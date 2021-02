Čaputová: Vláda sa cíti ako obeť, ale skutočných 7-tisíc obetí je na cintorínoch

Ministerstvo zdravotníctva SR potrebuje podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej „nový impulz a reštart“. Skonštatovala to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza.

Podľa prezidentky je v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou vhodné, aby minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) „ukázal gesto“. O vyvodzovaní zodpovednosti v súvislosti s pandemickou situáciou prezidentka podľa vlastných slov hovorila aj na minulotýždňovom stretnutí najvyšších ústavných činiteľov.

„Považujem za nevyhnutné, aby vláda vyvodila sebareflexiu a politickú zodpovednosť,“ uviedla Čaputová. Prezidentka zároveň zdôraznila, že ministra zdravotníctva si váži, „unavenejšieho človeka“ však podľa vlastných slov nestretla. To, kto by Krajčího mal vymeniť, je podľa prezidentky v kompetencii koaličných strán. Len samotná výmena ministra však podľa hlavy štátu nestačí.

„Vláda by mala urobiť aj iné kroky,“ doplnila prezidentka.

Obete sú na cintorínoch, nie vo vláde

Čaputová skonštatovala, že kritika vlády je mnohokrát „zúfalou snahou o vylepšenie situácie“. Má však pocit, že ak sa vysloví kritika, tak vláda alebo jednotliví jej predstavitelia sa cítia byť obeťou. „Ale tie obete ležia na cintorínoch. My sme prekročili hranicu 7000 mŕtvych. Obete ležia v nemocniciach v zúfalom stave a ako keby to tá vláda nevidela,“ poznamenala.

Dodáva, že Slovensko čelí chaosu v manažmente a nie veľmi kvalitnej komunikácii. „Toto je stále problém. Žiadna zmena sa na tomto poli nedeje,“ hovorí s tým, že vláda nevysiela ľuďom signál, že problém vníma. Hlava štátu volá aj po zmene politickej kultúry. „Považujem to za nevyhnutné,“ podotkla.

Prečo až teraz?

Víta taktiež aj medializované opatrenia, na ktorých sa pravdepodobne dohodol predseda vlády s odborníkmi. „Sú to tie drobné nenápadné kroky, ktoré treba už konečne robiť a robiť ich hlavne poctivo,“ povedala Čaputová s tým, že by sa malo prestať aj s experimentovaním. Pýta sa však, prečo tieto opatrenia prichádzajú až teraz.

Na margo povolenia očkovania ľudí neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V Čaputová uviedla, že je za to, aby sa využívali vakcíny uznávané medzinárodnými agentúrami. „Štandard by sme nemali zľaviť, tak ako to máme pri ostatných vakcínach,“ poznamenala.