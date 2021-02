Hlas na 23 percentách, Za ľudí a Kollár v parlamente len tesne

Parlamentné voľby by vo februári vyhrala strana Hlas - SD so ziskom 23 percent hlasov. V prieskume agentúry Focus pre TV Markíza nasleduje SaS, ktorá by získala 12,9 percenta, a OĽANO so ziskom 10,4 percenta hlasov.

Do Národnej rady SR by sa spolu dostalo osem strán. Okrem Hlasu, SaS a OĽANO aj Smer-SD (9,2%), Progresívne Slovensko (6,7%), ĽSNS (6,6%) a tesne aj strana Za ľudí a Sme rodina, ktoré by mali zhodne 5,2 %.

Potrebných päť percent na postup do parlamentu by nezískalo KDH (4,9 percenta). Nasledujú mimoparlamentné strany SMK (3,5 percenta), SNS (2,8 percenta), Vlasť (2,8 percenta), Most-Híd (2,1 percenta), Dobrá voľba so ziskom 1,9 percenta a MKS s 1,3 percenta.

Hlas by získal v parlamente 44 kresiel, SaS 24, OĽANO 20, Smer-SD 17. Progresívne Slovensko by malo 13 poslaneckých mandátov, ĽSNS by malo 12, Sme rodina a Za ľudí zhodne po 10 kresiel.

Prieskum agentúra vykonala na vzorke 1018 respondentov v období od 17. do 24. februára.