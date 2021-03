NÁZOR: Uznesenie vlády písal koronavírus. Osobne

Ak to, čo sa dostalo do rúk médiám ako uznesenie vlády, je reálny a konečný stav opatrení, tak je šanca, že si lockdown zopakujeme o tri týždne. Tentoraz skutočný. Teda, ak niekto na to nájde odvahu.

Iba 21 dní máme na to, aby sme vírus presvedčili, že myslíme vážne opatrenia na zníženie pohybu ľudí (mobilitu) a tým aj prenos nákazy. Týždeň trvalo, kým sa vedci porozprávali s premiérom. Týždeň bude trvať, kým budú respirátory povinné v MHD a obchodoch, dva týždne potrvá, kým budú povinné v interiéroch.

Firmy zostanú otvorené, iba bude potrebné pripísať zopár viet do papierov, ktorými sa ľudia preukazujú. Živnostníkov uznesenie ani len nerieši. Stáť v radoch na testovanie sa bude naďalej, pretože na pohyb budú vo veľa situáciách potrebné negatívne Ag testy. Cesta do prírody či za športom bude naďalej možná, hoci len v rámci okresu, pričom Košičanom uznesenie „darovalo“ možnosť pohybu v jednom okrese navyše a Bratislavčanom dokonca celý kraj. Školy otvorené, ešte k nim pribudnú žiaci, ktorí doteraz boli doma.

Nové opatrenia nemajú šancu podstatne ovplyvniť čísla o tri týždne. Dokáže vláda potom nabrať odvahu a zastaviť hospodárstvo, čo by bol naozaj tvrdý lockdown, keď takúto odvahu nenabrala teraz?

Na čo bol predtým vyhradený celý deň, bude treba stihnúť do 20.00. To znamená skôr zatvorené obchody a tým pádom aj väčší nápor na ne, ak ľudia nezmenia svoje nakupovacie zvyklosti. No a tie povestné „žúrky“ v bytoch, o ktorých kdekto veľa rozpráva, sa aj tak postihnúť nedajú. Akurát sa nebudú končiť pred polnocou, ale bude to treba potiahnuť aspoň do jednej v noci alebo do rána.

Zdá sa vám, že takto sa dá za tri týždne zabrzdiť pandémia? Takto vyzerá zásadné obmedzenie mobility? Ak by tieto opatrenia napísal sám vírus, nenapísal by to lepšie.

Navyše, situácia o tri týždne nebude obrazom dní, ktoré prichádzajú, ale obrazom toho, čo sa už stalo. Ak počet hospitalizácií a úmrtí ako kľúčových parametrov bude rásť, odzrkadlí situáciu, ktorá tu bola dnes, včera, predvčerom. Rovnako, keď budú tieto počty stabilné alebo budú klesať.

Nové opatrenia nemajú šancu podstatne ovplyvniť čísla o tri týždne. Dokáže vláda potom nabrať odvahu a zastaviť hospodárstvo, čo by bol naozaj tvrdý lockdown, keď takúto odvahu nenabrala teraz? A keď ju nenájde, na čo bol potom celý cirkus s vedeckým okrúhlym stolom? Kto si vezme na seba stratené tri týždne?

To, čo príde potom na rad, bude nie vyvodzovanie zodpovednosti, ale zbavovanie sa zodpovednosti. V tom vieme byť majstri sveta. Od premiéra po ministra.

Vyviazať sa so zodpovednosti nie je také zložité. Najskôr prepíšete majetok, napríklad na manželku (lebo ju neskonale milujete). Potom sľúbite voličom hmotnú zodpovednosť politikov (aby si na svojich rozhodnutiach dali záležať). Keď sa budete rozhodovať, či ísť do funkcie, poslúchnete radu neplnoletého dieťaťa (nevinného a úprimného) a keď už sa niečo „potentoto“, tak sa tvárite ako nezávislý pozorovateľ a hodíte to na svojho koaličného partnera. A keby už aj to nejakým spôsobom zlyhalo, tak sa vždy môžete vyhovoriť na nepríčetnosť. A toto by vám dokonca aj všetci uverili.

Inou formou je požiadať o kreslo ministra zdravotníctva a vyhlásiť to za príklad sebaobetovania, a keď ho – logicky – nedostanete, oznámite národu, že odteraz nepreberáte zodpovednosť za to, čo sa v boji s pandémiou udeje. Napriek tomu, že sedíte vo vláde, ktorá sa takejto zodpovednosti nemôže zbaviť.

Premiér Igor Matovič v nedeľu v TA3 obhajoval ministra zdravotníctva Mareka Krajčího tým, že vo vláde minulý rok úpenlivo všetkých prosil, aby sa zaviedol na Slovensku tvrdý lockdown. Premiér obvinil Richarda Sulíka, že to bol najmä on, kto mu vtedy hodil polená pod nohy. Na konštatovanie moderátora, že nielen Sulík, ale ani ministri za premiérove OĽaNO Krajčího nepodporili, Matovič podráždene reagoval, že išlo o to, aby boli za lockdown všetci. Celá vláda. Aby Sulík nemohol po takomto rozhodnutí robiť rebela a hovoriť, že on a SaS boli proti.

To bolo o preferenciách, nie o ľudských životoch. Ešte stále sa čudujete, prečo vírus na Slovensku zatiaľ víťazí?

Pozrite si TOP 10 videí minulého týždňa (a jedno z predminulého).

***

1.

Premiér Igor Matovič si pozval na vládu odborníkov, aby debatovali o opatreniach proti pandémii a hrozivo stúpajúcich kovidových číslach. Pozvanie dostali dokonca aj takí, ktorí s jeho krokmi neúhlasili (aj keď nie všetci). Rokovanie sa natiahlo na štyri dni.

***

2.

Dlhé a plodné bolo rokovanie s vládou, uviedli niektorí odborníci, ktorí od Matoviča dostali pozvanie. Je otázka, čo si z toho vláda zoberie a či nájde účinné zbrane na zmiernenie priebehu pandémie. Viac vám povedia Boris Klempa a Pavol Čekan.

***

3.

K debate o súčasnej pandémii, ako aj o vakcíne Sputnik V, sú kompetentní prispieť v prvom rade ľudia, ktorí sa vo svojom fachu vyznajú, ako v tomto prípade virológ Boris Klempa. Klinickú štúdiu účinnosti ruskej vakcíny Sputnik V považuje za nevyhnutnú. Ľudia, ktorí dobrovoľne absolvujú klinické testy, musia vedieť o rizikách a celý proces treba transparentne kontrolovať. „Nemali by sme akceptovať vakcínu, ktorá neprešla schvaľovaním v Európskej liekovej agentúre,“ povedal virológ Boris Klempa v relácii Márie Hlucháňovej Ide o pravdu.

***

4.

K téme ruskej vakcíny Sputnik V si povedal svoje aj šéf Smeru Robert Fico. Podľa neho dostal Sputnik na bendžo a žiadne dva milióny vakcín, ktoré Matovič chcel doviezť z Ruska do leta na Slovensko, neprídu.

***

5.

Šéf SaS Richard Sulík si pri pohľade na ministerstvo zdravotníctva povedal, že takto to už ďalej nejde a zabrúsil do košiara Igora Matoviča. Vyhlásil, že prevezme ministerstvo zdravotníctva namiesto Mareka Krajčího, aby tam urobil poriadok a zlepšil boj s pandémiou.

***

6.

Sulík to peklo spôsobil, nemôže riadiť zdravotníctvo, uviedol premiér Matovič, ktorý doteraz obviňuje Sulíka, že nenakúpením testov zavinil smrť tisícov ľudí.

***

7.

Strana Za ľudí tiež nie je spokojná ako premiér a jeho minister zdravotníctva riadia boj s pandémiou. Žiada vytvorenie permanentného krízového štábu na čele s manažérom bez politickej príslušnosti. „Je čas, aby boj s pandémiou mal v rukách profesionál,“ povedal v relácii Ide o pravdu poslanec Tomáš Valášek (Za ľudí). Potvrdil, že vo vnútri koalície sa hovorí o výmene ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. „Nesmieme sa zabaliť do rúcha neomylnosti,“ varoval Valášek v relácii Ide o pravdu a nevylúčil aj zmeny vo vláde.

***

8.

Prichádza deň rozhodnutia pre ľudí, ktorí dostávajú gastrolístky. Čo si vybrať, lístky alebo peniaze? Komu sa čo oplatí a kto si vybrať nemôže? Patrí vám príspevok na stravu, aj keď pracujete z domu? Môžete dostávať finančný príspevok spolu s výplatou? V relácii Mariana Nitona Ide o peniaze odpovedá daňová poradkyňa Alica Orda – Oravcová.

***

9.

Tragédia chodí aj po horách, aj po ľuďoch. Stanislav a Tomáš sa už zo svojej dobrodružnej výpravy za minerálmi nevrátili. Zahynuli v úzkej chodbe starého banského diela, ktorá sa nachádza v banskoštiavnickej doline zvanej Jergy štôlňa. Ich telá sa zatiaľ záchranárom nepodarilo vyslobodiť. V ťažkom teréne im to môže trvať aj dva týždne.

***

10.

Komu môžete predať poľnohospodársku pôdu a aku ju zmeniť na stavebný pozemok? Ak chcete stavať na poľnohospodárskej pôde, čo všetko musíte urobiť a aké sú vaše šance? Odpovede v relácii Zuzany Hlavačkovej Ide o právo prináša Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.