Odborníci odporučili, vláda sa uzniesla, výrazne sa líšia. Bolo rokovanie užitočné?

Vláda obmedzila čas vychádzania – už od 20. večer by mali byť v uliciach len tí, ktorí sa vracajú z práce alebo idú do práce. Okrem toho na mnohé činnosti bude potrebný negatívny test nie starší ako sedem dní. Polícia už ohlásila, že bude kontrolovať dodržiavanie opatrení. V uliciach budú nielen policajti v uniformách, ale aj v civile.

Spýtali sme sa odborníkov, ktorí na rokovaniach boli, či bolo stretnutie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) s odborníkmi užitočné.

Boris Klempa, virológ

V tejto chvíli si nie som úplne istý, čo z našich odborných návrhov sa nakoniec prijalo. Všetci sme si však vedomí, že sa nedá iba všetko priškrtiť. Pokiaľ by boli splnené všetky naše požiadavky, opatrenia by určite pomohli. Nepochybujem o tom, že stretnutie s premiérom bolo užitočné. Až najbližšie dni však ukážu, ako sa podarí opatrenia zrealizovať.

Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia

To, čo mi na opatreniach najviac chýba, je ich čo najskoršia implementácia. Nie celkom chápem, na čo bolo dobré čakať päť či šesť dní, keď väčšinu vecí sme s premiérom prebrali už minulý utorok, teda mohli byť dávno prijaté. Prial by som si, aby boli prijaté skôr, keďže momentálne máme naozaj ťažkú situáciu. Každý jeden stratený deň je zbytočným naťahovaním času. Pozitívne vnímam napríklad sprísnenie kontrol. Všetko však záleží od toho, či sa vláde podarí presvedčiť ľudí, aby opatreniam dôverovali. Veľmi by som si prial, aby kabinet vystupoval jednotne. Vôbec nepomáha, ak premiér niečo povie a jeho koaliční partneri to potom na tlačovkách spochybňujú.

Pavol Čekan, biochemik

Môžem sa vyjadriť iba k odporúčaniam, ktoré sme my ako odborníci vláde predložili. Podstata bola znížiť počet hospitalizovaných, prostredníctvom zníženia mobility. Navrhli sme, aby sa ľuďom zväčšili benefity, ak musia ostať v karanténe, napríklad zdvihnutím péenky a óčéerky. Tiež by sa mala zlepšiť komunikácia medzi vládou a občanmi. V týchto veciach bola zhoda medzi odborníkmi, ale aj koaličnými partnermi. To, čo si z týchto návrhov vláda zobrala, je už otázka na samotných politikov, za to už zodpovedný nie som. Musím však povedať, že to bola veľmi konštruktívna a pragmatická diskusia.