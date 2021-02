Čo spôsobilo drámu v Kežmarku? Býval to bezproblémový chlapec

Podľa viacerých zdrojov invalidný dôchodca Ľ. Š. býval v byte spolu s rodičmi na Ulici generála Štefánika. Susedia hovoria, že sa často hádali. Podľa informácií z polície vraj tento muž najprv v stredu okolo 17. hodiny zabil svojich rodičov a pustil plyn v ich byte. Privolaní hasiči však našli na mieste už iba dve mŕtve telá. Čo sa stalo v byte? Prečo syn siahol rodičom na život? Aj to skúma polícia.

Prípad vyšetruje krajská kriminálka v Prešove. „Mužovi za tieto skutky hrozí doživotný trest odňatia slobody,“ uviedol prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Bezproblémový chlapec

Primátor Ján Ferenčák sa na sociálnej sieti poďakoval za "profesionálne zvládnutie rukojemníckej drámy“. "Buďme, prosím, k sebe viac ohľaduplní, všímavejší k svojmu okoliu, pomáhajme si navzájom a vážme si jeden druhého. Len to je cesta, aby sme predišli podobným tragédiám,“ apeloval na obyvateľov Kežmarku Ferenčák.

O udalosti sa celú noc na štvrtok diskutovalo na rôznych stránkach. Ľudia začali postovať aj fotografiu páchateľa. „Prestaňte jeho profil zverejňovať. Ja som v jeho priateľoch na fotke a neželám si to. Ináč, poznala som ho od svojich 15 rokov a bol to bezproblémový chlapec. Neviem, čo sa mu porobilo a prečo takto konal. Asi to bol psychický skrat,“ bránila Ľ. Š. jedna z jeho priateliek na sociálnej sieti. Dodáva, že nikdy nikomu neškodil a nebol agresívny. Hral predtým hokejbal.

V tomto duchu sa o ňom vyjadrovali aj viacerí jeho známi. Hrozný čin ich šokoval. Spomínali aj na jeho mŕtvych rodičov. „Ani jeden z nich si nezaslúžil zomrieť rukou syna… Boli to zlatí ľudia, česť ich pamiatke…,“ píše sa v ďalšom statuse. „Je to tragédia, keď o takom niečom počujete alebo to vidíte v televízii. O to tragickejšie je to, keď ide o ľudí, s ktorými ste sa kamarátili, pracovali a boli vaši susedia. Magda a Ľudo, takouto smrťou ste si nezaslúžili odísť z tohto sveta. Odpočívajte v pokoji,“ napísal jeden z priateľov páchateľa.

VIDEO: Rukojemnícka dráma v Kežmarku.

Zákazníkov poslali von

Po zavraždení rodičov páchateľ odišiel z domu. Nie ďaleko, asi o dvesto metrov ďalej zašiel do nákupného centra. Tam sa ozbrojený nožom zabarikádoval a ako rukojemníčku držal 40-ročnú ženu. Túto informáciu Pravde potvrdili zamestnanci nákupného centra aj návštevníci. Muž s rukojemníčkou sa údajne po obchodnom centre pohybovali a polícia tak mala sťaženú pozíciu.

Polícia v tom čase žiadala verejnosť aj médiá, aby len veľmi stroho informovali o udalosti, no najmä, aby uverejňovali čo najmenej fotografií. Okrem toho, že sa muž prechádzal po centre, mal zrejme prístup aj k sociálnych sieťam.

Tam sa už začali objavovať prvé svedectvá zákazníkov, ktorých z obchodného centra evakuovala polícia. Niekoľkí aj pre Pravdu potvrdili, že policajti ich posielali čo najrýchlejšie von z obchodu.

Nakoniec sa páchateľ so ženou zabarikádoval v sklade. „Požadoval pritom splnenie svojich požiadaviek. Na mieste zasahovali policajti Pohotovostného policajného útvaru krajského riaditeľstva v Prešove, policajti okresného riaditeľstva Kežmarok a ďalšie zložky krajského riaditeľstva v Prešove vrátane vyjednávačov. Vzhľadom na závažnosť situácie boli na miesto privolaní príslušníci Útvaru osobitného určenia – Lynx Commando,“ spresnil prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Po siedmich hodinách sa nakoniec policajtom podarilo dostať ženu do bezpečia a páchateľa zadržať.

„Hypermarket v Kežmarku opäť poskytuje služby zákazníkom. Pri uvedenej situácii v prevádzke nedošlo k ujme na zdraví, za čo patrí veľké ďakujem kolegom a rovnako aj zložkám záchranného systému i polície za mimoriadne profesionálne zvládnutie celej situácie,“ reagoval Peter Steigauf, hovorca spoločnosti Tesco na Slovensku.