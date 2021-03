Zmena pri fungovaní škôl začne platiť až od pondelka

Zmena pri fungovaní škôl nastane až od pondelka 8. marca, aj keď to malo byť pôvodne od stredy 3. marca. Vo videu na profile Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu to uviedla riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl na rezorte školstva Anna Chlupíková s tým, že dovtedy sa pripraví rozhodnutie ministra školstva. To doteraz zverejnené nebolo.