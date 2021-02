Hlas žiada demisiu vlády a prezidentku o menovanie úradníckej vlády

Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva vládu SR, aby podala demisiu do rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Hlavu štátu zároveň vyzvala, aby po prijatí demisie vymenovala vládu odborníkov až do predčasných parlamentných volieb. Vyhlásil to expremiér a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Hovorí, že demisia vlády s okamžitým menovaním úradníckej vlády by bola základným krokom k obnoveniu dôvery občanov v štát. Deklaroval, že úradnícka vláda by v Národnej rade (NR) SR dostala podporu poslancov z jeho strany.

Pellegrini tvrdí, že vláda je tak zdecimovaná, že sa ju už neoplatí rekonštruovať. Preto považuje za najlepšie riešenie jej demisiu a následnú úradnícku vládu zloženú z odborníkov a profesionálov. „Demisia tejto nedôveryhodnej vlády je prvým a základným krokom k obnoveniu dôvery ľudí v štát a jeho autoritu. Po tejto demisii musia prísť predčasné parlamentné voľby, aby ľudia mohli slobodne odovzdať mandát tomu, kto je pre nich zárukou kompetentnosti, profesionality a elementárnej dôvery,“ povedal.

Mená konkrétnych odborníkov, ktorých by si vedel predstaviť v úradníckej vláde, nepovedal. Mal by ju však tvoriť „neutrálny odborný tím“, ktorý nebude vyvolávať vášne žiadnej strany a dokázal by zjednotiť rozdelenú spoločnosť. Myslí si, že schopní ľudia na riadenie rezortu financií či hospodárstva sa nájdu aj v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť či v bankovej rade Národnej banky Slovenska, vedenia rezortu zdravotníctva by sa zas mohol ujať niekto z pandemickej komisie. Otázku premiérskeho postu necháva na prezidentku. Podčiarkol však, že by to mal byť schopný manažér na riadenie krízy, so skúsenosťami s tímovým riadením, ktorý by počúval aj názory odborníkov. Avizoval, že v najbližšej dobe požiada o stretnutie aj prezidentku.

Ľudia nemajú prehľad, nevedome porušujú pravidlá

Argumentuje chaosom a neprehľadnosťou opatrení. Myslí si, že aj to vedie k nevedomému porušovaniu pravidiel, lebo nik nemá prehľad, čo v ktorom regióne platí. Ľudia podľa neho začínajú byť unavení, nahnevaní a stratili vieru v účinnosť opatrení. Podotkol, že vláda verejnosti denne predvádza neschopnosť vyviesť krajinu z krízy, konflikty a amaterizmus. „Treba jasne a otvorene povedať, že vláda SR zlyhala a musí z funkcií bezodkladne odísť,“ dodal s tým, že Slovensko je v kríze, ktorá okrem ekonomických dôsledkov prináša aj tisícky obetí. Poukázal na to, že počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 prekročil hranicu 6000 a v prepočte na milión obyvateľov patrí Slovensko k najhorším na svete.

Pellegrini poznamenal, že ak vláda demisiu nepodá, môžu sa v rámci opozície baviť o iniciovaní hlasovania o dôvere vláde. Pripomenul aj prebiehajúci zber podpisov na vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Hovorí, že už evidujú tisíce podpisov, ktoré prišli poštou, a ich počet denne narastá. Ďalšie zbierajú aj jednotlivé opozičné strany.

Šéf Hlasu-SD sa vyjadril aj k diskusii o nákupe vakcíny Sputnik od Ruskej federácie. Na mieste premiéra by sa podľa vlastných slov dohodol na jej dodávke s tým, že by sa dávala len občanom, ktorí podpíšu súhlas s jej použitím napriek chýbajúcej registrácii od Európskej agentúry pre lieky (EMA). Nechal by tak jej výber na dobrovoľnosti ľudí. Pripustil, že by časť odporcov vakcinácie mohla pristúpiť na očkovanie vakcínou z inej časti sveta. Spochybnil však, či má Rusko kapacity na dodávku dostatočného množstva vakcíny na Slovensko.