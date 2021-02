Poslanci odsúhlasili predĺženie núdzového stavu

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatkovom hlasovaní odsúhlasili predĺženie núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Zo 118 prítomných hlasovalo za 83, proti bolo 35 poslancov. Predĺženie potrvá do 19. marca.

Najdôležitejším opatrením naviazaným na núdzový stav je podľa predloženého materiálu zákaz vychádzania. „Ide o najúčinnejšie opatrenie pri kontrole prenosu nákazy ochorenia COVID-19, keďže ide o infekčnú chorobu. Toto opatrenie nám pomohlo znížiť reprodukčné číslo, ktoré bolo začiatkom decembra na hodnote 1,2 až 1,3 na hodnotu 0,9 v prvej polovici januára. Ide teda o veľmi účinný nástroj,” uvádza dokument.

Opakované predĺženie núdzového stavu nepodporil okrem opozičných poslancov ani koaličný poslanec Marián Viskupič (SaS). Opozičným poslancom v návrhu vlády na odsúhlasenie predĺženia chýbala analýza doterajších opatrení a tiež konkrétne návrhy ďalších opatrení. Upozorňovali, že viaceré sa dajú uplatniť bez potreby núdzového stavu. Koaliční poslanci avizovali podporu, no viacerí do budúcna očakávajú opatrenia, ktoré by neboli viazané na núdzový stav.

Vláda na rokovaní začiatkom februára rozhodla o tom, že núdzový stav sa od pondelka 8. februára predĺži o ďalších 40 dní. Kabinetu však podľa nedávno schválenej legislatívy musia tento krok ešte potvrdiť členovia zákonodarného zboru, a to do 20 dní od jeho predĺženia.

Hlas: Ďalšie predĺženie je útokom na demokraciu a práva

Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyhlásila, že ďalšie predlžovanie núdzového stavu je útokom na demokraciu a občianske práva ľudí na Slovensku. Považuje za neprijateľné, aby si vláda na takýto stav zvykla ako na štandard a nehľadala spôsoby, ako zvládnuť pandémiu prijateľnejším spôsobom. Odmieta, aby bol zákaz vychádzania a zhromažďovania štandardom, keďže ide o zásah do základných ľudských práv. Poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v Hlase-SD nepodporili predĺženie núdzového stavu.

„Je to obyčajná fraška, keďže núdzový stav je reálne predĺžený už 19. deň a národná rada to nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť. Sme presvedčení, že obmedzovanie demokracie v takomto dlhom časovom období nie je nevyhnutnosťou, ale svojvôľou vládnej koalície, ktorá sa oprávnene obáva občianskych protestov a nepokojov, pretože svoje pôsobenie absolútne nezvláda. Na boj s pandémiou vláde stačí aj mimoriadna situácia, prípadne zakotvenie potrebných opatrení v oblasti zdravotníctva do osobitného zákona,“ uviedla v stanovisku strany hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Poslanci kritizujú, že návrh na vyslovenie súhlasu neprišiel do pléna predstaviť premiér Igor Matovič (OĽANO) a ponechal to na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Podotkli, že parlament nie je v ponímaní vládnej koalície najvyšším demokraticky zvoleným orgánom, ktorému sa vláda zodpovedá, „ale združením nesvojprávnych osôb, ktorých jedinou úlohou je stláčať tlačidlá podľa pokynu“.

Smer: Núdzový stav sám osebe nemá význam

Strana Smer bola proti predlžovaniu núdzového stavu. Nepotrebuje ho Slovensko, ale len vláda, ktorá nemá potuchy, čo robiť pre zlepšenie situácie. Skonštatoval to predseda Smeru Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii po hlasovaní o predlžovaní núdzového stavu. Namieta, že návrh v pléne neobhajovali všetci členovia vlády, a najmä minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zároveň informoval, že vyzbierali už šesťciferné číslo podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

„Núdzový stav neslúži ničomu inému len a len obmedzovaniu základných ľudských práv. Núdzový stav Slovensko nepotrebuje, potrebuje ho iba vládna koalícia,“ zdôraznil s tým, že koalícia chce najmä obmedzovať protesty. Pripomenul, že núdzový stav sa predlžuje na základe novely ústavného zákona, i podmienky, za akých bola prijatá. Dodal, že Smer predlžovanie núdzového stavu nielen kritizoval, ale aj predložil uznesenie, ktoré však parlamentom neprešlo.

Boris Susko (Smer) dodal, že nie všetky opatrenia potrebné na boj s pandémiou sú viazané na núdzový stav. Poznamenal, že jediné, ktoré koalícia používa, je zákaz vychádzania. Ostatné sa podľa neho dajú robiť aj v rámci zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Dodal, že samotný núdzový stav nemá zmysel bez toho, aby sme poznali ďalšie potrebné opatrenia na riešenie situácie.

Zmeny v parlamentných výboroch

Poslanci v piatok odsúhlasili aj zmeny v parlamentných výboroch. Za člena výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) zvolili poslanca zo strany Za ľudí Tomáša Valáška. Nahradil tak Miroslava Kollára (nezaradený), ktorý nedávno odišiel zo strany.

Členom školského výboru miesto zosnulého Ľubomíra Petráka sa stal jeho náhradník Augustín Hambálek (Smer-SD). Stal sa tiež členom mandátového a imunitného výboru. Martina Beluského (ĽSNS) zas zvolili za člena výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.