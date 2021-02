Miroslav Kollár: Ešte raz štátu pomôžeme s testovaním

Okrem Hlohovec bol nie tak dávno najhorším okresom v rámci Slovensko. Ešte stále patrí k čiernym regiónom, kde je na cestu do práce potrebný test nie starší ako týždeň.

Minulú stredu sa primátori a starostovia stretli a výsledkom je vyhlásenie, že tento víkend pomôžu vláde a ministerstvu zdravotníctva pri skríningovom testovaní antigénovými testami.

„Od 1. marca sa budú naše kapacity sústreďovať iba na zabezpečenie testovania na prítomnosť COVID-19 súvisiaceho s otváraním škôl a školských zariadení. Skríningové testovanie širokej verejnosti prenechávame mobilným odberovým miestam zriadených ministerstvom zdravotníctva,“ o výsledku stretnutia informoval primátor Hlohovca a poslanec Miroslav Kollár. Ten len prednedávnom opustil rady vládnej koalície a vystúpil z klubu Za ľudí.

Predstavitelia miest a obcí okresu Hlohovec verejne žiadajú o zabezpečenie kapacít odberových miest pre obyvateľov okresu, „ktorým štát určil povinnosť mať pre cestu do zamestnania a za inými službami potvrdenie o negatívnom výsledku testu“. Pripomínajú, že prevádzkovateľmi odberových miest by mali byť v prvom rade subjekty, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. Rovnako žiadajú aj o dôsledkú kontrolu „vládou prijatých opatrení, ktorá práve v kompetencii štátnych orgánov“.

A do tretice žiadajú o prehodnotenice Covid automatu, najmä nutnosť „preukazovania sa negatívnym testom každých 7, 14 a 21 dní“.

„Je faktom, že doteraz prijaté opatrenia, vrátane plošného testovania obyvateľov, neprinášajú očakávaný výsledok. Sme presvedčení, že nastal čas na prehodnotenie spôsobu boja s pandémiou a efektívnejšie využitie kapacít samospráv,“ k vyhláseniu sa prihlásili primátor, primátorka, starostky a starostovia miest a obcí okresu Hlohovec.

Kollár pridal aj poznámku pre ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO), ktorý pred časom časť starostov a primátorov obvinil, že rebelujú na podnet opozičných strán.

„Ak by to priateľovi Naďovi zapadalo do schémy „organizovaných protivládnych protestov“, upozorňujem, že je vedľa. Dokonca som ani na stretnutí, kde vzniklo toto stanovisko starostov – väčšina z nich sú naši, aj keď už asi bývalí, voliči – nebol. Ale rád som sa k nemu pripojil. Pretože kolegyne a kolegovia majú pravdu,“ napísal Kollár.