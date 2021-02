Sputnik nemá kompletnú dokumentáciu

Na príspevok riaditeľky Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) v sieti linkedin.com upozornil už nezaradený poslanec Miroslav Kollár.

„Na ŠÚKL-i pracuje skupina veľmi vzdelaných, múdrych a skúsených ľudí, ktorí robia fantastické odborné posudky a inšpekcie na európskej úrovni. Vedia to robiť, lebo si ich európska sieť vychovala. Avšak vakcíny v plnej šírke a hĺbke zatiaľ sami kriticky hodnotiť nevieme,“ píše Baťová.

Podľa nej preto existuje riziko, že pri posúdení vakcíny Sputnik V by „nedostatočne naplnili poslanie ŠÚKL, čím je dohliadať na kvalitu, účinnosť a bezpečnosť liekov“.

Je presvedčená, že je potrebné využiť sieť expertov, ktorú má k dispozícii Európska lieková agentúra. „My prispievame do systému hodnotením iných typov liekov,“ dodáva Baťová.

Na ŠÚKL sa odvoláva premiér Igor Matovič (OĽaNO) v súvislosti s možným dovozom ruskej vakcíny Sputnik V. Tá však nemá registráciu od Európskej liekovej agentúry. Preto Matovič žiada o odobrenie práve ŠÚKL. „Od vakcíny Sputnik nemáme kompletnú dokumentáciu, ktorá býva cca 100 000 strán hardcopy dát. Nie dva články v Lancete,“ konštatuje Baťová.

Zároveň priznáva, že štát doteraz neriešil investície do rozvoja tejto inštitúcie. „Tak sme si pomohli, ako sme vedeli. Štyri roky nám odborne aj finančne pomáhajú Európska a Holandská lieková agentúra,“ vysvetľuje riaditeľka.

Obe inštitúcie podľa jej slov investujú do ľudí na Slovensku – inšpektorov aj posudzovateľov. „Postupne nám pomohli rozšíriť si znalosti a dopracovať sa k vyššej úrovni odbornosti. Teraz vedia, že nám môžu dať na zodpovednosť aj posudzovanie zložitejších liekov. Čím zložitejší posudok, tým väčšia odmena od EMA,“ objasňuje Baťová. Vlani si takto v úrade zarobili na IČ spektrometer. „Bol to prvý zakúpený prístroj po mnohých rokoch,“ prizvukuje.

No ŠÚKL musel tiež riešiť povinné desaťpercentné znižovanie počtu zamestnancov v štátnej správe. Podľa Baťovej museli zrušiť pozície pre 21 ľudí.

„Náš úrad mal vtedy cez 210 miest a ja som niekoľkokrát argumentovala, písala listy a zdôvodňovala, že niektoré z tých 21 pozícii sú pre ŠÚKL kľúčové. Dokonca sme ponúkli riešenie, ktoré by štát nič nestálo. Odborníkov, ktorých sme sa už nechceli vzdať, nám boli ochotní platiť Holanďania (veď do nich sami investovali). Ani to nešlo, lebo počet štátno-zamestnaneckých miest je záväzným ukazovateľom. Takže odišli,“ poukazuje riaditeľka o záujem štátu na fungovalí tejto organizácie.