Zomrel poslanec Ľubomír Petrák

TASR to potvrdil jeho stranícky kolega a poslanec Dušan Jarjabek, ktorý má túto informáciu od rodiny zosnulého. O jeho vážnom stave informoval v piatok predseda Smeru-SD Robert Fico.

Petrák bol členom predsedníctva Smeru-SD, v minulom volebnom období bol šéfom školského výboru, v súčasnosti zastával funkciu podpredsedu výboru.

„Ľubo Petrák bol môj 30-ročný politický kolega a osobný priateľ. Každý, kto ho bližšie poznal, musí za ním smútiť. Ľubo, odpočívaj v pokoji,“ napísal na sociálnej sieti predseda Smeru-SD Robert Fico.

Predseda vlády Igor Matovič poňal sústrasť takto: „Ľuba Petráka som mal rád. Považoval som ho defacto za omyl v Smere a veľakrát som mu to aj povedal. O život ho pripravil zabiják, ktorý jeho kolegovia bez rúšok na námestiach 17. novembra podlo spochybňovali. Odpočívaj v pokoji.“

„S hlbokým zármutkom som prijal správu o dnešnom náhlom skone nášho kolegu, poslanca Ľubka Petráka. Táto smutná správa ma ľudsky veľmi zasiahla a chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť celej jeho rodine, pozostalým a blízkym. Chcel by som taktiež vyjadriť vďaku za jeho prácu, ktorú urobil ako dlhoročný poslanec parlamentu a bývalý predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Bol to výnimočný človek, odborník, ktorý sa žiaľ stal ďalšou obeťou zákernej choroby. Myslím, že môžem povedať za všetkých kolegov poslancov, že nám bude nielen odborne, ale aj ľudsky veľmi chýbať,“ napísal Boris Kollár.

Úprimnú sústrasť vyjadril na sociálnej sieti poslanec Smeru-SD a exminister práce Ján Richter. „Odišiel človek, s ktorým som spolupracoval desiatky rokov. Ľubo Petrák bol poctivý a pracovitý kolega a vzorný otec rodiny. Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym,“ napísal.

K Richterovým slovám sa pridala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. „Je mi to úprimne ľúto. Poznala som ho osobne, bol síce poslancom za stranu Smer, no počas môjho pôsobenia v opozícii viedol parlamentný výbor pre vzdelávanie, ktorého som bola členkou. Napriek tomu, že sme na niektoré otázky mali diametrálne odlišné názory, bol to človek kultivovaného dialógu, človek, ktorý vedel preukázať rešpekt aj kolegom v opozícii, človek ktorý počúval, skrátka politik, s ktorým si viete predstaviť konštruktívnu spoluprácu napriek tomu, že stojíte na opačných brehoch politického spektra,“ skonštatovala sociálnej sieti.

Spolupráca s Ľubomírom Petrákom, či ako so šéfom školského výboru parlamentu alebo politickým oponentom, bola obohacujúca a dala mi veľa. Na sociálnej sieti to napísal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), ktorý vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím poslanca Národnej rady SR. „Som rád, že som ťa spoznal Ľubo. Veľmi mi budú chýbať naše rozhovory,“ dodal osobnejší rozmer svojej kondolencii.

Pripomenul, že Petrák bol štyri roky jeho parlamentným kolegom. „Hoci on bol zo strany Smer-SD a ja zo SaS, vždy sme mali korektný vzťah, povedal by som, že dokonca kamarátsky,“ povedal. Ocenil aj korektnú a vecnú debatu v mediálnych diskusiách. Ako politickí oponenti sme sa vždy vedeli navzájom podpichovať, vedeli sme trochu do seba ‚vyrývať‘, ale vždy to bolo s nadhľadom, úsmevom, bez nenávisti," uviedol Gröhling, vyzdvihujúci Petrákov odborný prehľad v oblasti školstva.