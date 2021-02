Vláda tají, čo zatrhne. V hre je dvadsiatka opatrení, armáda čaká na rozkaz

Nové opatrenia majú byť výsledkom návrhov približne dvadsiatky vedcov, s ktorými sa tento týždeň viackrát stretol premiér Igor Matovič (OĽaNO). Záver rokovaní zatiaľ tají. Najskôr návrhy predstavil jednotlivým ministrom, potom koaličným partnerom a nakoniec by mala o nich rozhodnúť vláda.

Podľa informácií Pravdy by najneskôr cez víkend mala vláda prijať viac ako dvadsiatku nových opatrení. Hovorilo sa o zákaze prekročenia hraníc okresov, výnimkách, negatívny najviac sedemdňový test budú potrebovať ľudia, ktorí musia nevyhnutne chodiť do práce. Ide napríklad o zamestnancov automobiliek, hút a ďalších firiem, kde sa nedá výroba len tak prerušiť, alebo by jej prerušenie znamenalo významné ekonomické škody. Do práce by teda mali chodiť napríklad aj pekári, mliekari, mäsiari, predavači, ošetrovatelia zvierat, pracovníci elektrární, samozrejme zdravotníci, a podobne.

Do škôl a školských zariadení by mali opäť chodiť len deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu pracovať z domu.

V hre je aj nariadenie, že do obchodu bude môcť chodiť len jeden zo spoločnej domácnosti. Vrátiť by sa mal zákaz, aby infikovaní, hoci bez príznakov ochorenia, mohli chodiť do obchodov. Uvažuje sa nad povinnosťou pre samosprávy, aby pomohli svojim občanom v prípade infekcie. Obmedzenia sa majú dotknúť aj verejnej dopravy. Mestská bude jazdiť ešte v dlhších intervaloch, v hre je zastavenie regionálnej dopravy.

Ešte viac by mali sprísniť podmienky pri prekračovaní hraníc, výnimka zostane len pendlerom, očakávajú sa však ešte prísnejšie kontroly. Možno sa opäť zavedie povinná štátna karanténa, keďže v súčasnosti sa ešte nedajú využívať aplikácie eKaranténa či eRuško. Štát však zrejme nebude prispievať na pobyt v karanténnych zariadeniach.

Armáda čaká na rozkaz

Policajtom by pri kontrole opatrení mali pomôcť aj vojaci. Do konca júna je na to vyčlenených zhruba osemtisíc príslušníkov ozbrojených síl. Časť z nich však má prioritne pomáhať v nemocniciach. Do šesťtisíc vojakov by však malo byť k dispozícii policajnému zboru.

„Sú dve veci, ktoré musíme zmeniť. Sprísniť lockdown a vynucovať jeho dodržiavanie,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer. Službu ozbrojených síl si vie predstaviť pri kontrole hraníc, kontrolách na uliciach a v prevádzkach.

„Vzhľadom na iné úlohy máme obmedzené kapacity. Osemtisíc vojakov na boj s pandémiou je zatiaľ hraničný počet,“ vysvetľuje Majer, pričom armáda musí rátať aj s rezervou. „Ak bude Slovensko potrebovať viac vojakov, tak sme na to pripravení, no zatiaľ nič také neprišlo,“ povedal Majer v piatok.

„Prioritnou úlohou armády je aj naďalej zabezpečenie vzdušného priestoru a ochrany kritickej infraštruktúry. Do týchto operácií sú nasadené denne tisíce ľudí,“ povedal pre denník Pravda generál Daniel Zmeko, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

"Armáda siaha na dno svojich síl. Polícia by mala využiť všetky svoje kapacity, lebo udržiavanie poriadku je jej primárna úloha, tak ako je naša primárna úloha zabezpečenie ochrany Slovenskej republiky,“ doplnil Zmeko.

„Vieme odľahčiť cudzineckú políciu na hraniciach, pomáhame v karanténnych oblastiach. No či budeme mať dostatok ľudí na to, aby sme vykonávali spoločné hliadkovania s políciou, to neviem,“ dodal generál.

Na budúci týždeň v utorok by mala zasadnúť k tejto téme aj Bezpečnostná rada SR.

Ekonóm: Zavrieť na dva týždne

Ekonóm Baláž upozorňuje, že chýbajú údaje, kde sa berú počty nových prípadov infikovaných. "Nevieme, či sa ľudia nakazia v továrňach, doma alebo v prostriedkoch verejnej dopravy,“ upozorňuje.

Analýzy ohnísk infekcie robili hygieničky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Mária Avdičová a Jana Námešná do vlaňajšieho októbra. Vtedy sa vírus najviac šíril v rodinách, na oslavách, zdravotných pracoviskách a v zamestnaní.

Podľa Baláža je ťažké povedať, či by generálne zastavenie ekonomiky vôbec prinieslo nejaký efekt, či by sa ľudia potom nerozpŕchli znova po rodinách. „ Chýbajúce údaje sú obrovskou slabinou pri takýchto rozhodnutiach. Pravdepodobne takéto veľké zatvorenie Slovenska na dva, maximálne tri týždne by asi pomohlo, ale musela by sa zastaviť aj verejná doprava, aj doprava medzi regiónmi, aby ľudia nezačali vírus znova roznášať. Bolo by to veľmi ťažké, ale viem si to predstaviť, aj keď som bol dosť proti tomu,“ vysvetľuje Baláž a dodáva, že veď na jar čosi podobné zafungovalo. Podľa neho by firmy tento čas mohli využiť ako celozávodnú dovolenku.

„Nevieme, či to dvojtýždňové alebo trojtýždňové zastavenie ekonomiky Slovenska pomôže a ako veľmi. Ale asi by to pomohlo, keby sme zakázali aj regionálnu dopravu. Zostali by už asi len regionálne ohniská a tie by sa dali nejakým spôsobom potom uhasiť,“ dodal Baláž.

Čisté nebo aj podniky

Ešte v piatok sa premiér snažil dementovať informácie, že sa budú zatvárať všetky podniky. "Malo by to devastačné účinky na investičné rozhodnutie a zásadne by to ovplyvnilo obraz slovenského podnikateľského prostredia,“ vysvetľoval na sociálnej sieti.

Okrem obmedzenia mobility by sa podľa vedcov, infektológov, virológov a verejných zdravotníkov, ktorí diskutovali s premiérom, mal výrazne obmedziť pohyb obyvateľov. A to aj tých dvoch miliónov ľudí, ktoré denne dochádzajú do práce.