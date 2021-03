Vakcínu si zatiaľ nevyberiete. Môže vám Sputnik komplikovať cestu cez hranice?

VIDEO: Premiér: Vakcínu sme tajili, aby nám to nikto neprekazil.

V pondelok na Slovensko dorazili prvé dodávky ruskej vakcíny Sputnik V. Očkovanie sa môže začať najskôr o dva týždne. Počas tohto obdobia sa aj spresní kľúč očkovacej stratégie. V prípade Sputnika V, ktorý nie je registrovaný EÚ, bude očkovanie dobrovoľné.

Na Slovensku si pacienti nemôžu vybrať, ktorou vakcínou budú zaočkovaní. Dostanú tú, ktorá je práve k dispozícii. „Keďže ide o prioritné očkovanie, očkujeme dostupnými vakcínami,“ vysvetľuje Jana Pôbišová z komunikačného oddelenia ministerstva zdravotníctva.

Takáto možnosť by mala byť podľa rezortu až neskôr. „Až keď bude vakcín viac a od rôznych spoločností, bude zo strany pacienta, samozrejme, po konzultácii s lekárom, možné vybrať si vakcínu od tej-ktorej spoločnosti,“ dodáva Pôbišová a pripomína, že stále platí, že očkovanie je dobrovoľné.

„Kto sa očkuje prioritne, dostáva vakcínu, ktoré je k dispozícii. Ak si chce vakcínu vybrať, môže počkať neskôr, keď ich bude na Slovensku dostatok,“ dodala Pôbišová a doplnila, že opäť však len po konzultácii s lekárom.

Štát nechal zodpovednosť na lekároch

„Za podanie neregistrovanej vakcíny alebo neregistrovaného lieku, ktorého aplikáciu povolil štát na výnimku, zodpovedá lekár, ktorý ho pacientovi podáva. Preto musí byť na voľbe lekára, či neregistrovanú vakcínu podá alebo odmietne jej podanie pacientovi,“ vysvetľuje Zuzana Dolinková, prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov.

Predpokladá, že kvôli celosvetovo nekontrolovanému šíreniu pandémie COVID-19 narastie aj záujem pacientov o očkovanie, hoci aj neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Dolinková tvrdí, že pri rozhodovaní o jej aplikácii je potrebné vziať do úvahy nielen otázku účinnosti, ale najmä bezpečnosti.

Ak nebudeme mať vo všeobecnosti zodpovedanú práve otázku bezpečnosti vakcín, staviame lekárov vo vzťahu k pacientom do ťažkej komunikačnej a argumentačnej pozície,“ dodáva Dolinková, pričom si je vedomá, že časť obyvateľstva je vzhľadom na dostupné informácie ochotná dať sa zaočkovať neregistrovanou vakcínou.

„Lekári preto veľmi citlivo prijímajú to, že štát nechal rozhodovanie o podaní neregistrovanej vakcíny pod obrovským tlakom a vypätými emóciami zo strany pacientov zase na ich pleciach. Dá sa predpokladať, že pacienti budú trvať na podaní neregistrovanej vakcíny lekármi napriek tomu, že nie sú dostupné vedecké dôkazy o jej účinkoch a bezpečnosti,“ sťažuje sa Dolinková. Napriek tomu, že podmienkou musí byť podpis informovaného súhlasu pacienta s podaním neschváleného preparátu, konečná zodpovednosť zostane na lekárovi.

VIDEO: Armádny Spartan so Sputnikom V po prílete z Moskvy do Košíc.

Problémy na hraniciach

„Očkovanie Sputnikom V je klinické skúšanie a experimentálna liečba,“ pripomína analytik Dušan Zachar. Podľa Zachara, medicínskeho analytika, by z hľadiska opatrnosti s očkovaním touto látkou museli prihlásení dobrovoľníci súhlasiť s použitím neregistrovanej vakcíny a taktiež by mali byť informovaní o rizikách.

„Preto by musel existovať paralelný zoznam, kde by bolo jasné, že ide o očkovanie práve Sputnikom V. Je to eticky nevyhnutné pri podávaní neregistrovaného liečiva komukoľvek,“ vysvetľuje Zachar.

Neregistrovaná vakcína by mohla podľa neho spôsobiť aj problémy pri získavaní certifikátu pre voľný pohyb nielen po Európskej únii.

„Tento mesiac prezentujeme legislatívny návrh pre Digitálny zelený pas. Jeho účelom je poskytnúť dôkaz, že daná osoba bola očkovaná, výsledok testov tých, ktorí zatiaľ neboli vakcinovaní a informácie o liečení ochorenia COVID-19,“ napísala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na svojich sociálnych sieťach, no bližšie detaily nepozná ani zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

„Kto by spadal do prípadného covid digitálneho zeleného pasu, musí rozhodnúť Európska komisia, pričom musí rozhodnúť napríklad aj o ľuďoch mimo Európskej únie, ktorí budú očkovaní v zahraničí vakcínou neregistrovanou Európskou liekovou agentúrou a chceli by sa pohybovať v únii,“ vysvetľuje Zachar, pričom si vie predstaviť, že by únia stanovila na základe odborného posúdenia zoznam neregistrovaných vakcín, ktoré by tolerovala, ak by nimi boli ľudia očkovaní a chceli sa pohybovať v schengenskom priestore.