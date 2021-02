Začíname vidieť efekt očkovania, uviedol Krajčí a priznal pochybenie

Všetky kľúčové ukazovatele pandémie stúpajú, uviedol Krajší s tým, že ide o mierne stúpanie, čo „ale nie je dobré“. Priemerne na Slovensku zomiera denne v súvislosti s pandémiou 108 pacientov. Reprodukčné číslo mierne narástlo a pohybuje sa na úrovni 1 až 1,1. Podľa ministra mierne rastie aj mobilita občanov, 14-dňová incidencia aj pozitivita testov je stabilizovaná, hospitalizácie však postupne pribúdajú a rastie aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii.

Minister zároveň priznal, že vláda pochybila, keď tvrdší lockdown nezaviedla už pred Vianocami, ale čakala až do 1. januára. „Vtedy sa nám snehová guľa rozbehla a súčasná situácia je dôsledkom toho rozhodnutia,“ uviedol minister. „Ministri ma vtedy prehlasovali. To, pred čím sme varovali, sa takmer do bodky naplnilo,“ uviedol.

Voľných iba 52 lôžok

Krajčí priblížil, že v poslednom týždni počet hospitalizovaných stúpol z 3652 na 3872 osôb. Stúpol aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii z 316 na 337. Sedemdňový priemer vykonaných testov je 224 071. Pozitivita vykonaných PCR testov je na úrovni 20 percent a pozitivita vykonaných antigénových testov je na úrovni jedného percenta. Sedemdňový priemer pozitívnych PCR aj antigénových testov je na úrovni 4793.

Minister zdravotníctva tiež upozornil, že sa zvyšuje množstvo reprofilizovaných lôžok a tiež ich obsadenosť. „Ten trend je negatívny, máme už len 712 voľných lôžok s kyslíkom a 52 voľných lôžok, kde je možné ventilovať pacientov s ochorením COVID-19,“ doplnil Krajčí.

Krajčí tiež priblížil, že počet úmrtí na ochorenie či s ochorením COVID-19 je na čísle 7365. Celkovo aplikovali už 311 293 vakcín, aplikovaná druhá dávka bola už v 69 395 prípadoch. Zaočkovaných už bolo 30 percent všetkých učiteľov.

„Začíname vidieť efekt očkovania,“ uviedol minister a dodal, že vidieť to možno na postupnom návrate personálu do nemocníc. Momentálne je v karanténe alebo na péenke 1543 zdravotníckych pracovníkov, čo je pokles oproti predošlému obdobiu. Efekt očkovania vidno podľa Krajčího aj na poklese hospitalizovaných pacientov vo vekovej hranici od 71 do 80 a od 81 do 90 rokov. Mierne však stúpli príjmy pacientov od 51 do 60 rokov, čo môže súvisieť z rozšírením britského variantu vírusu.

19 „čiernych“ okresov

Na COVID automate bude aj v budúcom týždni celé Slovensko v čiernej farbe. Stúpol ale počet okresov v čiernom stupni varovania – z 15 na 19. Ide o okresy Bánovce nad Bebravou, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Revúca, Rožňava, Šaľa, Snina, Trnava, Žiar nad Hronom, Zlaté Moravce a Zvolen. 50 okresov je v bordovej a 10 okresov (Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník) je červenej farbe.

Krajčí uviedol, že komisia rokovala aj o ruskej vakcíne Sputnik V s tým, že komisia vláde odporučila začať rokovať s ruskou stranou o obstaraní vakcíny Sputnik V. Minister zároveň podotkol, že „vakcín je málo a avizované dodávky sa žiaľ nerealizujú v dostatočnom rozsahu“.

V porovnaní s okolitými krajinami sa situácia mierne zhoršuje aj v Česku. Reprodukčné číslo u nás ani v Česku nie je pod hodnotou jeden, zvyšné susedné krajiny si podľa ministra počínajú veľmi dobre. Šéf rezortu zdravotníctva tiež uviedol, že počet hospitalizovaných pacientov narastá v Košickom kraji, Bratislavský kraj sa mierne zastabilizoval. Počty pacientov v nemocniciach stúpajú aj v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Situácia sa už niekoľko týždňov zlepšuje v Nitrianskom kraji, najlepšia je aktuálne v Žilinskom kraji.