Holý má opäť vírus, Pčolinský tiež. Ani vyliečení nemajú istotu

Aj v parlamente je niekoľko pacientov, ktorí sa infikovali koronavírusom po druhýkrát. Peter Pčolinský (Sme rodina) po prvý raz ochorenie prekonal v decembri. Priebeh bol v podstate bezpríznakový. V utorok mal však pozitívny test a priebeh ochorenia sa zdá oveľa ťažší. Podobne je to aj u vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) – po prvý raz bez problémov v decembri, teraz opäť.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií je počet neaktívnych prípadov 396 963. Medzi neaktívne prípady sa rátajú pacienti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a od ich pozitívneho testu uplynuli dva až štyri týždne. U hospitalizovaných pacientov je to šesť týždňov, no ani tieto tisíce preliečených Slovákov nemajú istotu, že sa koronavírusom opätovne nenakazia.

Vrtkavá imunita

V zmysle platných opatrení je potrebné mať pri sebe negatívny test napríklad pri vstupe na pracovisko. Nahrádza ho doklad, že človek v ostatných troch mesiacoch prekonal ochorenie COVID-19. Prečo sa však možno opäť infikovať ako v prípade napríklad poslancov?

„Dostali ďalšiu dávku. Po prvom prekonaní COVID-19 sa im nevytvorili dostatočné protilátky a vírus ich zasiahol znovu. Pritom nemuselo ísť ani o novú mutáciu, len sa pacientom nevytvorila dostatočná imunita," vysvetľuje vedúci Imunologického ústavu Univerzity Komenského v Bratislave Milan Buc.

Vírus podľa Buca nevyvolal dostatočnú imunitnú odpoveď a nespustil silné ochranné mechanizmy, ktoré by pretrvávali tak, ako to obyčajne býva aj niekoľko rokov. Hladina protilátok, ktoré sa u pacienta vytvoria, nemusí byť podľa Buca dostatočne silná a je možné sa opätovne nakaziť. Preto k týmto pacientom treba pristupovať individuálne.

„Po prekonaní COVID-19 sa v tele pacienta vytvoria protilátky a nimi sa vybuduje imunita. No ak ide o bezpríznakovú alebo ľahkú formu ochorenia, tak je imunita silná asi ako po prvej dávke vakcíny. To znamená, že chráni možno tak na polovicu. Niekedy ani to, preto je potrebné byť aj naďalej opatrný,“ upozorňuje profesor Buc.

Obranné mechanizmy sú po ľahkom priebehu infekcie slabé a keď je pacient vystavený vyššej vírusovej náloži, tak ho pred ňou imunita neochráni.

Po prekonaní COVID-19 by sa malo podobne, ako sa aj po prvej dávke vakcíny neustále pripomínať, aby si pacienti dávali rovnaký pozor ako všetci ostatní. Očkovanie proti koronavírusu slúži ako prevencia proti ochoreniu. „Platí, že ak sa zaočkujem, vytrénujem si imunitný systém, aby sa moje telo vedelo brániť, ak ho v budúcnosti patogén napadne,“ pripomína Buc. Neznamená to však, že je pacient neohroziteľný.

Long COVID

Po prekonaní ochorenia COVID-19 môžu u niektorých pacientov pretrvávať zdravotné ťažkosti dlhšie. Long COVID, alebo chronický COVID-19 je súbor príznakov, ktoré sa objavujú počas alebo po prekonaní infekcie COVID-19 a trvajú viac ako 12 týždňov.

„Sú to psychiatrické príznaky, stavy úzkosti a depresie. Musíme myslieť aj na to, čo s pacientmi, ktorí majú trvalé následky. Tieto problémy sa už netýkajú len infekčného oddelenia, ale musia tu byť zapojení viacerí odborníci," vysvetľuje Daša Viszlayová, primárka Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.

„Na Slovensku nemáme vytvorené COVID-19 centrá pre pacientov, ktorí majú po prekonaní ochorenia komplikácie, kam by sa mohli pacienti obrátiť na komplexnú zdravotnú starostlivosť, preto sa zatiaľ pohybujú medzi ambulanciami," upozorňuje Viszlayová.

Poškodená však nemusí byť len psychika, ale trpí aj telo. Imunológ Buc tvrdí, že človek síce má prirodzené opravné mechanizmy na to, aby sa z ochorenia dostal, pľúca sa však po ťažkom priebehu nemusia nikdy obnoviť.

„Ak je priebeh ochorenia mierny alebo stredný, tak sa pacientovi podarí zrehabilitovať. No iné je to, ak pacienta zasiahne ťažká forma COVID-19. Poškodenie pľúc môže byť závažné až do takej miery, že telo sa už samo nevie zregenerovať. Pľúca pacienta, ktorý zomrie na COVID-19, sú strašne zničené. Reparačné mechanizmy nedokážu už nič napraviť," varuje Buc.

Neurologické komplikácie COVID-19 sú veľmi časté a lekári sa s nimi stretávajú v praxi denne. Ide o mierne príznaky ako únava, bolesti hlavy, strata chuti a čuchu, až po závažné zápalové ochorenia mozgu a tŕpnutie nervov, poruchy správania alebo cievne mozgové príhody.

„Bohužiaľ, pribúda nám čoraz viac pacientov, za posledné tri mesiace sme na našej klinike hospitalizovali 60 pacientov," dodala neurologička Viszlayová. Dôležitou súčasťou liečby pre pacientov, ktorí majú ťažkosti po prekonaní COVID-19, sú dychová terapia a psychoterapia.