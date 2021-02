Ivermektín by mal byť v lekárňach, nie v nemocniciach

Pritom už prešiel takmer mesiac, čo minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) udelil povolenie pre mimoriadny dovoz neregistrovaného lieku. Prísť malo 5 000 veľkých stotabletových nemocničných balení, no do dnešného dňa ich je zatiaľ len 240.

Na obdobie šiestich mesiacov dostali nemocnice a ambulancie povolenie ordinovať liek, ktorý by mohol pomôcť pri prevencii a liečbe ochorenia COVID-19. Liek by mal byť podľa rezortu zdravotníctva dostupný na predpis od lekára. Márne, aj takmer po mesiaci sme tam, kde sme boli: pre obyčajných pacientov je ivermektín nedostupný a zháňajú ho podpultovo.

V lekárňach ho niet

Ivermektín sa podľa hlavného odborníka pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu Jozefa Firmenta odporúča podávať najmä v čase nastupovania príznakov ochorenia. Ale aj keď sa ochorenie rozvinie do pľúcnej formy, keď dochádza k respiračnému zlyhávaniu, a teda k potrebe podávania kyslíka, neinvazívnej či dokonca aj invazívnej ventilácie.

„Ako lekári k potenciálnym účinkom pristupujeme opatrne, ale vzhľadom na veľmi nepriaznivý priebeh pandémie na Slovensku vnímame liek ako určitú nádej s tým, že by mohol ako súčasť ostatnej liečby napomôcť k zvratu v chorobnosti, úmrtnosti a s tým súvisiacich dôsledkoch," vysvetľuje Firment, pričom ivermektín hodnotí ako potenciálnu liečbu pre pacientov, ktorí sa ešte do nemocnice nedostali.

Starostlivosť o chorých na COVID-19 doma však nefunguje tak, ako by mala. Po novom sa pacienti pozitívne testovaní na koronavírus čoraz častejšie sťažujú lekárom, že sa nevedia dostať k liekom, ktoré im lekári predpísali a odporučili.

„Považujeme za nekorektné, ak ministerstvo zdravotníctva opakovane apeluje na ambulantných lekárov, aby liečili pacientov tak, aby nechodili v zanedbanom zdravotnom stave do nemocníc. Pričom štát nedokáže zabezpečiť potrebnú dostupnosť farmakoterapie pre zvládnutie účinnej COVID-19 liečby,“ uviedla prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Zuzana Dolinková.

Slováci si preto objednávajú ivermketín zo zahraničných internetových stránok, bez konzultácie s lekárom, bez predpisu a bez správneho dávkovania. Mnoho z týchto zásielok však končí na colnici, pretože ich Finančná správa zadržala, a keďže ide o lieky, zásielku nemôže sama prepustiť.

„O ich prepustení rozhoduje Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL). Finančná správa si od ústavu vyžiada záväzné písomné stanovisko, či je možné tieto lieky prepustiť do voľného obehu," uviedla hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská, pričom ŠÚKL zvyčajne povolenie nevydá, pretože súkromné osoby si tento liek dovážať nemôžu. Výnimku dostali len zdravotnícke zariadenia.

Verejné lekárne sa ešte začiatkom mesiaca po rozhodnutí ministerstva obrátili na distribučné spoločnosti. Najväčšia z nich Unifarma potvrdila, že záujem zo strany verejných lekárni o tento liek je. „Momentálne liekom ivermektín naša distribučná spoločnosť nedisponuje,“ ozrejmila hovorkyňa Unifarmy Alexandra Pechová. Minulý týždeň však ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že okrem liekov ako Kolchicín, Inomed, Dexametazón a dostatku vitamínu D objednalo aj 9 000 menších balení ivermektínu, ku ktorým by sa slovenskí pacienti mohli dostať aj v lekárňach.

Nelichotivé výsledky

V nemocniciach sa však už liečba postupne rozbehla a ivermektín podali v slovenských nemocniciach už desiatkam pacientov. Výsledky však nie sú optimistické.

„U pár desiatok našich pacientov s COVID-19, ktorým sme ivermektín doposiaľ podali, sme nezaznamenali žiadny viditeľný benefit v porovnaní s doteraz podávanou štandardnou liečbou, ktorej základom je podávanie kortikoidov, oxygenoterapia a ostatná podporná, preventívna a symptomatická liečba. Z informácií, ktoré mám od kolegov z iných nemocníc, je zrejmé, že majú väčšinou podobné skúsenosti," zhodnotil svoje skúsenosti na sociálnej sieti primár interného oddelenia nemocnice v Považskej Bystrici Milan Kulkovský.

Kulkovský i niektorí ďalší lekári, medzi nimi aj Andrea Letanovská, poslankyňa za stranu Za ľudí a primárka ARO v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, hovoria, že ivermektín by mal byť podávaný v prvej fáze ochorenia. Teda ešte skôr, ako sa pacienti dostanú do nemocnice. Pretože dokáže v mnohých prípadoch brániť rozmnoženiu vírusu – opäť v kombinácii s inou liečbou.

Keď sa podá až ťažko chorému pacientovi v nemocnici, tam už je ten účinok otázny. „Ivermektín považujem za účinný liek v počiatočnej fáze ochorenia a v prevencii. Žiaľ, pri rozbehnutom zápale pľúc nemá jeho pridanie k štandardnej liečbe výrazný benefit," upozorňuje Kulkovský.

Pozor, žiadna panika

Alena Koščálová, primárka infektológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave, upozorňuje, že dávkovanie ivermektínu musí byť pri diagnóze COVID-19 vyššie. „Ivermektín je pôvodne liek proti parazitom alebo svrabu a pri liečbe COVID-19 je potrebné zvýšiť jeho dávkovanie aj stonásobne," vysvetľuje chemik Peter Szolcsányi z projektu Veda pomáha. Spolu s Koščálovou upozorňujú, že zatiaľ nie je dostatok štúdií, ktoré potvrdzujú bezpečnosť lieku.

„Nie je to tak, že v Petriho miske je vírus a vidím, ako ho liek zabíja. Od laboratória do nemocnice je to dlhá cesta, nevieme, ako sa bude liek správať v tele pacienta a s akými liekmi ho môžeme kombinovať. Na to práve slúžia tie štúdie," dodal Szolcsányi, pričom podľa neho ich momentálne beží päťtisíc po celom svete.

Podľa viceprezidentky Slovenskej lekárnickej komory Miroslavy Snopkovej v Argentíne prebieha veľká randomizovaná štúdia, ktorá by mala potvrdiť alebo vyvrátiť účinky ivermektínu na liečbu COVID-19. „Štúdia by mala byť hotová do pol roka," dodala Snopková a zároveň pacientov upozorňuje, že zaslepené užívanie lieku môže byť nebezpečné.

Pokiaľ bude pacient vhodný na liečbu ivermektínom, liečbu mu nasadí lekár, uviedla Snopková a upozorňuje, aby ľudia neužívali veterinárske výrobky. Ani preventívne. „Môžu dostať hnačku, v horšom prípade im liek môže poškodiť aj pečeň," ozrejmil prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.