Koziak: Matovič je sám sebe nepriateľom

Premiér: Vakcínu sme tajili, aby nám to nikto neprekazil.

Čo si myslíte o správaní predsedu vlády pri nákupe vakcíny Sputnik V?

Nákup Sputnika V sám osebe nemusí byť zlá vec. Pokiaľ sa ňou ľudia budú chcieť na vlastné riziko zaočkovať, nemám s tým problém. Problém bol však divadlo, ktoré Matovič predviedol na letisku. Zjavne nepochopil, že vakcína Sputnik V je propagandistickou hrou zo strany Ruska. Je veľmi pravdepodobné, že dodávky budú meškať. To však už ruskú stranu nemusí trápiť, keďže Matovič splnil to, čo od neho Rusi chceli. Ako sa hovorí, Matovič zožral háčik aj s navijakom. Ide o jednoznačne zlé čítanie zahraničnej politiky zo strany premiéra. Evidentne uvažuje len ako provinčný politik, ktorému ide len o okamžitý zisk.

Kritiku od koaličných partnerov si Matovič vysvetľuje tým, že sa snažia naháňať percentá. Súhlasíte s tým?

Percentá naháňa Matovič, Richard Sulík zo SaS aj Veronika Remišová zo strany Za ľudí. Bolo by neprirodzené, keby to bolo inak, a to aj v rámci koalície. V tomto prípade by to však malo byť trochu prezieravejšie. Koaliční lídri si vôbec neuvedomujú dlhodobý dosah takejto „naháňačky“. Keď mal Sulík ku koncu roka výpady voči Matovičovi, SaS rástli percentá. Už teraz však vidíme, že to nie je dlhodobá záležitosť. To isté platí o Matovičovi aj o Remišovej. Ostrý slovník nie je vždy najsprávnejším riešením. Z dlhodobého hľadiska to pôsobí devastačne. Zaujímavé je, že Boris Kollár z hnutia Sme rodina sa snaží držať bokom. Pravdepodobne preto, že má toho na rováši už toľko, že je radšej ticho.

Matovič navyše nepriamo obvinil Sulíka zo smrti novinára a jeho partnerky.

Ako povedal Sulík, je to typická matovičovina. Neviem, či vôbec uvedomuje dosah toho, čo hovorí. Evidentne skôr rozpráva, ako rozmýšľa, necháva sa uniesť emóciami. Jeho najväčším politickým nepriateľom je on sám. Je to vlastnosť, kvôli ktorej ľudia neveria opatreniam a tejto vláde.

Vydrží koalícia správanie Igora Matoviča?

Je možné, že nevydrží v pôvodnej zostave. Predčasné voľby však neočakávam. Pri racionálnom uvažovaní všetkých zúčastnených strán je táto situácia, nech je akákoľvek, lepšia ako to, čo by mohlo nastať po voľbách. Môže sa zdať, že pre SaS by predčasné voľby mohli byť dobrým riešením, ale po voľbách by aj v prípade dobrého výsledku musela zostaviť koalíciu s Petrom Pellegrinim zo strany Hlas či s Robertom Ficom zo Smeru. Na druhej strane však vidíme, že sa pomaly rozpadá najmenšia koaličná strana. Za ľudí nikdy nebola tak blízko odchodu z koalície ako teraz. Keby však aj táto strana odišla, koalícia bude fungovať ďalej.