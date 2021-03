Matovič obhajuje nákup Sputnika mesiac starým prieskumom

Podľa takmer mesiac starého prieskumu spoločnosti AKO realizovaného na vzorke tisíc respondentov 2. a 3. februára by sa Sputnikom určite dalo zaočkovať 19,6 percenta obyvateľov, asi áno 31,8 percenta opýtaných. Matovič v utorok uviedol, že z prieskumu vyplýva, že Sputnikom je na Slovensku ochotných zaočkovať sa až 1,7 milióna ľudí.

Strana Za ľudí dala súhlas

Matovič uviedol, že na nákup ruskej vakcíny mal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) súhlas vrcholných predstaviteľov koaličného partnera Za ľudí. Pripustil, že nákup spôsobil „vnútrokoaličné turbulencie“ a Za ľudí je „vnútorne roztrasené“.

Premiér pripomenul, že strana Za ľudí odmietla na vláde návrh na obstaranie vakcín. „Reagovali ale tak, že minister Krajčí, keď chce, si môže slobodne tú vakcínu kúpiť, takéto kompetencie má,“ podotkol s tým, že Krajčího ani jeho teda nemôžeme obviňovať, že konali svojvoľne. Poukázal pritom aj na výroky predsedníčky strany a vicepremiérky Veroniky Remišovej či podpredsedníčky a ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.

Premiér zopakoval, že za súčasnú kritickú epidemickú situáciu na Slovensku sú zodpovední všetci. „Stav, v ktorom sa nachádzame, je súborom 5,4 milióna zlyhaní. Každý z nás nejako zlyhal,“ povedal.

Slová ministra Ivana Korčoka o tom, že Sputnik je nástrojom hybridnej vojny odmietol a označil ich za „zbytočnú politizáciu“. Podľa neho je Sputnik „úplne rovnaká vakcína ako všetky ostatné,“ dodal. Politici by sa podľa neho mali na vakcínu, ktorá zatiaľ nebola registrovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA), v prvom rade pozerať ako na liek.

„Mohli by sme konečne prestať rozmýšľať nad tým, odkiaľ táto vakcína pochádza. Pre mňa osobne, ak by ju vyrábala Severná Kórea, nakúpime ju zo Severnej Kórey. Ak by ju vyrábala Austrália, nakúpime ju z Austrálie,“ povedal Matovič. Pri kúpe vakcíny bolo podľa neho rozhodujúce, že má takmer 92-percentnú úspešnosť a pozitívne ju hodnotili aj vedci a odborníci v uznávanom lekárskom časopise Lancet.

Bál sa, že ruská strana cúvne

„Urobil som to tak, ako som to cítil, nebolo to za čiarou,“ povedal o pondelkovej tlačovej konferencii na košickom letisku „Bola to tlačovka pred otvoreným zadným trupom lietadla, kde boli vidieť dve palety Sputnika V. Myslí si, že v dobe, kedy chcú ľudia okrem hovoreného slova vidieť aj obraz a mať možno to posolstvo vizualizované, to bolo správne rozhodnutie. Že to niekomu geopoliticky vadí a silou mocou tam tú politiku chce vnášať, ma len a len mrzí,“ uviedol ešte na margo vyjadrení ministra Korčoka Matovič.

Premiér doplnil, že mu prišlo vhodnejšie podpísať zmluvu o dodávkach Sputnika tajne, bez verejného oznamovania. „Mali sme reálnu obavu, že pre vyvolávania skupinovej nevraživosti voči tejto vakcíne, by ruská strana mohla od dohody cúvnuť,“ uviedol s odkazom na kritické hlasy o ruskej vakcíne, ktoré na Slovensku v posledných týždňoch zaznievajú od odborníkov či koaličných partnerov OĽANO.

Matovič zopakoval aj svoje pondelňajšia slová, že predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko nemal na dohodu o dodaní ruskej vakcíny vplyv. Podľa neho sa chcel pri tejto téme len zviditeľniť a „povstať z politického popola“.