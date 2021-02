Môže prísť jar už koncom februára? Snaží sa

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Danielom Cibulom na víkend a výhľad na prvé dni nového týždňa.

Po mrazivom počasí so snehom prichádzajú prvé príznaky jari. Potešujúce je to o to viac, že v minulých dňoch poriadne prituhlo.

Veľmi chladno bolo napríklad 13. februára na Lomnickom štíte, kde namerali treskúcich –29 stupňov. Deň predtým tam zaznamenali priemernú teplotu vzduchu –28,2 stupňa, čo je veľmi nízka hodnota aj v takejto vysokohorskej polohe. Podobnú teplotu tam za ostatných 71 rokov zaznamenali len štyrikrát. V historických záznamoch sú tak zapísané roky 1956, 1963, 1985 a 1987 – mnohí pamätníci si určite spomínajú, že vtedy, 12. januára, napadlo na celom západnom Slovensku množstvo snehu a bojovali tam s veľkou kalamitou.

Takmer celé naše územie bolo pod bielou perinou aj pred týždňom. V juhozápadnej oblasti však už v piatok ráno zostali mnohé regióny bez snehu. Súvislá vrstva sa však stále drží na viacerých miestach. Banská Štiavnica mala v piatok 3, Sliač 4, Dolný Hričov 5, Košice 6, Poprad 7, Rimavská Sobota 10, Liesek 13, Boľkovce pri Lučenci 14, Prešov 21 a Bardejov 23 cm snehu. Telgárt hlásil 33, Oravská Lesná 40 a Štrbské Pleso 70 cm. Vo vysokohorských polohách je snehu až príliš veľa. Na Chopku namerali 226 a na Lomnickom štíte až 265 cm. Ľudia, ktorí sa v týchto oblastiach pohybujú, by si mali dávať pozor na snehové previsy a lavíny.

Z piatka na sobotu prešiel na Slovensko poveternostný front. Niekde sa ešte môžu vyskytnúť začiatkom víkendu zrážky. Väčšinou tekuté a zmiešané, preto si treba dávať pozor na poľadovicu. V severných a vo východných oblastiach sa očakáva v sobotu sneženie. Potom sa presadí vplyv tlakovej výše a zrážky do nedele ustúpia. Počasie by sa malo stále viac stabilizovať, pričom sa vyznačí zmesou slnečného svitu, nízkej inverznej oblačnosti alebo hmly.

„V noci a ráno treba počítať s tým, že sa na väčšine územia ešte stále vyskytnú mrazy. Samozrejme, už nebudú také silné ako predtým, ale tam, kde zostane snehová pokrývka, môžu hodnoty klesnúť na dvojcifernú zápornú úroveň,“ hovorí klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško.

S pribúdajúcimi dňami sa podľa neho začne otepľovať. „Až tak, že mnohým to bude pripomínať jar. Ortuť teplomera sa môže niekde vyšplhať na +10 a v nasledujúcom týždni až na +15 stupňov. Závisieť to bude od toho, či na danom mieste bude celý deň svietiť slnko, alebo sa jeho lúče ukážu len v určitých etapách dňa,“ vysvetlil. V zamračených oblastiach s hmlou teplota nestúpne na viac ako +5 stupňov. „Tam, kde sa inverzia rozpadne, bude počasie, najmä popoludní, veľmi príjemné. V stredných horských polohách ešte bude sneh, no môžu sa tam tešiť na pekné neskoré zimné dni,“ povedal klimatológ.

Od začiatku pracovného týždňa by malo prísť niekoľkodňové obdobie bez zrážok. „Je šanca, že na miestach, kde sa neobjaví dlhotrvajúca inverzia s hmlami, môže slnko svietiť viac dní po sebe. Vzduch bude menej vlhký, s nižším obsahom kvapôčok, a zároveň sa oteplí. Z pohľadu epidemiologickej situácie to môže byť priaznivá správa,“ mieni Faško.

O definitívny prechod k jari však podľa neho ešte nepôjde. „Skôr je to signál, že toto ročné obdobie sa už blíži,“ podotkol. Odrazí sa to vraj na vegetácii, pričom to už pocítia alergici na pele liesok či iných rastlín.