Pohrebné služby hovoria o kolapse

Obete ochorenia COVID-19 pribúdajú denne po desiatkach. Ladislav Stríž, šéf asociácie pohrebných a kremačných služieb, hovorí, že tlak na pohrebné služby a krematóriá je už takmer neudržateľný. Najmenej v troch regiónoch sa blíži ku kolapsu. O telá zosnulých by sa potom nemal kto postarať.

"Je to domino efekt,“ konštatuje predseda asociácie. Najskôr sú preťažené patológie, potom pohrebné služby. Tie, ako vysvetľuje Stríž, zabezpečujú najmä prenos a následnú manipuláciu s telom zosnulého.

"Pracovníci pohrebnej služby musia kvôli čoraz častejším úmrtiam mimo nemocnice chodiť aj do bytov a domov. Tam je väčšia šanca infikovať sa od príbuzných. V karanténe sme už mali pracovníkov napríklad v Spišskej Novej Vsi, v Prešove alebo v Lučenci. Preplnené patológie tlačia na pohrebné služby, aby sa o zosnulých postarali. Neviem si predstaviť, čo by sa stalo, ak by bola veľká časť našich pracovníkov v karanténe,“ varuje Stríž.

Podľa neho je zatiaľ možné nahradiť nosičov či hrobárov, no nie ľudí v kanceláriách, ktorí riešia administratívu týkajúcu sa poslednej rozlúčky. Riešenie vidí v prednostnom očkovaní týchto pracovníkov, keďže ide podľa neho v súčasnej dobe o kritickú infraštruktúru.

Čaká sa týždne

Upozornil, že na niektorých miestach Slovenska sa momentálne na pohreb čaká aj dva až tri týždne.

Tlak začínajú pociťovať už aj krematóriá. „Cena pohrebu sa v závislosti od okresu pohybuje od 650 do 1 100 eur. Pozostalí hľadajú lacnejšiu alternatívu, ktorou je práve spopolnenie bez obradu. Ten si nechávajú na čas, keď bude lepšia situácia. Na Slovensku máme sedem krematórií, z čoho jedno v okolí Banskej Bystrice nefunguje,“ sumarizuje aktuálny stav Stríž.

Takže telá zosnulých prevážajú do Nitry a Nových Zámkov. "Práve kolega z Nových Zámkov podal na regionálny úrad verejného zdravotníctva minulý týždeň správu, že mieni odstaviť svoje krematórium. Päť dní sa mu však nikto neozval,“ vraví Stríž, podľa ktorého sa odstávka chystá aj v Nitre.

Množstvá zosnulých sú podľa neho také veľké, že štát nemôže k situácii pristupovať tak ležérne ako doteraz. „Mrzí nás, že kompetentní nemali záujem situáciu riešiť. Zatiaľ krematóriá nápor zvládajú, no nikde nie je napísané, že nebudú postupne kolabovať,“ varuje Stríž.

Preto sa chystá stretnúť s odborníkmi z krízového štábu, ktorým chce okrem iného navrhnúť, aby zahraniční pracovníci krematórií mohli prísť vypomôcť na Slovensko bez povinnosti ísť do karantény. „Musíme krízový štáb dostať do obrazu. Musíme zariadiť, aby sa v regiónoch, ktoré sú v zlej epidemiologickej situácii, nehromadili zosnulí v pohrebných službách, aby neboli rakvy len tak pohodené,“ vysvetľuje Stríž.

Šesť je málo

Okrem výnimiek pre pracovníkov či ich vakcinácií chce Stríž navrhnúť aj zvýšenie príspevku na pohreb, ktorý od štátu dostanú pozostalí. Momentálne je na úrovni 79,68 eura, čo je podľa neho málo. Taktiež by bolo podľa neho vhodné, aby hlavný hygienik povolil účasť na poslednej rozlúčke viac ako šiestim príbuzným.

„Príbuzní sa niekoľko mesiacov nemôžu dostať k babke do nemocnice, a potom im zakážeme ísť aj na pohreb. V jednej rodine nikdy nie je len šesť ľudí. Tak či tak ich už teraz chodí na pohreby viac,“ dodáva Stríž.

Minister vnútra Roman Mikulec avizoval, že sa zlou situáciou v pohrebníctve bude zaoberať sekcia krízového riadenia na ministerstve vnútra. „Treba sa stretnúť, povedať si, aká je situácia, a určite budeme hľadať riešenia, či už vo forme zvýšenia kapacít alebo mobilných chladiacich zariadení,“ povedal Mikulec.