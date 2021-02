Väznica Leopoldov: do služby aj po kontakte s nakazeným

Príslušníci Zväzu väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) z leopoldovskej väznice sú zúfalí. Podľa informácií denníka Pravda z prostredia ZVJS ich aj po kontakte s infikovanou osobou nútia chodiť do práce, kde sa nákaza nekontrolovateľne šíri. Niektorí už na to doplatili životom.

Po príslušníčke stráže si COVID-19 vzal aj tehotnú manželku jej kolegu. Ministerstvo spravodlivosti aj po kontrole odmieta, že by využívali výnimku hlavného hygienika z povinnosti izolácie, ktorú za protizákonnú označil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Len na jar sa mladému páru podarilo dostavať vysnívaný dom. Okrem dvojročného synčeka si doň chceli priniesť aj dcérku, ktorá sa im mala ešte len narodiť. Aj ich sny a plány ale zmarila pandémia. Len 34-ročná Lenka v siedmom mesiaci tehotenstva podľahla vírusu, ktorým sa údajne nakazila od manžela Andreja – príslušníka ZVJS v Leopoldove. Dieťa sa lekárom poradilo zachrániť.

Okrem tejto mladej mamičky pred pár dňami zomrela na COVID-19 aj priamo jedna zo zamestnankýň zboru. Vraj sa nakazila práve od niektorého z dvoch kolegov, ktorí boli pred zhruba troma týždňami súčasťou testovacieho tímu. Ten musela predčasne opustiť zdravotná sestra, ktorá následne večer oznámila, že sama bola pozitívna.

Napriek tomu obaja príslušníci, ktorí s ňou testovanie zabezpečovali, mali byť poverenou lekárkou vyzvaní, aby ráno prišli normálne do služby. Odôvodnila to údajne tak, že počas testovania mali obaja ochranné pomôcky a v nasledujúcich dňoch budú opakovane testovaní. Po pár dňoch v bežnej službe, v ktorej prichádzali opakovane do kontaktu s kolegami aj odsúdenými, boli obaja pozitívni.

S výnimkou či bez nej?

Súčasné protipandemické nariadenia hovoria jasne. Človek, ktorý bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, musí zostať v izolácii. Úzky kontakt Úrad verejného zdravotníctva definuje ako osobný kontakt s pozitívnou osobou vo vzdialenosti dvoch metrov po dobu 15 minút, či nechránený priamy kontakt v uzavretom prostredí, napríklad v domácnosti.

Na príslušníkov ozbrojených zborov sa ale vzťahuje výnimka podľa vyhlášky z 28. decembra 2020, v ktorej hlavný hygienik definoval osoby v osobitnom režime. Týmto môže ich zamestnávateľ nariadiť prácu aj v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou. Nesmú mať ale klinické príznaky a zamestnávateľ im musí zabezpečiť denné meranie teploty, minimálny kontakt s ľuďmi na pracovisku, či odpočinok a stravu bez prítomnosti inej osoby.

Táto vyhláška ale nie je podľa Generálnej prokuratúry SR v súlade so zákonom. „V súvislosti s ochorením COVID-19 zákon povoľovanie výnimiek neupravuje. Ak Úrad verejného zdravotníctva určil výnimky, celkom zjavne postupoval nad rámec zákona,“ vyhlásil generálny prokurátor Maroš Žilinka na konci januára, keď proti spornej vyhláške hlavného hygienika podal protest.

Ministerstvo spravodlivosti rovnako ako hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská tvrdia, že túto výnimku vo väznici nevyužívajú. „K takémuto krajnému riešeniu v ústave doposiaľ nedošlo,“ ubezpečili zhodne. „Pokiaľ ide o dodržiavanie protipandemických opatrení, kontroly v ústavoch sú realizované priebežne. Konkrétne v Leopoldove bola takáto kontrola vykonaná v stredu 17. februára,“ priblížil hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. „Zbor od začiatku prepuknutia pandémie ochorenia COVID-19 striktne dodržiava protipandemické opatrenia,“ zdôraznil.

Dostane pokyn prísť ráno do služby

Niečo iné však tvrdia samotní príslušníci ZVJS v Leopoldove. „V Leopoldove musia slúžiť aj tí, ktorí majú doma niekoho pozitívneho. Ak aj príslušník telefonicky do ústavu oznámi, že má napríklad pozitívnu manželku, dostane pokyn prísť ráno do služby. Riešia to tak, že príslušníkov denne testujú a domov na PN ich posielajú až po niekoľkých dňoch – až pri pozitívnom teste. Medzitým však stihnú nakaziť aj ďalších kolegov a väzňov,“ priblížil denníku Pravda zdroj z prostredia ZVJS.

Hovorkyňa ZVJS takéto praktiky odmieta. „Ústav Leopoldov nemá vedomosť o skutočnosti, že príslušníci nedodržiavajú protipandemické opatrenia a sú nútení chodiť do práce,“ zdôraznila Kacvinská. Situácia podľa nej zatiaľ nie je až taká kritická.

„Systematizovaný počet príslušníkov a zamestnancov v ústave Leopoldov ku dňu 17. februára 2021 je 558, z toho celkový počet osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a v karanténe je 34, čo predstavuje približne 6 percent,“ dodala.

Aj zdravotné sestry však vidia situáciu vo väzniciach oveľa vážnejšie. „Z mnohých ústavov na výkon trestu sa stali COVID pavilóny a sestry sa v týchto priestoroch pohybujú v obdobných ochranných pomôckach, ako to môžeme vidieť v nemocniciach. Väzenské cely sa stali nemocničnými izbami,“ upozornila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.