V interiéroch budú povinné respirátory, zavádza sa zákaz vychádzania

V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v nedeľu schválila vláda.

Z uznesenia takisto vyplýva, že od 3. marca bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania vo večerných hodinách od 20:00 h do 01:00 h nasledujúceho dňa. Zákaz vychádzania bude platiť aj od 5:00 h do 20:00, ale s viacerými výnimkami. Voľný pohyb bude aj naďalej možný v nočných hodinách od 01:00 h do 05:00.

Uznesenie takisto ruší výnimku pre osoby pozitívne testované na COVID-19, podľa ktorej mohli vychádzať z domu na rôzne účely vrátane nákupu potravín. Od 8. marca budú môcť v odôvodnenom prípade navštíviť iba lekára alebo lekáreň.

Počas pracovných dní od 9:00 do 11:00 budú vyhradené hodiny na nákup okrem seniorov nad 65 rokov môcť využiť po preukázaní sa preukazom ZŤP aj zdravotne znevýhodnené osoby v sprievode asistentov.

Ruší sa cestovanie za prírodou mimo okres

Od 3. marca sa ruší výnimka na vychádzky do prírody mimo okres. V prípade obyvateľov Bratislavy bude platiť možnosť vychádzok v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc s možnosťou aj do okresu Košice-okolie.

Počas nasledujúcich troch týždňov je cieľom nových protipandemických opatrení zníženie mobility, spomalenie šírenia infekcie, zamedzenie importu nových mutácií a zredukovanie nárastu hospitalizácií. V prípade, že sa do 21. marca nedosiahne žiadaný efekt, pripraví sa zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny, takzvaný lockdown.

Pravidelné testovanie pokračuje

Na cestu do práce bude potrebné okrem negatívneho testu mať aj doklad od zamestnávateľa, v ktorom bude napísané, že musí ísť do práce, určené bude miesto výkonu práce a pracovná doba. V čiernom a bordovom okrese (IV. a III. výstražný stupeň podľa Covid automatu) je na cestu do práce potrebný test nie starší ako 7 dní.

V červených okresoch (II. stupeň) bude potrebný test nie starší ako 14 dní. V ružových okresoch (I. výstražný stupeň) je potrebný test nie starší ako 21 dní. Aktuálne podľa Covid automatu, ktorý platí od pondelka 1. marca, nie je na Slovensku takýto okres.

Kam sa dostanete bez testu od 5:00 do 20:00 hod? Na nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok. Povolená je aj cesta do drogérie, do obchodu s potrebami pre zvieratá. Test nie je potrebný ani pri ceste na zabezpečenie starostlivosti o deti, pri ceste na zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá. * Na benzínovú stanicu

Obchody, pumpy, lekárne či drogérie treba navštíviť čo najbližšie od miesta bydliska.

Aktuálny test nie je potrebný na cestu do zdravotníckeho zariadenia, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale aj plánovanú zdravotnú starostlivosť, či preventívnu prehliadku. Test nepotrebuje ani sprevádzajúca o­soba.

Test nie je potrebný ani pri ceste na testovanie – no musí byť vykonané od 5. do 20. hodiny. Výnimku má aj cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst. Rovnako aj cesta, keď ide o starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného.

Na vychádzku so psom alebo mačkou možno ísť najviac do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska. * Test nie je potrebný ani pri návšteve veterinára.

Pobyt v prírode je bez testu dovolený len v rámci okresu, ak je okres zaradený do I., II. alebo III. stupňa varovania. V čiernych okresoch je na vychádzku v prírode potrebný test. V čiernych okresoch majú výnimku len deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.

Test ďalej nie je potrebný na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov.

Netreba ho ani na cestu za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť. Platí to aj pri ceste rodiča alebo inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa, ktorá je realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov. Test netreba ani pri zdravotnej vychádzke osôb starších ako 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutých, ktorí sa pohybujú pomocou vozíčka, alebo osôb, u ktorých bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, osôb dispenzarizovaných so závažnou poruchou autistického spektra. Od domova sa môžu vzdialiť maximálne do 1 000 metrov. Na vychádzku s nimi môže ísť člen spoločnej domácnosti.

V prípade dostavenia sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní tiež nie je potrebný test.

Rovnako nie je potrebný aj pri ceste na súdne pojednávanie.

Rodič môže s dieťaťom do šiestich rokov absolvovať vychádzku do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska bez testu. Kam sa od 5:00 do 20:00 dostanete len s testom? Negatívny test nie starší ako sedem dní bude potrebovať každý, kto sa vyberie do čistiarne odevov, do trafiky po noviny a tlačoviny, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, autoservisu, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní).

Test je potrebný aj na cestu do služby technickej a emisnej kontroly áut, do záhradkárstva, opravovne obuvi, či servisu telekomunikačnej techniky.

Nie starší ako sedemdňový test bude potrebný aj na hromadných podujatiach, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva.

Sedemdňový test je ďalej potrebný pri ceste na výdajné miesto internetových obchodov (e-shopov), na výdajné miesto iných obchodov.

V čiernych okresoch s najvyšším stupňom varovania je potrebný najviac sedemdňový test aj pri vychádzkach do prírody. Výnimku majú deti do 15. roku a seniori od 65 rokov.

Na odprevádzanie detí do materskej školy (deti od troch rokov), žiakov prvého stupňa do školy, deti do špeciálnych škôl alebo školských zariadení, je potrebný najviac sedemdňový test.

Žiaci a študenti od druhého stupňa základných škôl sa môžu vrátiť do lavíc. No potrebujú negatívny test nie starší ako sedem dní. Rovnaký test potrebuje aj jeden z rodičov alebo zákonných zástupcov, s ktorými dieťa žije v spoločnej domácnosti.

Kto musí ísť na orgán verejnej moci, potrebuje najviac sedemdňový test.

Študenti 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného progamu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenti 2. a 3. ročníkov bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, študenti 2 a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenti 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť môžu chodiť do školy či na prax – ale iba so sedemdňovým testom.

O schválení opatrení ešte skôr na sociálnej sieti napísal premiér Igor Matovič (OĽaNO), neuviedol ale žiadne detaily. „Som veľmi rád a verím, že naše spoločné návrhy na zmenu pomôžu," uviedol Matovič s tým, že s vedcami rokoval od utorka, pričom v sobotu 27. februára sa im podarilo dohodnúť finálny návrh.

Kabinet o ďalšom postupe v súvislosti s pandemickou situáciou rokoval asi tri hodiny online, prijaté opatrenia plánuje vláda oficiálne oznámiť v pondelok 1. marca.