Slováci majú letieť do Ruska pre vakcínu Sputnik V

Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti uviedol: „Toto bude veľký týždeň. Dve veľké rozhodnutia, ktoré Slovensko výrazne zmenia“. Jedno z týchto rozhodnutí by sa malo týkať práve ruskej vakcíny.

Situáciu sledujeme, správu budeme aktualizovať. Požiadali sme premiéra Matoviča o oficiálne stanovisko.

O dovoze ruských vakcín na Slovensko koncom minulého týždňa hovoril aj šéf SNS Andrej Danko, ktorý Matoviča za takéto rozhodnutie pochválil. Uviedol, že SNS pred pred tromi týždňami vyzývala, aby Sputnik V objednal. Je obrovský úspech, že poslúchol a Sputnik objednal, tvrdí Danko.

Dali by ste sa zaočkovať ruskou vakcínou Sputnik V? Premiér Igor Matovič sa pýta ľudí: Máme doviezť ruskú vakcínu Sputnik V? áno áno, ak ju schváli EÚ nie neviem nechcem sa dať očkovať Zobraziť výsledky ankety áno 69,2% áno, ak ju schváli EÚ 14,4% nie 8,5% nechcem sa dať očkovať 6,1% neviem 1,8%

Matovič pred časom ohlásil, že vyrokoval dodávku ruskej vakcíny na Slovensko, pričom hovoril, že do leta by mali prísť dva milióny vakcín. Ich nákup chcel presadiť aj vo vláde, ale tam to zablokovala Veronika Remišová zo strany Za ľudí.

Problém je, že vakcína nie je registrovaná v Európskej únii a tak skoro ani vzhľadom na dĺžku tohto procesu nebude. Aj slovenskí odborníci odporúčajú počkať na registráciu, ale pripúšťajú, že ak by sa očkovanie robilo v rámci klinickej štúdie, mohli by sa zaočkovať aj státisíce ľudí.

Podľa Matoviča bude očkovanie touto vakcínou výlučne na dobrovoľnej báze. Na súhlas s dovozom vakcíny nepotrebuje Matovič súhlas vlády, stačí rozhodnutie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

Šéf opozičnej strany Smer Robert Fico tvrdí, že Matovič síce rokoval o dodávke vakcín, ale nie je šanca, že by dokázal zohnať dva milióny kusov, ako sľuboval. Debatu o Sputniku považuje za bublinu a zahral aj ruskou kartou, keď uviedol, že problém jeho dovozu je v tom, že ide o ruskú vakcínu, nie americkú.

VIDEO: Fico o vakcíne a Matovičovi: Sputnik dostal na bendžo. (27. 2. 2021)

O nákupe vakcíny Sputnik V telefonoval pred pár dňami rakúsky kancelár Sebastian Kurz s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rozhovor sa uskutočni na žiadosť z Viedne. Hovorili spolu aj o možnosti spoločnej výroby tejto ruskej očkovacej látky. Aj český prezident Miloš Zeman požiadal Putina o dodávku tejto vakcíny.

K problematike ruskej vakcíny Sputnik V sa vyjadril aj virológ Boris Klempa v relácii Ide o pravdu. Klinická štúdia účinnosti ruskej vakcíny Sputnik V je podľa neho nevyhnutná. Ľudia, ktorí dobrovoľne absolvujú klinické testy, musia vedieť o rizikách a celý proces treba transparentne kontrolovať. „Nemali by sme akceptovať vakcínu, ktorá neprešla schvaľovaním v Európskej liekovej agentúre,“ povedal.

VIDEO: Virológ Klempa v Ide o Pravdu: Nateraz očkovať Sputnikom V je experiment. (18. 2. 2021)