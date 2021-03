Príde navyše 100-tisíc vakcín od BioNTech/Pfizer, oznámil premiér

Stotisíc vakcín od konzorcia BioNTech/Pfizer navyše by malo prísť v marci. Oznámil to premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti.

„V marci bude mať Slovensko k dispozícii navyše o 100-tisíc registrovaných vakcín BioNTech/Pfizer. Dobrá správa je, že práve tieto vakcíny sú vhodné pre tie najzraniteľnejšie skupiny, starších občanov,“ napísal premiér.

„Európsky mechanizmus solidarity je výnimočný a slúži na to, aby krajinám vo veľmi zložitej epidemiologickej situácii pomohol preklenúť toto obdobie. Od apríla by sa mali dodávky registrovaných vakcín výraznejšie zlepšiť, o.i. aj preto, že by mala byť Európskou liekovou agentúrou (EMA) schválená v poradí 4. vakcína Johnson and Johnson. Pri nej stačí len jedna dávka,“ dodal.

Podľa Matoviča sa Slovensku ozývajú aj európski partneri, ktorí reagujú na žiadosť o pomoc pre nemocnice. Ako prvé reagovalo Rumunsko, ktoré na Slovensko poslalo vyše dvadsať zdravotníkov. Okrem toho sa ozvali aj Poľsko, Nemecko, Belgicko, Dánsko, Bulharsko, Slovinsko. Premiér dodal, že ide o pomoc „od zdravotníckych tímov až po lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti“.