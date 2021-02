Lenč: Sulík sa zbavuje zodpovednosti. Silné slová, žiadne skutky

Predseda koaličnej strany SaS Richard Sulík ponúkol, že sám preberie vedenie ministerstva zdravotníctva. Jeho šéf Marek Krajčí (OĽaNO) spoločne s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) sú podľa Sulíka zodpovední za katastrofálnu situáciu v boji s pandémiou, ktorá ústi do smrti tisícok ľudí. Vyzerá to tak, že Sulík a SaS budú naďalej robiť to, čo doposiaľ - snažiť sa o silné slová, ale žiadne skutky, a svojím "teflónovým“ spôsobom bude naďalej znášať urážky od premiéra, očakáva politológ Jozef Lenč. Voliči už ale tomuto opakovanému ťahu Sulíka len ťažko uveria.

Ako vnímate Sulíkovu ponuku na vedenie rezortu zdravotníctva?

Z hľadiska hlasov volajúcich po zmene vo vedení ministerstva zdravotníctva, odvolaní či odstúpení ministra Krajčího je tento hlas zatiaľ tým najsilnejším a pre niekoho možno aj najprekvapivejším. Kým doteraz sa takto vyjadrovala opozícia, verejnosť, profesijné združenia či ojedinelí koaliční poslanci, váha ich hlasu bola v porovnaní s hlasom predsedu koaličnej strany neporovnateľná. Lenže váha hlasu a dosah tohto volania po zmene vo vedení ministerstva zdravotníctva budú úmerné tomu, do akej miery bude predseda SaS ochotný tento svoj návrh pretaviť aj do reálneho politického kroku. Ak ide o návrh, ktorý mal odznieť „len z dlhej chvíle“ a za ním bude nasledovať len mlčanie a akceptovanie súčasného statusu, tak je to v podstate podobné, akoby ten hlas znel len niekde z opozície. Na jednej strane sa tak zdá, že je to v kontexte jednoty koalície veľmi vážne, ale ak to budú len plané slová bez reálnych politických krokov, bude to to isté, čo doposiaľ – nič.

Smeruje Sulík skôr k reálnym politickým krokom, alebo to sú len odkazy k vlastným a potenciálnym voličom? Očakávate, že Sulík sa podujme k tlaku na výmenu ministra zdravotníctva?

Zatiaľ to skôr pripomína „pilátske“ správanie. Sulík si len umýva ruky pred vlastnými voličmi, prípadne bude túto tému ďalej živiť na sociálnych sieťach či v rámci mimovoľných vyjadrení pre novinárskych otázkach. Za 11 mesiacov vlády ale zatiaľ neprešiel k politickému aktu, ktorým by sa snažil ukázať, že len nerozpráva, ale snaží sa aj politicky konať. Vnímal by som to preto skôr ako snahu vyviniť svoju politickú stranu z aktuálnej situácie v zdravotníctve a umyť si ruky od situácie v boji s vírusom.

VIDEO: Sulík by chcel riadiť zdravotníctvo namiesto Krajčího.

Uveria to Sulíkovi voliči?

Pochybujem, že tí, čo politiku sledujú, tomuto už opakovanému ťahu Richarda Sulíka vôbec uveria. Takéto jeho správanie v minulosti smerovalo k rastu preferencií. Čím viac ale bude opakovať tieto výpady a následné stiahnutie sa, alebo bude „teflónový“ vo vzťahu k urážkam premiéra Matoviča, tým menej mu to bude prinášať hlasy potenciálnych voličov a preferencie.

Sulík už opakovane zdôraznil, že z vlády neodíde, čo súvisí aj s jeho podielom na rozpade vlády Ivety Radičovej. Keby to Sulík naozaj myslel vážne, aké kroky by sme od neho mohli čakať?

Sulík je dnes naozaj istým zajatcom svojho rozhodnutia z roku 2011, takže nechce zopakovať to isté a privodiť pád tejto vlády. Týmto smerom reálne politické skutky čakať nemožno. Šepkalo sa však o tom, že by v rámci hlasovania o núdzovom stave mohli SaS spolu so Za ľudí využiť potenciál svojich hlasov a podmienili hlasovanie napríklad inými ústupkami, ale zatiaľ tomu skutočne nič nenasvedčuje. Skôr to práve vyzerá tak, že Sulík a SaS budú naďalej robiť čo doposiaľ – snažiť sa o silné slová ale žiadne skutky, a bude naďalej znášať urážky od premiéra. Budú sa snažiť presvedčiť voličov, že urobili maximum, ale zodpovednosť za to, ako to nakoniec dopadlo, nesú iní členovia vládnej koalície, konkrétne OĽaNO.

Možno očakávať, že by z nejakých dôvodov premiér Matovič tomuto Sulíkovmu návrhu vyhovel?

Moja predstavivosť je dosť veľká, napriek tomu mám problém si predstaviť, že by až chorobný narcis prenechal niečo, čo mu patrí a o čom je presvedčený, že to dokáže, niekomu inému, kto ho navyše kritizuje. Preto sa zatiaľ domnievam, že tá situácia bude aj naďalej taká, že premiér zotrvá pri dôvere ministrovi Krajčímu a nebude sa nič meniť. Predpokladám, že minister Krajčí bude aj naďalej tvrdiť, že robí všetko najlepšie ako sa len dá a ak si niekto myslí, že to dokáže lepšie, nech mu príde poradiť. Je to v istom zmysle dosť zvláštny oxymoron.

Takže ani premiér sa nepodujme na ráznejši riešenie a nevyhodí stranu SaS z koalície?

SaS na jednej strane asi v toto dúfa. Veľmi by im to uľahčilo pozíciu a mohli by sa stať z ich pohľadu rozumnou opozíciou a ťažiť z nekompetentnosti zvyšku vládnej koalície. Na druhej strane je podľa mňa Igor Matovič v tomto smere zatiaľ dosť prezieravý a uvedomuje si to. Dobre vie o biľagu SaS pre pád Radičovej vlády, a preto sa bude brániť tomu, aby strane SaS ako svojmu najväčšiemu kritikovi až nepriateľovi odvolaním z vlády pomohol. Nemyslím si teda, že Matovič vyhodí SaS z koalície.

VIDEO: Matovič: Sulík to peklo spôsobil, nemôže riadiť zdravotníctvo.

Kam to posúva celú vládnu koalíciu?

V parlamente, ktorý je v našom systéme dôležitý z hľadiska moci, sa ukazuje v podstate perfektné fungovanie koalície. Hlasovania prechádzajú bez toho, aby ktokoľvek spochybnil či ohrozil vládnu väčšinu. Na jednej strane teda vyzerá koalícia pevná, na druhej je ale veľmi rozhádaná a neprejde ani deň bez nejakého konfliktu. Je to dosť bizarná a schizofrenická situácia, s akou sme doposiaľ nemali skúsenosť. Je preto ťažké predpovedať, ako by to mohlo skončiť. Osobne sa skôr domnievam, že tento zjav koncentrovanej spolupráce v parlamente a zároveň chaosu a nekompetentnosti na úrovni vládnej moci bude pokračovať tak dlho, kým sa niekto z vládnej koalície nerozhodne, že bolo dosť planých slov a mali by nasledovať aj skutky. Alebo bude pokračovať, kým verejnosť nestratí s touto vládnou koalíciou trpezlivosť, pretože aj v tomto smere vláda v ostatnom čase robí všetko preto, aby trpezlivosť verejnosti stratila.

Takže nateraz sa nič nemení?

Keďže sa nič nezmenilo po tom, ako predseda vlády označil predsedu koaličnej strany za idiota a nič sa nezmenilo ani po tom, čo ho predseda obvinil z usmrtenia 4 300 občanov a miliardových škôd, nemyslím si, že by sa malo niečo zmeniť teraz. Teda v prípade, že to zostane len v rovine rečí a nebudú nasledovať aj reálne politické kroky zo strany SaS.