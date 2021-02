Čarnogurský študoval Kočnerov spis: Za demonštráciami v r. 2018 bola organizovaná skupina

Čarnogurský st. na sociálnej sieti zverejnil časť výpiskov z trestného spisu proti Kočnerovi. Tvrdí, že sa k nim dostal legálne a v médiách sa uverejňujú len selektívne výpisky zo spisu. Podľa neho „za demoštráciami a mediálnymi kampaniami stojí organizovaná skupina, vyplýva to z dokladov v trestnom spise proti M. Kočnerovi a spol.“.

V spise sú však aj iné dokumenty, upozorňuje Čarnogurský. „V trestnom spise sú záznamy zo sledovania najmä Štefana Hríba (šéfredaktor .týždeň), ale aj ďalších. Skupina sa schádza obyčajne v bare Next Apache na Panenskej ulici v Bratislave,“ pokračuje.

Na sociálnej sieti zverejnil niektoré citáty, pričom uvádza aj čísla listov vo vyšetrovacom spise.

Číslo listu 13077: „Hríb a uvedený neznámy muž sa počas toho, ako Lipšic telefonoval, venovali tiež téme Kaliňák – Bašternák. Vraj to vyzerá, že to Kaliňák neustojí, vraj už nemá takmer žiadny vplyv. Tlak musí pokračovať „minimálne do očakávaného apríla“.

Ak sa vraj podarí poriadne „zdvihnúť vlnu“ môže z nej vzísť nová sila, tak tomu vraj v histórii vždy bolo – hlas ľudu, hlas boží… (viď video 4 a 5). /záznam z 29. 3. 2017/). Číslo listu 13095: Hríb a Peter Zajac (bývalý politik – pozn. Pravdy) sa rozprávali ako sa naskytuje šanca, že Sorošovu univerzitu presunú z Budapešti do Bratislavy (pre politiku Viktora Orbána).

Hríb: „Viete si predstaviť, čo by sme tým získali? Zaviedol (asi Šoroš) by sem finančné toky, posilnilo by nás to, bol by tu nový priestor pre novú základňu pre progresívne zmýšľajúcich ľudí“. …

Peter Zajac sa obrátil na Hríba a povedal mu „ja som zakladal VPN, boli tam kadejakí ľudia, no najviac ma dostalo, keď Budaj cez deň kričal na tribúnach a v noci v byte Jána Langoša dohadovali veci s komunistami, osobne som ich vymákol, to bol hnus najvyššieho zrna, hnus, hnus a ešte raz hnus, ale čo sa vtedy dalo robiť? … Si predstav, že by už vtedy sme sa trieštili, všetko bolo rozbehnuté, nikto z nás nevedel kto je komunista, liberál, sociálny demokrat či konzervatívec, ani ja nie. Takí sme boli zblbnutí…"

V jednej chvíli sa naňho (Štefana Hríba- pozn.) obrátil Peter Zajac a akoby len Štefana Hríba sa opýtal, či sa Petrovi podarila „tá vec u Šafárika“.

Hríb mu kývol a dodal, že „Dano (Lipšic?) i Peter (Pčolinský?) to tam majú dobre obsadené“ /7. 4. 2017/.

Číslo listu 13104: „Tentoraz chýbali Samuel Abrahám, brat Fedora Gála i neznámy muž prichádzajúci na BMW s nemeckým evidenčným číslom vozidla. V tento večer dominovala „téma Kiska“, jeho prejav v parlamente a prísľub, že bude pokračovať v tlaku na Kaliňáka. Ktosi z tejto partie mal byť s Krpeľanom (tlačový tajomník vtedy prezidenta Kisku – pozn.) a dohadovať postupy. Tlačiť sa vraj bude hlavne na festivale Pohoda a na prednáškach prezidenta na stredných a vysokých školách po letných prázdninách. Na jeseň sa chystajú ďalšie protesty. Účastníci neboli spokojní s tým, ako len málo a s minimálnym účinkom na protestoch pomohli herci. Chýba tam vraj presvedčivý a úderný rečník, ktorým Kramár jednoducho nie je. Ľudia mu neveria, nejdú za ním. … Na tomto je vraj nutné popracovať. … Peter Zajac sa spýtal Štefana Hríba na Mariána Kočnera. Hríb mu odpovedal niečo v tom zmysle, že je to téma „smečka“ a „enkárov“, že sa mu v tom nechce hrabať. Niekto podotkol, pravdepodobne neznámy muž z Volva, že je s ním (s Kočnerom) spájaných toľko káuz, že sa v tom jednoducho musí hrabať. … Peter Zajac potom zvážnel a spýtal sa na Ivetu. Hríb odpovedal, že s ňou pracujú a postupne ju prezentujú v médiách čoraz viac.“

Podľa Čarnogurského poznámky – zatiaľ toľko z trestného spisu M. Kočnera – možno predpokladať, že uverejní aj ďalšie zápisky.