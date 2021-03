Grendel spomína na pád Radičovej vlády: Ak sa nedohodneme, opäť tu bude raj pre Kočnera

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnych sieťach obhajuje nákup vakcíny Sputnik V a rezort zdravotníctva nechce sprístupniť zmluvu, na základe ktorej Slovensko očkovaciu látku nakúpilo.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) vysvetľuje, že epidemiologická situácia sa nie a nie zlepšiť a snaží sa situáciu upokojiť prísľubom o niečo príjemnejšieho testovania za 35 miliónov eur. A v centrálach koaličných strán Za ľudí a SaS sa horlivo rokuje o tom, čo ďalej.

Koalícia nestojí na pevných nohách. Dve strany vážne uvažujú, že z koalície odídu. Alebo neodídu, ak sa zmení hlava najvyššia. V hre nie je len výmena ministra zdravotníctva, ktorému sa nedarí zlomiť rastúcu krivku počtu infikovaných vírusom, ani rastúcu krivku nových obetí, ba ani len zmeniť farbu jednotlivých okresov z čiernej aspoň na červenú.

Premiér síce stavil na nákup neregistrovanej očkovacej látky, ktorá by mala zabrániť premoreniu Slovenska, no urobil to poza chrbát svojich partnerov a vládny štvorlístok môže byť čoskoro len dvojlístok.

„Ľudia majú dosť problémov aj bez našich konfliktov,“ prihovoril sa aj kolegov v koalícii podpredseda Národnej rady za OĽaNO Gábor Grendel.

Súčasná situácia mu pripomína koniec vlády Ivety Radičovej v roku 2012. „Aj vtedy niektorí špekulovali o výmene premiérky, lebo vraj bola… už ani neviem aká. Ale hlavne, že “lídri” vedeli. Vieme, ako to dopadlo. Bol to euroval? Nie. Bola to neschopnosť vtedajšej garnitúry povzniesť sa nad osobné spory,“ píše Grendel.

Upozorňuje, že stredo-praví voliči boli tak sklamaní, že sa končiacu koalíciu vytrestali totálnym fiaskom. „V skutočnosti len táto neschopnosť vtedajšej garnitúry povzniesť sa nad osobné spory spôsobila, že vznikol raj pre Kočnerov, Bödörov, Vadalov, Makóov, Gašparov, Krajmerov, Hraškov atď. atď. atď,“ pokračuje.

Varuje, že ak bude koalícia pokračovať v súčasnej atmosfére, rovnaký scenár sa môže zopakovať, pričom je jedno, či budú voľby o tri roky alebo o tri mesiace.

„Za posledný rok som si aj ja 100× hryzol do jazyka. Samozrejme, nie kvôli opozícii. Niekedy kvôli našim partnerom, niekedy kvôli vlastným kolegom, ale vždy som sa v myšlienkach vracal k jednému: k tomu, prečo nám dali ľudia vo voľbách 2020 dôveru,“ priznáva Grendel.

Súčasná garnitúra sa môže pochváliť akciami ako Búrka, Víchrica, Mýtnik, Dobytkár, Judárš, Očistec, Božie Mlyny. „Ale načo nám to bude, keď to prehlušia konflikty, ktoré medzi sebou zvádzame? Ak sa teraz rozpadneme, nič z toho nebude,“ dodáva s varovaním: „Myslite na to, kolegovia, kým nie je neskoro.“