Mal na to dôvody. Aké?

***

6.

Liek Ivermektín si získal povesť, že môže výrazne pomôcť pri nákaze koronavírusom. Slovenská lekárnická komora upozorňuje, že ľudia zbytočne obliehajú lekárne. Ak bude liek k dispozícii, tak výlučne na lekársky predpis a zrejme nie skôr, ako koncom februára.

***

7.

Jeden z kľúčových svedkov – kajúcnikov vo viacerých prípadoch, v ktorých sú obvinení aj bývalí vysokí policajní predstavitelia, je mŕtvy. František Böhm spáchal samovraždu. Takto to vyzeralo na mieste činu.

***

8.

Ako dožiť v darovanej nehnuteľnosti. Čo všetko je vecné bremeno a ako sa uzatvára? Musí byť zapísané do katastra nehnuteľností a aké sú s tým spojené poplatky? Ako je to s predajom nehnuteľnosti, ktorá má na liste vlastníctva vecné bremeno? V relácii Zuzany Hlavačkovej Ide o právo odpovedá právnička Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.

***

9.

Otváranie škôl opäť trochu poprehadzovalo očkovací plán a preto sa učitelia v ňom posunuli dopredu. Počas víkendu zaočkovali prvých učiteľov vakcínou AstraZeneca.

***

10.

Február sa pripomenul a dal na celom Slovensku jasne najavo, prečo sa považuje za studený zimný mesiac.