Čo dostalo Brhela do väzby? Pobyty v zahraničí aj majetky, o ktorých mlčí

Odmietol prezradiť svoje majetky v zahraničí, a mohol by si zmeniť občianstvo a skrývať sa. To boli dôvody, ktoré presvedčili Špecializovaný trestný súd, aby vzal známeho podnikateľa Jozefa Brhela do väzby.

Vyplýva to z anonymizovaného uznesenia súdu. Len niekoľko dní pred plánovaným zadržaním pritom Brhel na syna previedol 3,7 milióna eur, aj keď vraj zarába len 2 500 eur mesačne. Tesne pred policajnou akciou Mýtnik navyše odcestoval do zahraničia.

Brhela zadržali 2. februára pred obedom, keď sa vrátil zo zahraničia, údajne z Kanárskych ostrovov. Prihlásil sa sám, pretože polícia 29. januára pri akcii Mýtnik zadržala jeho brata Petra Brhela, bývalého prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho, riaditeľa IT sekcie Finančnej správy Milana Gregu a konateľku firmy Allexis Janu Rovčaninovú.

Spolu s podnikateľom Michalom Suchobom, ktorého Interpol zadržal minulý týždeň v Spojených arabských emirátoch, mali spoločne ako organizovaná skupina manipulovať tendre na Finančnej správe tak, aby ich zákazky získala Allexis či ďalšie dopredu vybraté spoločnosti. Táto organizovaná skupina podľa prokurátora „pôsobila a vyvíjala protizákonnú činnosť po dlhší čas, pričom pri jej páchaní dochádzalo k deľbe úloh, koordinovanému postupu jednotlivých obvinených, ktorí sa navyše dopĺňali, aby došlo k jej úspešnému dokonaniu.“ Štátu tým mali spôsobiť celkovú škodu vo výške neuveriteľných 42,2 milióna eur.

Brhelovi bolo vznesené obvinenie z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a prijímanie úplatku. Súd vyhodnotil obvinenie z oboch skutkov ako dôvodné. V prípade dokázanie viny mu zrozí trest od 10 do 15 rokov väzenia. Sudkyňa nevylúčila, že horná hranica trestnej sadzy môže byť o tretinu zvýšená, a Brhelovi tak môže hroziť až 20 ročný trest.

Hrozí zmena občianstva

O priebiehajúcom trestnom stíhaní mohol Brhel dokonca vopred vedieť. „Po vznesení obvinenia ho nebolo možné kontaktovať, a to ani na telefónnom čísle, ktoré orgánom činným v trestnom konaní poskytol syn obvineného, pričom po úkonoch vykonaných s obvineným, ktorý sa rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, opustil územie Slovenskej republiky,“ píše sa v súdnom uznesení, ktorým sudkyňa pre prípravné konanie Ružena Sabová vzala 5. februára 2021 Brhela do väzby. Odvtedy je vo väzenskej nemocnici v Trenčíne.

S návrhom prokurátora na uloženie dvoch dôvodov väzby – útek a marenie v trestného stíhanie aj ovplyvňovaním svedkov, sa súd stotožnil. „Pri zisťovaní a posudzovaní existencie väzobných dôvodov súd ustálil dôvodnú obavu, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu a že bude mariť objasňovanie skutočnosti závažných pre trestné stíhanie,“ uvádza uznesenie súdu.

Obavu z úteku podporila Brhelova dobrá jazyková vybavenosť, dlhé pobyty v zahraničí či útek do krajín, ktoré zločincov na Slovensko nevydávajú. „Obvinený je jazykovo zdatný, rozpráva viacerými cudzími jazykmi, pomerne dlhší čas počas roka trávi v zahraničí. I keď sa pred súdom odmietol vyjadriť k majetkovým pomerom svojej rodiny, možno dôvodne usudzovať, že v zahraničí on a jeho rodina užívajú na dlhodobé bývanie im prináležiacu nehnuteľnosť. Vlastníctvo nehnuteľnosti tak môže poskytnúť základ nielen na trvalé usadenie sa v inom štáte, ale i základ pre zmenu občianstva, čo by nezvratne mohlo ovplyvniť existenciu podmienok na vydanie obvineného na trestné stíhanie v prípade dožiadania štátu, v ktorom by sa obvinený usadil,“ skonštatovala sudkyňa.

Dar synovi: 3,7 milióna

Prokurátor navrhoval aj väzbu pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti, ktorého sa mal Brhel dopustiť údajnou legalizáciou peňazí aj cez svojho syna. Malo sa tak stať pritom len niekoľko dní pred zadržaním celej skupiny, ktorému sa ale Brhel vyhol.

„Skutočnosti vyplývajúce z dôkazov, i z výpovede obvineného, svedčia o tom, že obvinený a jeho rodina disponuje hnuteľným, nehnuteľným majetkom i dostatočným zdrojom finančných prostriedkov, čoho dôkazom je prevod sumy 3 700 000 eur na účet syna obvineného. Dňa 18. januára 2021 bola prevedená uvedená suma na účet jeho syna odkiaľ bola dňa 26. januára 2021 celá suma prevedená. Pritom syn obvineného uviedol, že finančné prostriedky pochádzajú od rodičov a tieto nadobudol darovacou zmluvou,“ zdôraznil prokurátor. Toto ako dôvod väzby ale sudkyňa odmietla.

Brhel spáchanie skutkov, ktoré sú mu kladené za vinu, poprel. Stretnutia, kde sa mali dohadovať zakázky či odovzdávať úplatky, sa podľa neho neuskutočnili. Tvrdí, že jeho spoločnosti nezískali ani žiadne zákazky od Finančnej správa a v IT biznise skončil v roku 2009. Dodal, že obvinenie považuje za vykonštruované.

Odmietol sa však vyjadriť k majetkom v zahraničí, ktoré vlastnia jemu blízke osoby, a komentovať nechcel ani svoje celkové majetkové pomery. Dodal, že už dlhodobo nepôsobí v štatutárnom orgáne žiadnej spoločnosti a ako zamestnanec má mesačný príjem okolo 2 500 eur. Väzbu preto žiadal nahradiť písomným sľubom.

„Podpísaný sľubuje, že povedie riadny život, nedopustí sa trestnej činnosti a splní a dodrží obmedzenia, ktoré mu uloží súd, resp. prokurátor alebo vyšetrovateľ. Nevzdiali sa z miesta bydliska bez oznámenia vyšetrovateľovi, prokuratúre, resp. súdu a nebude sa kontaktovať s osobami, ktoré sa majú vypočuť v mojej trestnej veci,“ sľuboval pred súdom Brhel.