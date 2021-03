Epidemická situácia na Slovensku sa podľa Krajčího mierne zhoršila

Rastie aj mobilita, ktorá sa zvyšuje z týždňa na týždeň. To podľa ministra hovorí o tzv. pandemickej únave. Obyvatelia majú problém s prísnym dodržiavaním opatrení, časť populácie ich však stále dodržiava. „Časť populácie to nedodržuje, vidíme porušovanie zákazu vychádzania, mnohé chaty nie sú prázdne ako by mali byť,“ povedal minister.

Zmena očkovacej stratégie

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zmení očkovaciu stratégiu. Po novom sa budú môcť vakcínou od spoločnosti AstraZeneca očkovať aj osoby vo veku od 60 do 70 rokov ale len po konzultácii s lekárom, avizuje Krajčí. Očkovacími látkami od spoločností Pfizer a Moderna obyvatelia Slovenska obyvatelia nad 70 rokov. Výnimky očkovania sa zrušia.

„V Česku dochádza k ďalšej vlne. Podobná situácia je aj v Maďarsku. K zhoršeniu situácie dochádza aj v Poľsku a Rakúsku,“ informoval Krajčí.

Správu budeme aktualizovať.