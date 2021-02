Kollár: Hlasovanie o núdzovom stave bude tesné, lídri hovorili o Krajčího demisii

Pred utorkovým stretnutím s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) uviedol, že zrejme bude problém dodať na stredajšie hlasovanie v pléne 76 koaličných poslancov. Zatiaľ však podľa jeho slov rátajú s tým, že ich príde dostatok. Potvrdil tiež, že lídri koalície hovorili o možnosti demisie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Rozhodnutie je však podľa šéfa parlamentu na premiérovi.

„Budeme mať asi problém dať 76 koaličných poslancov, takže budeme to naozaj počítať a keď to vyjde, tak to bude naozaj veľmi tesné,“ povedal Kollár. Problém vysvetlil tým, že veľa poslancov je chorých a v karanténe. Ak by sa nepodarilo odsúhlasiť núdzový stav v pléne, budú podľa neho hľadať ďalšie riešenie. Plán B však zatiaľ podľa neho nie je, pretože rátajú s účasťou dostatočného počtu poslancov.

Otázku demisie ministra Krajčího podľa Kollára na koaličnej rade neotvorili. Potvrdil však, že o tejto alternatíve hovorili na stretnutí lídrov. „Sedeli sme ako štyria lídri a tam sme sa bavili aj o tejto alternatíve,“ uviedol. Nepovedal však, či je demisia ministra v hre. „Všetko je na pleciach pána premiéra, keď sa rozhodne áno, tak áno, keď sa rozhodne nie, tak nie,“ dodal.

Žiadajú detailné zdôvodnenie

Koaličná rada k predĺženiu núdzového stavu sa uskutočnila v pondelok 22. februára. Ministri na svojom rokovaní vo štvrtok 18. februára schválili návrh vlády SR na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Ten bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie koronavírusu. Vláde musia tento krok ešte potvrdiť poslanci parlamentu, a to do 20 dní od jeho predĺženia. Členovia zákonodarného zboru majú k tejto téme zasadnúť v stredu 24. februára. Niektorí koaliční poslanci vopred avizovali, že budú žiadať detailné odôvodnenie ďalšieho predĺženia núdzového stavu, v dôsledku čoho zasadala aj pondelková koaličná rada.

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini v utorok avizoval, že nezaradení poslanci a členovia strany nepodporia predĺženie núdzového stavu, ktorý podľa expremiéra neprináša žiadny výsledok a zdôvodnenie o nutnosti jeho predĺženia, ktoré majú poslanci NR SR k dispozícii, považuje za nedostatočné.

Opäť kritizoval Matoviča

„Na boj s koronakrízou by postačovalo vyhlásenie mimoriadnej situácie, kde by sa mohli prijímať a vykonávať potrebné opatrenia,“ dodal Pellegrini. Jediným argumentom vlády je podľa neho potreba zákazu vychádzania, ktorý bez núdzového stavu byť nemôže.

Opätovne kritizoval premiéra Igora Matoviča (OĽANO) za to, že nepočúval rady odborníkov a teraz ich pozýva na stretnutie. Verí, že mu otvorene povedia svoj názor a požiadajú ho, aby prestal urážať vedcov, ktorí mu radili, čo treba robiť, pričom ich nepočúval a do opatrení vnášal svoj chaos. Zároveň apeloval na vládu, aby zrýchlila očkovanie najohrozenejších skupín ľudí a aby sa venovala možnej liečbe pacientov s príznakmi ochorenia COVID-19 ešte vo fáze pred nemocnicou. „My to nerobíme a potom sa čudujeme, že máme najviac hospitalizovaných v nemocniciach. V tomto vláda zlyhala,“ dodal.

V súvislosti so svojím pondelkovým stretnutím s Čaputovou uviedol, že hovorili o politickej situácii v krajine. Okrem výzvy, ktorú jej adresoval v súvislosti s možnosťou vymenovať úradnícku vládu, prediskutovali aj ďalšie aktuálne otázky. Nechcel však konkretizovať obsah rozhovoru