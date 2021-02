ONLINE: Pfizer má novú verziu vakcíny, chce ju testovať

Spoločnosť Pfizer chce otestovať novú verziu vakcíny, ktorá by mala byť účinnejšia voči juhoafrickej mutácii koronavírusu.

Počet vykonaných testov Počet testov, ktoré boli vykonané v jednotlivé dni počet testov za deň celkový počet testov 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:42 Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok večer oznámil, že ukončil spoluprácu so svojím poradcom Romanom Prymulom z dôvodu jeho návštevy štvrtkového futbalového zápasu Európskej ligy medzi Slaviou Praha a anglickým klubom Leicester City.

„Pán Prymula je veľký odborník na epidémie; sociálna inteligencia mu však chýba,“ napísal Babiš Novinkám.cz. Premiér Prymulovu návštevu zápasu označil za nesprávny krok voči futbalovým fanúšikom, ktorí sa nemôžu dostať na štadión, i voči ľuďom, od ktorých vláda chce, aby sa zdržiavali najmä doma. „Dohodli sme sa na ukončení spolupráce, pretože toto nie je možné,“ povedal Babiš.

Zápas okrem Prymulu z VIP tribúny sledovali v Prahe i hradný kancelár Vratislav Mynář s manželkou, riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák, tenistka Petra Kvitová a europoslanec Alexandr Vondra. Všetci pred zápasom mali absolvovať test na covid. Bývalý minister zdravotníctva Prymula ešte niekoľko hodín pred zápasom v médiách uviedol, že v Česku by sa podľa neho mal zaviesť tvrdý lockdown a obmedziť pohyb ľudí. (novinky.cz, tasr)

6:33 Poľský premiér Mateusz Morawiecki vo štvrtok povedal, že Poľsko je pripravené ponúknuť pacientom s covidom z Českej republiky a zo Slovenska lôžka v provizórnych nemocniciach.

„Sme pripravení pomôcť našim českým a slovenským susedom poskytnutím miest v provizórnych nemocniciach v južnej časti krajiny,“ povedal Morawiecki. Poľský premiér dodal, že v týchto nemocniciach je v súčasnosti obsadených približne 50 percent lôžok pre pacientov s koronavírusom SARS-CoV-2. Český premiér Andrej Babiš uviedol, že v ČR nie sú voľné lôžka. (pap, tasr)

6:00 Farmaceutická spoločnosť Pfizer intenzívne rokuje s americkými regulátormi o možnosti otestovať novú verziu svojej vakcíny proti COVIDU-19, ktorá by u už naočkovaných ľudí posilnila ochranu pred takzvaným juhoafrickým variantom vírusu SARS-CoV-2. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok oznámil jeden z popredných vedcov firmy Phil Dormitzer.

Pri mutácii vírusu objavenej prvýkrát v JAR a teraz už rozšírenej v mnohých ďalších krajinách sveta panujú obavy, že je nákazlivejšia ako bežné verzie vírusu, a že do určitej miery „obchádza“ súčasné vakcíny proti COVIDU-19, čím by mohlo znižovať ich účinnosť.

Dormitzer sa domnieva, že súčasná vakcína vyvinutá Pfizerom spoločne so spoločnosťou BioNTech je už teraz veľmi pravdepodobne účinná proti takzvanému juhoafrickému variantu. „Nechceme to (testovanie novej vakcíny) robiť preto, že si myslíme, že musíme súčasnú vakcínu zmeniť. Je to primárne preto, aby sme zistili, ako prejsť na očkovanie proti novému kmeňu,“ povedal vedec, podľa ktorého už firma vyrobila prototyp novej verzie vakcíny a chystá sa na jeho základe na produkciu prvej várky novej verzie.

Pfizer by pri testoch novej verzie vakcíny sledoval odozvy imunitných systémov jednotlivých účastníkov štúdie, vďaka čomu by nemusel testovať také veľké množstvo ľudí, ako v tretej fáze testov účinnosti, ktorých sa zúčastňujú desaťtisíce ľudí.

Podľa v stredu zverejnenej štúdie vyprodukuje telo človeka očkovaného vakcínou Pfizer/BioNTech po nákaze juhoafrickým variantom o dve tretiny menej protilátok, ako keď sa nakazí inými variantmi vírusu. Zatiaľ však nie je jasné, akú má tento fakt vplyv na celkovú účinnosť očkovacej látky proti variante prvýkrát objavenej v JAR.