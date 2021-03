Sputnik rozbíja koalíciu. SaS a Za ľudí zvažujú, ako ďalej s Matovičom

VIDEO: Takto prichádzali politici na nočné rokovanie do centrál SaS a Za ľudí.

Vírus je rok na Slovensku. „Tento stav je výsledkom 5,4 milióna zlyhaní,“ zhodnotil aktuálnu epidemiologickú situáciu premiér Igor Matovič (OĽaNO). Denne pribúdajú tisíce novoinfikovaných. V pondelok sa dozvedelo pozitívny výsledok testu presne 4 629 ľudí. V stoosemnástich rodinách sa dozvedeli, že ich blízky zomrel.

Predseda vlády sa chváli dovozom očkovacej látky Sputnik V. Tvrdí, že je kvalitná, hoci neprešla registráciou Európskej liekovej agentúry. Koaliční partneri uvažujú o možnosti, že povedia nie súčasnému vládnemu partnerstvu.

Kým strany Za ľudí a SaS sa ohradzujú, že o nákupe a dovoze vakcíny z Ruskej federácie nevedeli, Matovič tvrdí, opak: vraj vedeli. „Príchod vakcíny spôsobil vnútrokoaličné turbulencie, niektoré politické strany ako Za ľudí sú trošku vnútorne roztrasené,“ vyhlásil Matovič deň po dovoze vakcíny na Slovensko. Doviezli ju v troch várkach nákladné vojenské lietadlá spartany.

Strana vicepremiérky Veroniky Remišovej Za ľudí už prišla o dvoch poslancov. Pred niekoľkými dňami vystúpil z koalície Miroslav Kollár, v pondelok Tomáš Valášek. Obaja svoj odchod zdôvodňovali správaním a konaním premiéra Matoviča.

Podľa informácií Pravdy sú na odchode práve z klubu Za ľudí ďalší štyri poslanci. Klub by tak mal už len šesť poslancov. Remišová potvrdila, že koalícia sa môže rozpadnúť. Hovorí o „sklamaní a znechutení“ viacerých členov strany. O zásadnom rozhodnutí sa hovorilo na predsedníctve strany v utorok večer.

Podobná situácia je aj u liberálov. Ich predseda a vicepremiér Richard Sulík zvolal mimoriadnu republikovú radu, hovoriť by sa malo aj o možnostiach vyvodenia zodpovednosti. Sulík, na ktorého Matovič hádže hlavnú zodpovednosť za tisíce obetí pandémie, v relácii televízie Markíza nevylúčil, že SaS odíde z koalície. Neskôr mu Matovič pripomenul, že SaS stála pri povalení vlády Ivety Radičovej v roku 2012. Tak sa podľa neho dostala k moci mafia a nepriamo tak urobil SaS vinnou zo smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018.

Rozhodnutia oboch strán by mali byť známe v stredu.

Jednotliví poslanci však naznačujú, že rozpad koalície nie je cesta. Tú skôr vidia v rekonštrukcii vlády a vo výmene nielen ministra zdravotníctva, ale aj premiéra. V prípade, ak by SaS a Za ľudí odišli z koalície, Matovič by mal k dispozícii okrem poslancov OĽaNO ešte aj poslancov štvrtého koaličného partnera – hnutia Sme rodina. Minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina v podstate ako jediný z ministrov dovoz Sputnika V na Slovensko a očkovanie, ktoré sa má spustiť o dva týždne, privítal.

Matovič ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO), ktorý schválil výnimku a povolil očkovanie neregistrovaným Sputnikom V, obhajuje. V pondelok večer spolu s ním stál pred lietadlom naloženým vakcínou na košickom letisku. Premiér spresnil, že zmluva s ruskou stranou bola podpísaná v sobotu, nevedel však celkom presne uviesť, kedy mal informovať koaličných partnerov o tomto nákupe.

Šéf diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) priznal, že sa o vojenskom lietadle dozvedel od veľvyslanca v Moskve. Až neskôr mu minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) potvrdil let spartana. Korčok dodal, že nevedel, že lietadlo išlo po vakcínu. Tú vníma ako nástroj hybridnej vojny z ruskej strany. „Rozdeľuje nás doma, rozdeľuje nás v zahraničí, pretože spochybňuje procesy v Európskej únii,“ povedal Korčok, ktorý sa vyhol odpovedi na otázku o možnej demisii.

Najskôr sa však stretne s najvyššími ústavnými činiteľmi – prezidentkou Zuzanou Čaputovou, premiérom Matovičom a predsedom Národnej rady Borisom Kollárom. Rozprávať sa budú o zahraničnopo­litickom smerovaní Slovenska, či platí, že Slovensko sa naďalej hlási k Európskej únii a NATO. Prezidentka sa zatiaľ k stretnutiu nevyjadrila. Naopak, upozornila, že nebude „vyzývať na masové použitie“ Sputnika V. Čaputová je pritom jednou z tvárí očkovacej kampane.

Matovič vysvetľoval, že „v zásade nemal v úmysle nákup vakcíny oznamovať vopred“. „Žiadna vláda nevedie vyjednávania pri nákupe vakcín verejne. Každý štát sa to snaží uchovať v tajnosti, aby ho iné štáty nepredbehli,“ obhajoval svoje rozhodnutie premiér. Potvrdil, že v pondelok ho ministri Naď a Korčok upozorňovali, aby nešiel na košické letisko, ale on sa rozhodol predsa len ísť. „Pre mňa osobne nehralo žiadnu rolu, či je vakcína z Ruska,“ povedal Matovič. Podľa neho sa mohli pridať aj iní a nakúpiť očkovacie látky, ktorých je nielen na Slovensku nedostatok.

Do júna by na Slovensko mali prísť dva milióny vakcín, ktoré sú určené pre milión ľudí. Matovič argumentuje prieskumom verejnej mienky z polovice februára, podľa ktorého by sa asi 300-tisíc ľudí dalo očkovať výhradne ruskou očkovacou látkou. Podľa neho ich však nakoniec môže byť oveľa viac. Spolu s Krajčím si sľubujú, že Sputnik V zrýchli tempo očkovania o 40 percent. V súčasnosti je však v skladoch v Šarišských Michaľanoch 400-tisíc dávok, teda pre 200-tisíc ľudí.

„Odložme politiku bokom,“ obrátil sa premiér na koaličných partnerov. „Zachraňujeme tým životy,“ dôvodil, hoci kvalitu a parametre vakcíny nemá kto na Slovensku posúdiť. Potom vyčítal všetkým obyvateľom krajiny, že zlyhali. „Stav, v ktorom sa nachádzame, je súborom 5,4 milióna zlyhaní. Niektorí zlyhali viac, iní menej,“ dodal s tým, že „každý zaočkovaný sa ráta“.

