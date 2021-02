ONLINE: Neškrečkujte vakcíny pre seba, vyzvalo bohatých Mexiko

Vývoj počtu úmrtí na Covid-19 V grafe je znázornený počet úmrtí za deň a celkový počet úmrtí počet úmrtí za deň celkový počet úmrtí 14 dní

5:55 Mexiko v stredu v Bezpečnostnej rade OSN vyzvalo bohaté štáty sveta, aby prestali hromadiť vakcíny proti COVIDU-19 pre seba, zatiaľ čo chudobné krajiny ich majú nedostatok. Informovala o tom agentúra Reuters. Mexický minister zahraničia Marcelo Ebrard tiež povedal, že tri štvrtiny aplikovaných prvých dávok dostali zatiaľ obyvatelia 10 krajín, ktoré produkujú 60 percent hrubého domáceho produktu (HDP), a viac než stovka krajín zatiaľ s očkovaním ani nezačala. Nerovnú distribúciu vakcín odsúdil aj generálny tajomník OSN António Guterres.

„Vyzývame krajiny, aby prestali škrečkovať vakcíny a urýchlili prvú fázu dodávok v rámci programu COVAX, aby dali prioritu chudobnejším krajinám,“ povedal šéf diplomacie Mexika, ktoré je teraz jedným z nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN. „Je naliehavé začať konať, zvrátiť nespravodlivosť, pretože od toho závisí bezpečnosť celého ľudstva,“ dodal Ebrard.

Mexický minister povedal, že v rámci programu COVAX, ktorý zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sa doteraz neuskutočnili žiadne dodávky. Panamerická zdravotnícka organizácia, ktorá spadá pod WHO, v stredu oznámila, že prvé dodávky vakcín v rámci tohto programu sa uskutočnia najskôr koncom februára alebo v marci, ale budú zatiaľ len malé.

Na programe COVAX sa zúčastňuje približne 190 krajín. WHO zatiaľ schválila pre núdzové použitie dve vakcíny – tento týždeň látku od britsko-švédskej firmy AstraZeneca a už skôr americko-nemeckú vakcínu od firiem Pfizer/BioNTech.

Mexiko okrem vakcín sľúbených cez COVAX dohaduje tiež bilaterálne dodávky vakcín, podobne ako mnohé krajiny Latinskej Ameriky sa spolieha aj na čínske vakcíny a ruskú vakcínu Sputnik V.

Na nerovnú distribúciu vakcín v stredu upozornil aj generálny tajomník OSN, ktorý vyzval skupinu najväčších ekonomík G20 na vypracovanie globálneho plánu očkovania proti COVIDU-19. Na rokovaní šéfov diplomacií krajín BR OSN povedal, že by G20 mala zriadiť mimoriadnu pracovnú skupinu, ktorá by takýto očkovací plán vypracovala a potom koordinovala jeho realizáciu a financovanie. V skupine by podľa neho mali zasadnúť štáty, ktoré sú veľkými výrobcami vakcín proti COVIDU-19. V BR OSN zasadajú okrem iného USA, Rusko, Čína, Británia a India, ktoré sú teraz najväčšími producentmi vakcín proti COVIDU-19.