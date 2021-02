Miroslav Kollár odchádza z koalície: Nebudem poslancom koalície vedenej Matovičom

Poslanec Kollár (Za ľudí) to oznámil oficiálnym listom, ktorý poslal do viacerých médií. "Oddnes už nie som poslancom premiéra Igora Matoviča," vyhlásil.

„Som primátor okresného mesta, v okrese, ktorý bol niekoľko týždňov najhorším covidovým okresom na Slovensku. Orgány štátu, zodpovedné za verejné zdravie a krízové riadenie v území, však nerobili v podstate žiadne opatrenia. My, mestá a obce v okrese, štyri víkendy v kuse testujeme. Z 2,23 % pozitívnych sme sa v meste dostali na 0,96 %. A chystáme sa aj piaty. Nie preto, že by to bolo efektívne riešenie dnešnej epidemickej situácie, ale preto, že vláda síce občanom uložila povinnosť preukazovať sa testom, nezabezpečila však testovacie kapacity, kde by sa ľudia mohli otestovať,“ vysvetľuje Kollár, ktorý je aj primátorom Hlohovca.

Vyratúva, že spolu s obcami, zamestnávateľmi a MOM za posledný mesiac len v tomto okrese odhalili vyše 1 400 pozitívnych. „Len tých posledných 62 objavených pozitívnych z našich mestských testovacích miest z tohto víkendu stálo štát 65 000 eur. Viac ako 1 000 eur na jedného. Nedalo sa za tie peniaze bojovať s pandémiou efektívnejšie?“ pýta sa poslanec a primátor Hlohovca.

Ďalej Kollár kladie otázky, či týchto ľudí oslovili úrady verejného zdravotníctva, či ich niekto poslal na PCR test, či niekto trasoval ich kontakty, či ich niekto kontroloval v dodržiavaní karantény, či už niektorí aj nezomreli.

Kollár už viackrát zdôraznil, že obce a mestá pomáhajú štátu v boji s vírusom. „Ale úplne ho nahradiť nemôžeme. Sme na pokraji síl. A nevidíme, že to, čo robíme, má nejaký zmysel. Že sa s energiou, ktorú do boja s pandémiou vkladáme, ďalej zmysluplne pracuje. Aby sme spolu porazili „hnusobu“, ako hovorí premiér Igor Matovič,“ pokračuje primátor.

Slovensko je krajinou, „ktorá je ‚best in covid‘ na celom svete“. Pripomína, že na Slovensku zomiera na COVID-19 najviac ľudí na počet obyvateľov. „To nie sú len čísla v rebríčku. Za každým je konkrétny ľudský osud, rodina, blízki. Včera u nás pochovali mladú mamičku. Ochorela na COVID mesiac pred pôrodom. Dieťa sa podarilo zachrániť, ona zomrela. Otec, tiež pozitívny, dúfam prežije,“ poukzauje Kollár na prípad mladej ženy, ktorá sa infikovala počas tehotenstva.

„Opatrenia, ktoré prijíma vláda, nefungujú. Ale sebareflexia neprichádza žiadna. Mesiace sa snažím na chyby v manažmente pandémie upozorňovať. Ako poslanec tejto vládnej koalície a zároveň ako človek zdola, z praxe. Najprv interne, ale keď sa nič nedeje, kričím nahlas. Márne. V čase zúriacej pandémie koaličná rada namiesto COVIDu riešila „zobrané spisy“ mediálnych či fejsbúkových útokov na vládu. Jasné, že som v tejto absurdnej buchli premiantom. 21-krát som vraj zhrešil,“ píše primátor Hlohovca.

A vzápätí dodáva, že nechce byť lídrom v nadávaní na vlastnú vládu. „Chcem, aby vláda konala tak, aby zbytočne nezomierali ľudia. Míňame miliardy, ohýbame ústavu, v obmedzovaní základných práv ideme na hranu,“ pokračuje.

Uznáva, že súčasná vláda urobila aj dobré kroky. „Som rád, že oslobodená polícia, prokuratúra, súdy tak intenzívne naprávajú pochybenia z rokov troch smeráckych vlád. Teším sa, že mafiou unesený štát sa pomaly vracia tam, kam patrí. Ale to nie je a nemôže byť ospravedlnenie fatálneho zlyhania v politickom manažmente pandémie,“ mieni Kollár.

„Odmietať vyvodiť politickú zodpovednosť preto, lebo sa môže vrátiť HlasoSmer, je falošný argument. Keď teraz nevyvodíme politickú zodpovednosť, keď rýchlo a zásadne nezmeníme manažment pandémie, HlasoSmer sa vráti stopercentne. Ale najmä – budú ďalej zbytočne umierať ľudia, ktorých sme mohli zachrániť, ktorí nemuseli vôbec ochorieť,“ argumentuje poslanec, ktorý už viackrát poukázal na chyby v súčasnom manažovaní pandémie.

Kollár ďalej jasne hovorí: „V každej demokratickej európskej krajine by v takejto situácii mal odstúpiť minimálne minister zdravotníctva. A v našom konkrétnom prípade by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť aj premiér Igor Matovič.“

Premiér podľa neho nesie hlavnú politickú aj osobnú zodpovednosť za podobu protipandemických opatrení, za ich nekoncepčnosť, nedôslednosť, zlé načasovanie, chaos, aj za nedôveru verejnosti v prijímané opatrenia. „Za absurdnú zamilovanosť do celoplošného testovania,“ pritvrdzuje Kollár.

Je rozhodnutý ako primátor naďalej chrániť obyvateľov mesta, za ktorých nesie zodpovednosť. „Ale ako poslanec už nemôžem ďalej legitimizovať chaotické a nekompetentné vládnutie Igora Matoviča, ktorý aj dnes namiesto rázneho a kompetentného politického líderstva ponúka len výhovorky, reči o sabotáži a ankety o očkovaní neschváleným Sputnikom,“ vyhlásil Kollár s tým, že „oddnes už nie je poslancom vládnej koalície vedenej Igorom Matovičom“.

Aby nekomplikoval pozíciu strany Za ľudí v koalícii, vystupuje aj z poslaneckého klubu. „Som naďalej pripravený v parlamente podporiť všetky dobré legislatívne návrhy opreté o programové vyhlásenie vlády, za ktoré som sám hlasoval. Starý ani nový Smer nie sú alternatívou ani riešením dnešnej ťažkej situácie. Nie je ním však ani pokračovanie výkonu funkcie premiéra Igorom Matovičom v podobe, v akej ju doteraz predvádzal,“ uzavrel svoje vyhlásenie už nezaradený poslanec Miroslav Kollár.