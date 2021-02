Skrotila Čaputová konečne Matoviča?

Pandémia podlomila nohy slovenskému zdravotníctvu, ale aj dôvere verejnosti voči vláde. Situáciu nezachránili ani nápady premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) s celoplošným testovaním či ruskou vakcínou.

Denný nárast ochorení na COVID-19 a pribúdajúce úmrtia hovoria jasnou rečou. Potvrdzujú slová vedcov a analytikov o tom, že vláda nerobí v boji s pandémiou to, čo by mala a čo by mohlo pomôcť. Už niekoľko dní odborníkom (konečne!) načúva aj predseda vlády, a tak prichádza sprísnenie opatrení.

„Premiérovi už zostala len jedna možnosť, a to začať sa správať racionálne,“ komentoval posledný vývoj Marián Repa v podcaste Počúvajte pravdu. Niekoľkodňovému rokovaniu s vedcami predchádzalo stretnutie šéfov kabinetu a parlamentu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Bez zverejnenia obsahu ich rozhovoru. Podľa komentátora denníka Pravda „má prezidentka na Matoviča vplyv, lebo skrotol a rozpráva sa s odborníkmi.“

Napätie sa stupňuje aj v koalícii, kde sa témou stal možný odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). „Je slabý, lebo nedokázal premiérovi dostatočne klásť odpor,“ zhodnotil situáciu komentátor Repa. Nevyhol sa ani hodnoteniu parlamentu, ktorý potvrdil ďalšie predĺženie núdzového stavu. „Aj niektorí poslanci koalície nie sú tým nadšení, lebo majú pocit, že kabinet si uľahčuje situáciu,“ a upozornil, že vláda by mala v budúcnosti využiť iné právne možnosti.

Kriticky komentoval ponuku ministra Richarda Sulíka (SaS) na prevzatie vedenia ministerstva zdravotníctva. „Pochopil by som to, ak by navrhol nejakého špičkového manažéra, ale takto to vyznelo smiešne,“ dodal v podcaste Marián Repa. Vypočujte si čo hovorí na sprísnenie lockdownu a ako odhaduje reakcie verejnosti.