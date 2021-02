Zákaz vychádzania od 20:00? Podľa Zemanovej je to kľúčové opatrenie

Zákaz nočného vychádzania je jedno z kľúčových opatrení na zníženie mobility. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Zemanová (SaS) s tým, že by mohol platiť od 20.00 h až do rannej hodiny.

Zemanová súhlasí s návrhom vedcov, aby sa obmedzila mobilita. Poukázala na to, že ľudia sú unavení, a verí, že nasledujúce týždne ešte budú dodržiavať nastavené opatrenia. Podotkla, že vláda je zodpovedná za prijaté opatrenia. „Ak chceme obmedziť mobilitu, určite by sme mali definitívne zrušiť to nezmyselné plošné testovanie, ktoré len zbytočne púšťa do obehu falošne negatívnych ľudí,“ vyhlásil nezaradený poslanec NR SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erik Tomáš. Za dôležitú považuje aj lepšiu kontrolu hraníc. „Na jednej strane sme plošne testovali, ale na druhej strane boli hranice priepustné ako nejaký ementál,“ povedal.

Zemanová zaradenie obhajuje ekonomikou

Pre Tomáša je zaradenie ľudí nad 65 rokov až do ôsmej fázy očkovania proti ochoreniu COVID-19 nepochopiteľné. Podľa neho tvoria úmrtia ľudí nad 65 rokov polovicu všetkých úmrtí na ochorenie COVID-19. Ich očkovanie by preto malo byť vykonané v skoršej fáze, čo by znížilo aj tlak na nemocnice.

Tomáš kritizoval aj očkovanie v domovoch sociálnych služieb pre seniorov. Očkovanie sa podľa neho doteraz uskutočnilo iba v jednej pätine domovov, ktoré o očkovanie požiadali.

Zemanová v tejto súvislosti uviedla, že ľudia nad 65 rokov už vo väčšine prípadov priamo „nevytvárajú ekonomickú hodnotu“. Okrem nich je však potrebné chrániť aj ľudí, ktorí ekonomickú hodnotu aktívne tvoria. Ľudia nad 65 rokov by podľa nej mali byť obzvlášť opatrní a dodržiavať pravidlá, a to napríklad nakupovať v čase vyhradenom pre dôchodcov.

Zemanová dodala, že Slovensko je „skvelo pripravené na očkovanie“ a samosprávy už majú pripravenú očkovaciu infraštruktúru, a tak, keď očkovacie vakcíny dorazia na Slovensko, štát a samosprávy sú okamžite pripravené očkovať tisíce ľudí. Dodala, že podľa štatistík je Slovensko v očkovaní úspešnejšie než okolité krajiny. „Na Slovensku je v priemere zaočkovaných 19 ľudí zo 100. V Rakúsku je to 18 osôb zo 100, v Nemecku a Francúzsku 16 a v Česku 13 obyvateľov zo 100,“ uzavrela.

Sulík návrh myslel vážne

Zemanová takisto uviedla, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) myslel ponuku na prevzatie Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) vážne. Fungovanie rezortu zdravotníctva podľa nej v súčasnej pandemickej situácii zlyháva a rezort zdravotníctva potrebuje schopného manažéra. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) má podľa Zemanovej ťažkú pozíciu, v rámci ktorej sa snaží. Ako však dodala, Richard Sulík by podľa nej situáciu zvládol.

Erik Tomáš tomu neverí Sulík ponuku podľa neho nemyslel vážne. Podľa Tomáša by v prípade, že svoju ponuku myslí vážne, Sulík ponúkol hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zámenu rezortov, pri ktorej by rezort hospodárstva SaS prenechala nominantovi hnutia OĽaNO. Tomáš dodal, že ak šéf rezortu hospodárstva nechce byť spoluzodpovedný za súčasnú situáciu, mal by z vlády odísť.