Mobilné odberové miesta: zo služby sa stáva biznis

Kým mestá a obce dostávajú päť eur za každý výter, prevádzkovatelia MOM dostávajú paušálnu platbu. Mesačne aj tridsaťtisíc eur, hoci by neotestovali nikoho. Jeden prevádzkovateľ pritom môže mať otvorených napríklad aj desať odberových miest, za ktoré nakoniec od štátu dostane 300-tisíc eur.

Od začiatku februára vláda od ľudí na celom Slovensku začala každý týždeň vyžadovať doklad o negatívnom výsledku koronatestu, aby mohli ísť do práce a deti do školy. Nezáleží pritom, či ide o PCR alebo antigénový test. No kým na bezplatné PCR testovanie má každý nárok len dva razy do mesiaca, antigénové je pre ľudí zadarmo.

Samosprávy spočiatku mali problémy zabezpečiť dostatok miest, kde by sa odbery mohli vykonávať, aby pritom spĺňali hygienické predpisy. Navyše, museli riešiť aj nedostatok zdravotníkov.

Povinnosti masového testovania sa chopili súkromníci. Pravda je, že aj vďaka nim sa podarilo plošné testovanie zrealizovať. Ešte začiatkom februára bolo k dispozícii 354 MOM, minulý týždeň ich bolo podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) 570. Aktuálne je ich už 762. Drvivú väčšinu z novootvorených miest prevádzkuje práve súkromný sektor. Medzi prevádzkovateľmi sú okrem lekárov či medicínskych pracovníkov napríklad aj cestovné kancelárie, posilňovne či súkromní dopravcovia.

„Ministerstvo zdravotníctva považuje uzatvorené zmluvy s prevádzkovateľmi MOM za službu občanom na zabezpečenie dostupného bezplatného antigénového testovania, čo prispieva v boji proti pandémii nového koronavírusu,“ ozrejmila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva.

Kaliňák: Bohapustý kšeft

Neustále sa otvárajú nové a nové MOM. Výtery sa robia v zájazdových autobusoch, vo vchodoch bytových domov a zdá sa, že šikovní na nich "ryžujú“. Ak chce súkromník zriadiť MOM, musí splniť niekoľko nenáročných hygienických podmienok a musí mať päť zamestnancov. Štát mu zabezpečí testy a zmluva neurčuje minimálny počet ľudí, ktorých musí denne, týždenne či mesačne otestovať. Nemusí sa tam otestovať ani jeden človek a peniaze aj tak dostanú. Musia len garantovať, že dokážu otestovať 250 ľudí denne.

Ak by otestovali viac ako 250 ľudí v jeden deň, za každého navyše otestovaného MOM dostane od štátu ešte 2,50 eura.

Pre mestá a obce je prevádzka odberných miest podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka „častokrát ťažký mínus“.

„Samospráva dostane päť eur za výter a musí zabezpečiť výplaty pre zamestnancov a likvidáciu odpadu, ale súkromníkovi stačí garantovať, že zvládne 250 ľudí otestovať a dostane od štátu paušálnu platbu,“ vysvetľuje Kaliňák a dodáva, že sú mestá, ktoré majú aj osem odberných miest, pričom majú menej ako päťtisíc obyvateľov.

Starostovia podľa jeho slov neodmietajú potrebu testovania, ale žiadajú, aby „opraty zobral do rúk štát“. Podľa Kaliňáka to už viac nie je účelové testovanie, ako bolo v prípade masových víkendových testovaní, ale ide o doplnkovú verejnú službu v rámci zdravotníckej prevencie.

„Niekde je kríza hojnosti a MOM na každej druhej ulici a potom máme mikroregióny, kde nie je žiadne odberné miesto a ľudia sú odkázaní na turistiku do ďalších samospráv – kvôli papieru, ktorý potrebujú,“ vysvetľuje Kaliňák.

Združenie miest a obcí Slovenska pritom spustilo registračný systém "MOM na dlani“ na stránke korona.zzz.sk. Na stránke si možno nájsť najbližšie odberové miesto, voľný termín a zaregistrovať sa na odber.

„Keď sa pozrieme na MOM na dlani, tak je jasné, že z toho sa stal bohapustý kšeft s kalkulačkou v ruke, pretože tie odberové miesta nie sú rozmiestnené rovnomerne a mnohé vznikli iba za účelom biznisu,“ zdôvodňuje Kaliňák.

Sú mestá, ktoré majú 13-tisíc obyvateľov a majú osem MOM, potom sú mestá, kde sa primátor až od obyvateľov dozvie, že je otvorené ďalšie MOM. „Bolo MOM, ktoré založil Červený kríž a im zmluva nebola predĺžená. Ale zároveň v rovnakom čase si mestský poslanec zriadil súkromné MOM. Z tejto služby sa stáva biznis,“ dodal Kaliňák a žiada, aby sa prehodnotilo rozloženie odberových miest a nech štát preoseje sito podnikateľov.

„Musia sa zmeniť pravidlá, aby to pre samosprávu bola verejná služba, na ktorej neprerobí financie, a služba, kde súkromník nebude zarábať,“ mieni Kaliňák a dodal, že pred mesiacom združenie na tieto problémy poukazovalo.

Mestá odovzdávajú štafetu

Takmer pol milióna antigénových testov, z ktorých sa podarilo zachytiť štyritisíc infikovaných osôb. Taká je bilancia uplynulých takmer dvoch mesiacov, počas ktorých mesto Košice bezplatne testovalo svojich občanov na prítomnosť nového koronavírusu.

Celé testovanie v réžii mesta vyšlo zhruba na 1,5 milióna eur a ďalších takmer 200-tisíc stáli ochranné pomôcky. Výdavky si bude mesto postupne žiadať od štátnych orgánov. Víkendové plošné testovanie v Košiciach bolo posledným, mesto sa už na siedme kolo nechystá.

„Dnešným dňom pomyselne posúvame štafetu testovania štátu, ktorému aj táto úloha patrí. Štát túto možnosť vytvoril a momentálne je v našom mieste takmer 50 MOM a ďalšie budú pribúdať. My im už – súkromným MOM – nebudeme konkurovať,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Podobne sa k ďalším testovaniam stavajú starostovia v Senici alebo v Nitre. „Nárazové víkendové testovanie nie je udržateľné kapacitne ani materiálne. Aj preto vítame výzvu ministerstva zdravotníctva, ktorá umožnila vznik súkromných MOM. V Nitre ich máme momentálne vyše 20, fungovať budú minimálne šesť, niektoré sedem dní v týždni. Tieto by mali byť schopné pokryť záujem o testovanie pre všetkých obyvateľov mesta,“ povedal primátor Marek Hattas (Za ľudí).

Prehodnoťme pravidlá

Podľa analytika z inštitútu INESS Martina Vlachynského ak sú ceny regulované, nevyhnutne nastane jedna z dvoch situácií: buď regulátor cenu podstrelí, alebo prestrelí. Nevie preto zhodnotiť, či sú sumy, ktoré súkromníkovi štát prepláca, správne, pretože podľa neho si správnu cenu musí nastaviť trh.

Regulátor totiž nemá dostatok informácií na to, aby neustále vedel „triafať“ trhovú cenu.

„Aká je spravodlivá cena za boj proti pandémii? Tisíc eur? Desaťtisíc eur? Oceňujem, že vláda umožnila vstup súkromných hráčov do testovania, výrazne tým rozšírila kapacity. Rok po začiatku pandémie by však táto aktivita mohla byť ešte viac ‚biznifikovaná‘, testy sa už mali stať štandardnou súčasťou spotrebných košíkov, ako maslo a chlieb,“ uviedol Vlachynský.

Analytik INEKO Dušan Zachar si uvedomuje, že vytváranie, schvaľovanie a odmeňovanie súkromných MOM sa dialo v časovom strese. Boli podľa neho veľmi žiadané a teraz prinášajú mnohé otázniky.

„Teraz prichádza čas, aby sme sa lepšie pozreli na fungovanie MOM, na dodržiavanie hygienických a protiepidemio­logických pravidiel pri odberoch. Dobré by bolo, keby to Regionálne úrady verejného zdravotníctva kontrolovali a zverejňovali aj štatistiku, či nedochádza pri odberoch k nežiaducim udalostiam v súvislosti s možným infikovaním,“ vysvetľuje Zachar.

Ministerstvo zdravotníctva nesleduje, koľko MOM si prevádzkovateľ otvoril. K 19. februáru evidoval rezort 2 525 vydaných povolení na prevádzku MOM pre antigénové aj PCR testovanie. Otvorených je z nich približne tretina. Na stránke rezortu je k dispozícii iba zoznam MOM podľa krajov, v ktorých pôsobia.

Pred dvoma týždňami minister Krajčí povedal, že niekoľko MOM už kontrolovali. "Náhodná kontrola nedopadla dobre,“ povedal vtedy minister. Napriek tomu otváranie nových odberových miest pokračuje rýchlym tempom.