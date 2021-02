Ruský Sputnik V má v rukách Krajčí

Po Maďarsku a Srbsku chce ruský výrobca vakcíny Sputnik V preraziť na starom kontinente aj v ďalších európskych krajinách. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) dal na sociálnej sieti hlasovať, či by boli ľudia ochotní dať sa zaočkovať práve ruskou vakcínou. Vo štvrtok o vakcíne rozhoduje vláda.

Má to však háčik. Výrobca tejto očkovacej látky sa nesnaží o registráciu Európskou liekovou agentúrou EMA. Tá však schvaľuje vakcíny pre všetky členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska. Podľa zástupcov EMA však zatiaľ nedostali z ruskej strany žiadosť o registráciu. Slovensko môže, v prípade veľkého záujmu o vakcínu, liekovú agentúru obísť.

Minister zdravotníctva môže povoliť očkovanie touto látkou ako terapeutické použitie neregistrovaného lieku. Podobne pred časom aj schválil aj dovoz na Slovensku neregistrovaného lieku Ivermektín. Pri jeho použití v liečbe berie na seba plnú zodpovednosť lekár. Kto by znášal zodpovednosť pri vedľajších účinkoch neschválenej vakcíny, zatiaľ nie je známe.

Jednotlivé členské štáty Európskej únie však majú možnosť povoliť použitie aj neregistrovaného lieku. To sa stalo aj v Maďarsku.

Vláda rozhodne

Po utorkovom rokovaní Pandemickej komisie minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) uviedol, že vo štvrtok bude vláda rozhodovať o tom, či má Slovensko rokovať s ruskou stranou o zazmluvnení vakcíny Sputnik V.

„Štátny ústav pre kontrolu liečiv nemôže vydať individuálne registračné rozhodnutie pre vakcínu Sputnik V na Slovensku. Vakcínu je možné použiť iba po schválení ministerstvom zdravotníctva ako terapeutické použitie neregistrovaného lieku," ozrejmila Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa ústavu. Pritom len pred pár dňami Krajčí avizoval, že chce počkať na schválenie od Európskej liekovej agentúry. To sa však zmenilo po tom, čo premiér Matovič rozbehol anketu, či Slováci majú o túto vakcínu záujem.

Dali by ste sa zaočkovať ruskou vakcínou Sputnik V? Premiér Igor Matovič sa pýta ľudí: Máme doviezť ruskú vakcínu Sputnik V? áno áno, ak ju schváli EÚ nie neviem nechcem sa dať očkovať Zobraziť výsledky ankety áno 68,5% áno, ak ju schváli EÚ 14,5% nie 8,9% nechcem sa dať očkovať 6,5% neviem 1,6%

Podľa Jurkemíkovej zástupcovia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv boli prizvaní aj na rokovanie Pandemickej komisie. Z diskusie vyplynulo, že ústav bude „požiadaný o stanovisko k bezpečnosti, účinnosti a kvalite vakcíny Sputnik V“.

„Proces posudzovania vakcíny štátnom ústavom sa môže začať, keď budeme mať prístup k požadovaným údajom od ruskej strany," dodala Jurkemíková.

Takmer rovnako účinná

Takmer pred mesiacom 20. januára hovorca Ruského priameho investičného fondu oznámil, že fond podal žiadosť o registráciu vakcíny Sputnik V v Európskej liekovej agentúre s tým, že prvé dokumenty by mali byť už vo februári. Pravdou však je, že ruská strana nikdy európske inštitúcie o registráciu nezažiadala.

Sputnik V sa zatiaľ aplikuje v 21 krajinách. Kazachstan bude prvou krajinou, kde bud[ očkovaciu látku aj vyrábať. Ďalšími by mali byť Brazília, India či Južná Kórea. Na porovnanie, vakcíny od konzorcia Pfizer-BioNTech sa používajú vo viac ako 60 krajinách.

Rusko pritom schválilo vakcínu proti COVID-19 ešte v auguste minulého roka, ako prvú vakcínu proti koronavírusu na svete. Európska únia schválila prvé vakcíny až po dôsledných klinických skúškach koncom decembra. Jediná medzinárodná recenzia, ktorú Sputnik V má, bola uverejnená v najprestížnejšom medicínskom magazíne Lancet. Podľa vedeckej štúdie má Sputnik V u zaočkovaných ľudí až 91,6-percentnú úspešnosť ochrániť ich pred COVID-19. Vakcína je teda takmer rovnako účinná ako vakcíny od spoločnosti Moderna či Comirnaty od Pfizer-BioNTech.

Problémová výroba

Hoci sa diskusia o Sputniku V na Slovensku naplno rozbehla a mnoho ľudí by sa dalo ním dalo zaočkovať ešte pred oficiálnym schválením, samotné Rusko nemá dostatok vakcín.

Ani Ruská federácia nepredpokladá, že by vakcínu Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 dokázalo doručiť do krajín Európskej únie skôr ako v máji či v júni. Šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev okrem toho štátnej televízii Rossija 24 povedal, že „veľké dodávky do EÚ bude možné zrealizovať až po ukončení masového očkovania v Rusku“.

„Nestíhajú ním očkovať vlastných ľudí, nestíhajú ho vyrábať, nedal sa ním zaočkovať dokonca ani samotný Vladimir Putin," upozorňuje europoslanec Michal Šimečka (PS).

Napokon aj samotný nákup vakcín koordinuje Brusel tak, aby každá krajina mala rovnaký prístup k očkovacím látkam. Cieľom je, aby menšie a chudobnejšie krajiny, akou je aj Slovensko, nedoplácali na bohatšie štáty únie, ktoré by si teoreticky vedeli nakúpiť vakcíny aj drahšie, ale rýchlejšie.

„Zodpovedný politik si dá záležať na poctivom overení nového lieku. Lebo tu ide o zdravie nás všetkých a o dôveru ľudí v proces očkovania. To nie je svätá vojna. To je zdravý rozum a súdnosť," zdôraznil predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí).

Strana SaS si uvedomuje dopyt občanov po očkovaní, ale bolo by podľa nej veľmi ľahkovážne, keby sme na Slovensko pustili vakcínu Sputnik V bez akejkoľvek kontroly. „V prvom rade je preto dôležité obrátiť sa na Európsku liekovú agentúru alebo Štátny úrad pre kontrolu liečiv a zabezpečiť všetko potrebné, aby mohli zodpovedne posúdiť prínosy a kvalitu vakcíny," uviedla strana.

„Môj názor je veľmi blízky postoju Viktora Orbána. Ochrana zdravia a životov nemôže byť spájaná s geopolitkou, vírus si nevyberá západ a východ… našou povinnosťou je zabezpečiť bezpečnú vakcínu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza," reagoval Matovič na otázku, či bude Slovensko podľa vzoru Maďarska rokovať s Ruskom o možných dodávkach vakcíny Sputnik V ešte pred jej schválením regulačným orgánom únie.

Matovičovi sa nepáči, že niektorí slovenskí politici a političky vedú voči tomuto názoru doslova geopolitickú „svätú“ vojnu. Narážal tým na Veroniku Remišovú (Za ľudí), ktorá sa nechce s ruskou vakcínou unáhliť a spolieha sa na medzinárodnú liekovú agentúru. „Nie sme tu pokusné králiky. Všetko treba mať schválené Európskou liekovou agentúrou, keď to tá schváli, môžeme ňou očkovať,“ uviedla Remišová.

Použitie bez registrácie

Ďalšou krajinou, ktorá zvažuje nákup ruských vakcín, je Chorvátsko. Chce tak spraviť ešte predtým, ako použitie vakcíny v únii bude schválené. Informoval o tom chorvátsky minister zdravotníctva Vili Beroš.

Beroš povedal, že o možnej objednávke vakcín hovoril s ruským veľvyslancom v Záhrebe a dostal od neho informáciu, že ruské úrady plánujú podať žiadosť o registráciu vakcíny Sputnik V na území únie.

„Teraz je na našich odborníkoch, ktorí musia potvrdiť bezpečnosť vakcíny a nájsť spôsob, ako ju uviesť do súladu s regulatívmi," povedal minister s tým, že konečné rozhodnutie by malo padnúť v nasledujúcich dňoch. Podľa agentúry Reuters už chorvátska lieková agentúra dostala za úlohu začať s posudzovaním ruskej vakcíny.

Predbehnúť úniu ešte pred niekoľkými dňami plánoval aj český premiér Andrej Babiš. Minulý týždeň však oznámil, že očkovať Sputnikom V pred schválením EMA neplánuje. Česko by sa podľa neho však touto vakcínou mohlo predzásobiť.

Srbsko, ktoré nie je členom Európskej únie, je prvou krajinou, ktorá podáva ruskú aj čínsku vakcínu.