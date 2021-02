Bittó Cigániková: Za zlé údaje môže Krajčí. Premiér sa správal zbabelo

Máte zrátané, či vás parlamentný zdravotnícky výbor môže odvolať?

Mám zrátané, že na to nie je žiadny dôvod. Nad takouto možnosťou som vôbec neuvažovala.

Poslanec Vašečka chce napriek tomu navrhnúť vaše odvolanie. Rozprávali ste sa o tom na výbore alebo koaličnej rade?

Nie, nerozprávali sme sa. Pán Vašečka iba napísal status, v ktorom chcel dať najavo svoj názor. Nie je na tom dohoda v koalícii, s nikým o tom nekomunikoval. Považujem to len za vzplanutie pána Vašečku, pri interrupciách sa mu to stáva celkom často.

Ak by sa stalo, že vás odvolajú, čo bude ďalej?

Naozaj o tom neuvažujem. Zdravotnícky výbor je čisto odborná pôda, kde sa má komunikovať o odborných veciach. Pán Vašečka je radikálnym zástancom všetkých zákazov interrupcií. Nie je to jeho odborné stanovisko, ide iba o ideológiu. Rozumiem, že ho moje názory vyrušujú, no bude si na ne musieť zvyknúť. Ani si nemyslím, že by s mojím odvolaním súhlasila koalícia.

Vedeli ste, že minister Krajčí práve v týchto dňoch príde s vyhláškou o platení potratov pre ženy po štyridsiatke?

Samozrejme, už v lete sa totiž o tejto vyhláške diskutovalo. Vtedy som povedala, že keď ju už pán minister otvára, mal by do nej zahrnúť aj interrupčnú tabletku. Vyhlášku samotnú som teda kritizovala už v lete, teraz bola len mechanicky vydaná. Momentálne mi však najviac prekáža, že minister dopustil jej vydanie v čase, keď sa dozvedáme, že máme najviac mŕtvych na koronavírus na milión obyvateľov. To verejnosť obrovsky poburuje, keďže to opäť spustí len zbytočné kultúrne vojny.

Nie je to zastierací manéver, aby sme sa nezaoberali zlou pandemickou situáciou?

To si nemyslím. Skôr je to osobné presvedčenie pána Krajčího a celej skupiny okolo neho. Asi naozaj veria, že bojujú za životy nenarodených detí. Čakala by som, že sa budeme v súčasnosti zaoberať dôležitejšími témami.

Ako by ste vy riešili situáciu s pandémiou?

V prvom rade sa mal už v lete sprísniť režim na hraniciach. Keby sme boli vtedy vypočutí, dnes by sme takéto veľké problémy nemali. Potom prišiel november, keď sme ako strana SaS vydali Semafor zdravia, ktorý presadzoval regionálne opatrenia. Chceli sme, aby boli ľudia motivovaní viac dodržiavať opatrenia, keďže ich trpezlivosť je vzácny statok. Slovensko sa však stále motalo len okolo plošného testovania, pričom sme vôbec neriešili trasovanie, poriadne vykazovanie cez PCR, nie antigénové testy, a dodržiavanie karantény. Som rada, že sa tým teraz začíname zaoberať, ale zdá sa mi to neskoro. My sme po tom volali už v novembri.

Z vášho straníckeho šéfa Richarda Sulíka spravil premiér Igor Matovič vinníka zlej pandemickej situácie, keďže nezaobstaral v decembri milióny antigénových testov na plošné testovanie obyvateľstva. Toto obvinenie sa ťahá až doteraz. Ako to naozaj bolo?

Sú to iba výhovorky. Keď som raz premiér krajiny s absolútnou väčšinou v parlamente, ktorý má svojho ministra zdravotníctva či financií, je na smiech zvaľovať vinu na ministra hospodárstva. Richard Sulík neurobil nič iné, iba dodržal zákonné lehoty pri obstarávaní. Sedemnásť dní trvalo rezortu zdravotníctva, kým na piatykrát dodal rezortu hospodárstva zadanie. Ešte v ten deň začalo ministerstvo konať. To, že to potom trvalo ešte mesiac, je výsledok jasne nastavených pravidiel obstarávania. Sulík dokonca ponúkol Matovičovi možnosť, že testy môžu byť na Slovensku hneď na druhý deň, len porušíme zákon. To, samozrejme, premiér neprijal. Jeho správanie preto považujem za zbabelé.

Ako teraz fungujete v koalícii pri takýchto únavných sporoch?

Pri prezentácii navonok vyzerá koalícia horšie ako v skutočnosti. Keď príde k polemike o konkrétnom riešení, sú diskusie veľmi konštruktívne a vecné, i keď spolu často nesúhlasíme. Výsledkom takejto diskusie bol aj Covid automat. Dostali sme prísľub, že jeho súčasťou nebude opakované plošné testovanie všetkých obyvateľov. Nariadenie o testoch nie starších ako 7 dní malo byť len v tých regiónoch, kde budú zriadené testovacie kapacity štátu v spolupráci so samosprávou. Vďaka tomu by sa testovalo iba v ohniskách. Zrazu však prišiel Igor Matovič s tým, že v rámci Covid automatu sa má testovať celé Slovensko. My s tým jednoducho nesúhlasíme, a je nám jedno, či sa to bude volať skríning, testovanie alebo automat. Prax však bude postupne ukazovať, že nie je logisticky možné robiť všade každý týždeň testy. Napriek tomu si myslím, že Covid automat je dôkazom, že spolupracovať vieme, i keď komunikácia je niekedy nešťastná.

Covid automat však často nevychádza zo správnych údajov. Najmä čo sa týka hospitalizácií či nepresných údajov o nakazených a vyliečených. Rozprávali ste sa o tom, že by sa niektoré parametre zmenili?

Toto je skôr problém vykazovania ako samotného automatu. Počty infikovaných sme vykazovali takým spôsobom, že na vstupe sme hovorili iba o pozitívnych z PCR testov, a na výstupe sme pridali aj vyliečených z antigénových testov. Keby to tak išlo ďalej, bolo by celkovo viac ľudí, ktorí sa vyliečili, ako tých, ktorí sa nakazili. Je to zodpovednosť ministra zdravotníctva. Nech v tom urobí poriadok, alebo nech radšej ani nevykazuje takéto bludy. Keď máme zlé údaje, nemôžeme robiť dobré rozhodnutia.

Nemal by minister zdravotníctva v tejto situácii odísť?

Toto je otázka naňho a jeho kolegov z OĽaNO. Na obranu pána Krajčího však musím povedať, že v počte úmrtí na milión obyvateľov je Slovensko prvé iba za posledných 7 dní, v dlhšom horizonte na tom tak zle nie sme. Stále však platí, že je jeho zodpovednosť, aby sa čísla zlepšili. Nie sú to len štatistiky, sú to rodiny a životy ľudí.

Nie je skôr problém v tom, že ho nemá kto nahradiť?

Neuvažujem o tom. Nebolo by odo mňa korektné takto sa vyjadrovať ku koaličnému partnerovi. V strane sa budeme ďalej vyjadrovať iba ku konkrétnym vecným otázkam.