Ficov Smer chce pomôcť efektívne minúť šesť miliárd z Bruselu

„Je tu naozaj obava o to, čo sa stane s tými šiestimi miliardami eur, ktoré majú prísť na Slovensko z osobitého finančného nástroja, ktorý vytvorila Európske únia v boji proti pandémii, ktorý sa nazýva Next generation EÚ," uviedol Fico. Plán obnovy pripravovaný Ministerstvom financií (MF) SR podľa neho nikto nekonzultoval napríklad so zamestnávateľmi, nevie o ňom verejnosť a MF neráta s jeho prerokovaním v Národnej rade (NR) SR.

Fico pripomenul, že Smer-SD predložil vlani v septembri do NR SR návrh záväzného stanoviska SR k plánu obnovy, ktoré síce parlament do dvoch týždňov neprerokoval, no v zmysle Ústavy SR je preto platné. „Okrem iného je v tomto stanovisku úloha pre vládu, že má predložiť do konca októbra 2020 plán obnovy do parlamentu,“ zdôraznil Fico.

V prioritách, ktoré zverejnilo MF, Ficovi chýba podpora oblastí najviac zasiahnutých koronakrízou, ako je napríklad cestovný ruch, investície do poľnohospodárstva či podpora vedy a výskumu.

Nemajú ich radi, ale chcú pomôcť

Stanovisko, ktoré strana vlani predložila do parlamentu, rátalo s nomináciou expertov. Tí mali podľa Fica zabezpečiť široký spoločenský dialóg a včasné posúdenie plánu obnovy. Dokument však doteraz nie je hotový a predložený do Bruselu musí byť najneskôr do konca apríla.

„Napriek tomu, že ich nemáme radi a chceme, aby čo najrýchlejšie odišli preč, pretože to je omyl prírody, celá táto vláda, my podávame ruku. Dávame k dispozícii všetky odborné kapacity Smeru,“ povedal Fico.

Ministerstvo financií však Ficovi oponuje a tvrdí, že plán obnovy je najdiskutovanejší dokument za posledných desať rokov. „To by mal predseda Smeru Robert Fico vedieť už len preto, že jeho vlády premrhali všetky príležitosti na reformy, ktorými mohli zlepšiť život občanov, takže nebolo za ich vlád o čom diskutovať,“ uviedol Róbert Buček z tlačového odboru ministerstva. Rezort dodal, že ak sa o niečom verejne diskutovalo, bola to korupcia a poburujúci spôsob, akým prichádzali k obrovskému bohatstvu oligarchovia a klienti Smeru-SD.