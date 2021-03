Valášek pre Sputnik V vystupuje z vládnej koalície

O nákupe vakcíny dnes informoval premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽaNO).

„Tajné vojenské lety. Neoverené ruské vakcíny. Záhadný sprostredkovateľ blízky Vladimírovi Putinovi. Sem sa dopracoval predseda vlády Slovenskej republiky rok po voľbách,“ napísal v statuse.

Podľa Valáška mal minister zdravotníctva Krajčí odstúpiť. „Ľudia umierajú a strácajú dôveru, že vláda vie, čo robí, a že ich vie vyviesť z tejto krízy. Preto som otvorene povedal, že minister zdravotníctva by mal odísť a jeho miesto by mal prebrať profesionál. Lebo pre normálnu vládu by malo byť neprijateľné, že rok od začiatku pandémie minister nemá poriadne rozchodené tak základné veci ako trasovanie nakazených.“

Namiesto vyvodenia zodpovednosti a nápravy sa premiér podľa Valáška uprel na zháňanie neoverenej ruskej vakcíny. „Krok, ktorý popri riziku podkopania dôvery občanov v proces očkovania predstavuje ešte aj pľuvanec našim európskym partnerom.“

Valášek dodal, že odchádza z koalície s tým, že ide „všetkými svojimi silami pomáhať budovať zodpovednú, odbornú a európsku alternatívu tejto vláde, ktorá zabudla na hodnoty, pre ktoré ju ľudia zvolili."