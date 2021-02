Vypne vláda Slovensko? Možno už budúci týždeň príde drsný lockdown

Jednou z možností, ako zlepšiť epidemiologickú situáciu, je opätovné uzavretie krajiny. Dokonca aj časti priemyselných podnikov. Pripustil to predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Prísny lockdown by mohol trvať dva alebo tri týždne.

V piatok by mal premiér Igor Matovič (OĽaNO) oznámiť, aký je výsledok okrúhleho stola, ku ktorému pozval vedcov, infektológov, virológov a podľa jeho slov analytika NBS.

„Keď budú vedci odporúčať lockdown, naši ministri za to zahlasujú,“ povedal v diskusnej relácii Na hrane televízie JOJ Kollár.

Podľa informácií Pravdy je výsledkom rokovaní premiéra so skupinou vedcou práve návrh na uzavretie krajiny a vyhlásenie lockdownu. V prevádzke by mali zostať len nevyhnutné priemyselné podniky a tie, ktoré by si v prípade uzavretia mohli nárokovať od štátu na vysoké odškodné. „Infekcia sa šíri v podnikoch, rodinách a tajných žúrkach,“ povedal Pravde štátny tajomník jedného z ministerstiev.

Polícia už ohlásila prísnejšie kontroly dodržiavajú zákazu vychádzania, hoci predbežne len v čiernych okresoch. Po vyhlásení lockdownu by sa mali kontroly rozšíriť na celé Slovensko. Policajtom by v uliciach mali pomáhať aj vojaci. K dispozícii by ich malo byť vyše šesťtisíc. Zdroje z ozbrojených síl túto informáciu zatiaľ nepotvrdili, predpokladá sa však, že na pomoc polícii by mali byť vojaci presunutí už na budúci týždeň.

Opäť by sa mali zatvoriť aj školy, čo predbežne potvrdil aj člen vlády. Viac by mala vláda oznámiť v piatok.

Zlú epidemiologickú situáciu zhoršuje aj nedostatok očkovacích vakcín. Očkovať sa bude, podľa vyjadrení ministerstva zdravotníctva, v najbližšom týždni len v zariadeniach sociálnych služieb. Očkovaná bude aj druhá dávka vakcíny.

V parlamente sa bude v piatok dopoludnia hlasovať o predĺžení núdzového stavu. Poslanci o tomto bode rokovali dva dni, no na hlasovanie ich bolo málo. Až keď sa podarí získať súhlas poslancov s predĺžením núdzového stavu, bude vláda pokračovať v prijímaní tvrdších opatrení.