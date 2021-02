ONLINE: Bulhari sa boja očkovania, Talianom sa zhoršuje situácia

Počet vykonaných testov Počet testov, ktoré boli vykonané v jednotlivé dni počet testov za deň celkový počet testov 14 dní

Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy Bez obmedzení Podujatia Hromadné podujatia Povolené aj státie na 50% kapacity, max 1000 exteriér, max 500 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 50 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Hygienické opatrenia Reštaurácie 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hygienické opatrenia Knižnice Bez obmedzenia Firmy/ podniky a organizácie Hygienické odporúčania Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Hygienické opatrenia Fitnes Max. 50 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 15m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Bez obmedzenia Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciac h a v ZSS Bez obmedzenia Väznice Bez obmedzenia Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení Vysoké školy prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Podujatia Hromadné podujatia Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 30 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Hygienické opatrenia Reštaurácie 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hromadné prehliadky do 30 osôb Knižnice Bez obmedzenia Firmy/ podniky a organizácie Sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home-office, resp. kohortovanie (kohortovanie pracovníkov na pracovisku) Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Hygienické opatrenia Fitnes Max. 30 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 15m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 50% kapacity Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Bez obmedzenia Väznice Bez obmedzenia Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení Vysoké školy prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Podujatia Hromadné podujatia Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 6 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 10m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté Reštaurácie 2 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hromadné prehliadky do 6 osôb Knižnice Spoločné čítanie z kníh iba na sedenie max do 50% kapacity Firmy/ podniky a organizácie Sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home-office resp. kohortovanie (kohortovanie pracovníkov na pracovisku) Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín Fitnes Max. 6 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 25m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 30% kapacity Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Návštevy s 24 hod negat. testom Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 21 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri exteriéri okrem extravilánu (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení(prezenčne). Prezenčne s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Obmedzená účasť Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj, terasy, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Vstup na terasu s testom Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov v sektore služieb. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Vstup s testom Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín, následne každých 72 hodín Fitnes Max. 6 osôb a min. 15 m2/ osobu, vstup s testom Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 14 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri exteriéri okrem extravilánu (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU prezenčne. (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) len koncové ročníky SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby s testom podľa platnosti (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj, terasy, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Vstup na terasu s testom Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov v sektore služieb. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov. Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín, následne každých 72 hodín Kabínky po jednom, alebo spoločná domácnosť. Fitnes Max. 6 osôb a min. 15 m2/ osobu, vstup s testom Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 7 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri a exteriéri aj v extraviláne s výnimkami podla final_opatrenia_ruska_15_10.pdf odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu Pohyb v prírode s negat. testom podľa platnosti testu aj mimo okresu (mimo čiernych okresov), okrem výnimiek z testovania, základné potreby iba v rámci okresu (pohyb iba na základné potreby a do prírody. Výnimka s neg. testom resp. prekonaným ochorením v ostatných 90 dňoch, očkovanie) Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) špeciálne školy a deti, kt.sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom podľa platnosti testu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz) Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov. Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes Zakázané Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 7 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri exteriéri okrem extravilánu podla final_opatrenia_ruska_15_10.pdf odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu Zákaz vychádzania s výnimkami podľa špeciálnych usmernení Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) špeciálne školy a deti, kt.sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom podľa platnosti testu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Iba esenciálne obchody a služby („esenciálne obchody“ definované v Opatrení ÚVZ SR zo dňa 29.3.2020, bod A, body 1–19; pre obchodné centrá bod A, body 1– 10) , Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Reštaurácie Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz) Múzeá, galérie a výstavné siene Zatvorené Knižnice Zatvorené Firmy/ podniky a organizácie Nariadený home-office, všade kde to je možné. Kontrola testov. Ubytovacie zariadenia Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie pre potreby kritickej infraštruktúry, ubytovanie dlhodobého charakteru. Taxi Max 2 klienti, sedenie na zadných sedadlách, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Zakázané Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Zakázané Fitnes Zakázané Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Zakázané Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom

6:22 Americký prezident Joe Biden privítal skutočnosť, že odkedy v januári nastúpil do svojej funkcie, podali ľuďom v USA už 50 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Biden uviedol, že vakcinačná kampaň „o týždne predstihuje“ jeho stanovený plán, Američanov však varoval, aby boli aj naďalej obozretní a nosili rúška.

Biden sa pri nástupe do úradu zaviazal, že počas svojich prvých 100 dní vo funkcii zabezpečí, že bude v USA podaných 100 miliónov dávok vakcín. Niektorí kritici vtedy jeho plán označovali za nedostatočne ambiciózny, pripomína AFP.

Biely dom sa však teraz domnieva, že smeruje k tomu, aby tento limit poľahky prekročil. „Ideme správnym smerom, a to aj napriek neporiadku, aký sme zdedili,“ uviedol Biden odkazujúc podľa AFP na situáciu, v akej boli USA v súvislosti s pandémiou počas úradovania jeho predchodcu vo funkcii, exprezidenta Donalda Trumpa.

USA sú pandémiou najviac zasiahnutou krajinou na svete, pričom počet úmrtí spôsobených nákazou novým koronavírusom tam začiatkom tohto týždňa presiahol polmiliónovú hranicu.

Biden však poznamenal, že za obdobie posledných šiestich týždňov, odkedy sa 20. januára ujal svojho úradu, sa tempo očkovania „zdvojnásobilo“ a distribúcia vakcín príslušným úradom sa zvýšila o 70 percent. Nový demokratický prezident USA tiež prisľúbil, že „do konca júla“ budú mať USA dostatok vakcín pre zaočkovanie všetkých dospelých Američanov.

6:00 Talianska vláda Maria Draghiho zrejme do Veľkej noci príliš neuvoľní obmedzenia zavedené pre šírenie koronavírusu. Ministerstvo zdravotníctva ohlásilo silný nárast novo nakazených koronavírusom. Za 24 hodín ich pribudlo takmer 20 000, o 3 500 viac, než koľko krajina zaznamenala v stredu.

Situácia je znovu vážna v Lombardsku, ktoré bola pred rokom jedným z najväčších ohnísk koronavírusu v Európe. Najviac zasiahnutá je provincia Brescia, kde žije zhruba 1,3 milióna ľudí. Počet novo nakazených za posledných sedem dní na 100 000 obyvateľov mieri ku 400 a na provinciu pripadá každé desiate úmrtie v súvislosti s chorobou COVID-19 v Taliansku. Tých bolo v celej krajine za predchádzajúcich 24 hodín 308.

Podľa agentúry ANSA by vláda mohla v pondelok vyhlásiť nový dekrét s pravidlami platnými od 6. marca do 6. apríla. Kabinet debatuje o tom, či na Veľkú noc zaviesť, podobne ako počas Vianoc, prísnejšie plošná pravidlá. V Taliansku teraz platia opatrenia na regionálnej úrovni podľa epidemickej situácie na konkrétnom území. To by v období do Veľkej noci mal zachovať aj nový dekrét.

Proti prísnym opatreniam na Veľkú noc vystúpil vodca Ligy Matteo Salvini. „Odmietam pomyslieť na ďalšie týždne či dokonca mesiace strachu a uzávery,“ uviedol Salvini s tým, že prísne opatrenia majú byť zavedené len v oblastiach, kde sa prejaví ohnisko nákazy. S tým ale nesúhlasia Salviniho koaliční partneri. V koalícii sa tiež rozhorel spor o otváracej dobe reštaurácií v oblastiach s miernou prítomnosťou nákazy. V týchto regiónoch musia gastronomické prevádzky zatvoriť v 18 hodín, Liga by im chcela umožniť mať otvorené aj večer. Ostatné vládne strany sa ale k požiadavke stavajú skôr rezervovane.

S uvoľnením iných opatrení pred Veľkou nocou nová vláda príliš nepočíta. „Súčasná epidemiologická situácia neumožňuje rozvoľniť opatrenia,“ vyhlásil v Senáte v stredu minister zdravotníctva Roberto Speranza. Minister tvrdí, že v štvrtine talianskych regiónov je kapacita lôžok intenzívnej starostlivosti na kritickej úrovni. Podľa výskumníkov a štatistikov reprodukčné číslo stúpa najrýchlejšie od konca októbra. Veľké obavy panujú z nových a nákazlivejšchí mutácií vírusu, ktorých silný výskyt potvrdili analýzy odpadových vôd.

5:50 Bulharsko pre nízky záujem medzi prioritnými skupinami sprístupnilo očkovanie vakcínou proti koronavírusu všetkým obyvateľom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP. Spomedzi obyvateľov, ktorí sa mohli dať zaočkovať prednostne, tak od konca decembra urobila necelá tretina. Podľa agentúry AFP boli dôvodom ich vysokého nezáujmu do značnej miery obavy z vedľajších účinkov a rastúca nedôvera k vláde a jej inštitúciám. Bulharsko má zatiaľ najnižšiu zaočkovanosť v EÚ, píše AFP.

Zmena očkovacej stratégie spôsobila, že minulý víkend sa pred očkovacími centrami vytvárali dlhé rady. V utorok však čakalo na vakcináciu podstatne menej ľudí a zdravotnícky personál vo väčších mestách hlásil, že očkovanie prebieha hladko.

Podľa kritikov však tento krok vlády spôsobil, že uplynulý víkend museli najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov čakať hodiny v radoch so zdravými jedincami.

Podľa údajov bulharského ministerstva zdravotníctva dostalo do štvrtka svoju prvú dávku vakcíny viac ako 15 100 Bulharov vo veku do 65 rokov – pričom väčšinou išlo o tridsiatnikov a štyridsiatnikov.

V prvých dvoch prioritných skupinách, ktoré zahŕňali lekárov, zdravotné sestry a učiteľov, úrady evidovali dohromady 355 000 ľudí. Z nich sa však dalo zaočkovať menej ako 100 000.

Podľa údajov agentúry AFP do štvrtka zaočkovali v Bulharsku aspoň prvou dávkou vakcíny viac ako 168 000 ľudí, čo sú približne dve percentá populácie. Priemer v celej Európe je 4,3 percenta, pripomína AFP.