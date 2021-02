Chcete ruskú vakcínu Sputnik V? Lobuje za ňu Matovič

VIDEO: Premiér Matovič lobuje za vakcínu Sputnik V.

Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 brzdia pomalé dodávky vakcín, a preto sa Slovensko začalo zaujímať o ruskú vakcínu Sputnik V. Matovič sa na ľudí obrátil vo videu na sociálnej sieti. Uviedol, že o tejto vakcíne bude rokovať vo štvrtok vláda a on osobne je presvedčený, že „ak by sme dnes Sputnika na Slovensku k dispozícii mali, miliony ľudí by sa ním zaočkovať dali. Aký nátźor máte vy? Dajte vedieť, rád si prečítam diskusiu.“

Uviedol tiež, že na pandemickej komisii „prítomná politička, prítomný politik“ sa voči ruskej vakcíne zásadným spôsobom ohradili a nakoniec z toho bola hodinu a pol „taká nazvem to diskusia, možno skoro až hádka“. Dodal, že v prípade vakcín by sme nemali pozerať na geopolitiku. Uviedol, že napokon všetci boli za, len dvaja ním nemenovaní politici proti.

Vakcinácia podľa infektológa a člena Pandemickej komisie Pavla Jarčušku závisí od dvoch vecí: od očkovacích centier a množstva vakcín. Zatiaľ čo očkovacie centrá vychytali podľa Jarčušku prvotné chyby a sú pripravené, tak vakcíny nielen na Slovensko neprúdia v takom tempe, ako bolo pôvodne očakávané.

„Hoci je Sputnik V už od 21. januára schválený v Maďarsku, tak si musíme byť istí jej bezpečnosťou a musí byť schválená liekovou agentúrou,“ vysvetľuje Jarčuška.

Pripustil, že by Slovensko nemuselo čakať na schválenie Európskou liekovou agentúrou a mohlo by začať vakcináciu ruskou látkou skôr.

„Ak by vakcína Sputnik V bola registrovaná v Európe, bolo by vhodné, aby sme ju už vopred mali zazmluvnenú,“ upozorňuje Jarčuška.

„Všetci špičkoví slovenskí odborníci na infektológiu, imunológiu a epidemiológiu prišli na zasadnutie komisie (Pandemickej komisie v utorok – pozn. red.) so stanoviskom, že vzhľadom na katastrofálne meškanie dodávok EÚ registrovaných vakcín je namieste, aby vláda začala rokovať s ruskou stranou o dodávke vakcín Sputnik V,“ uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO) ešte pred zverejnením svojho videa na sociálnej sieti.