Ustúpi Matovič? Bude nová vláda?

Namiesto osláv kríza. Rokovania a intrigovanie. Koaličné strany chcú vládu udržať, no nie s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO). Ten chce so sebou stiahnuť aj ministrov svojich partnerov.

VIDEO: Výzva Igora Matoviča koaličným partnerom: Rišo, Veronika, nevyužívajte Sputnik ako zámienku na rozpad vlády.

Poznávacím znamením Matovičovej vlády sú nezhody. Poslednou kvapkou bola dodávka ruskej očkovacej látky Sputnik V, ktorú prišiel na letisko v Košiciach privítať premiér spolu s ministrom zdravotníctva Markom Krajčím (OĽaNO). Sputnik V, ktorý mal byť tajnou Matovičovou zbraňou v boji s vírusom, môže byť rozbuškou, ktorá odpáli rekonštrukciu vlá­dy.

O tej hovoria Richard Sulík (SaS) a Veronika Remišová (Za ľudí). Je teda možné, že 21. marca svoj prvý rok vláda oslávi v novom zložení. V hre totiž už nie je len odstúpenie ministra zdravotníctva Krajčího, ktoré žiada aj odborná verejnosť. Čoraz viac sa skloňuje, aj v koalícii, možnosť, že sa vymení premiér.

„Napriek tomu, že táto vláda mala najlepšie úmysly, spravila veľa chýb. Snažíme sa z týchto chýb poučiť a ponúknuť ľuďom slušné, spravodlivé Slovensko, kde platí sociálna spravodlivosť a sociálna súdržnosť,“ povedala Remišová po odchode z Prezidentského paláca. Sulík bol priamejší. „V žiadnom prípade nechceme predčasné voľby. Zloženie Národnej rady je dobré, koalícia je silná. Rekonštrukcia vlády je niečo iné. V rekonštrukcii vlády vidíme riešenie, ktoré by mohlo situáciu ukľudniť, zlepšiť, aby sme ďalšie tri roky v pohode fungovali,“ vyhlásil šéf liberálov.

Ešte v utorok večer rokovali obe koaličné strany, dokonca sa pod rúškom noci aj stretli. V stredu bolo rokovanie vlády veľmi krátke, ministerky za stranu Za ľudí na Úrad vlády neprišli. Sulík a jeho ministri vyhlásili, že je čas hovoriť o zmene štýlu riadenia.

VIDEO: Matovič unikol, Remišová s Kolíkovou blicovali, Mikulec nič nevedel.

Potom sa Remišová aj Sulík objednali na rozhovor k prezidentke Zuzane Čaputovej. Tá po stretnutí povedala, že ju „pozitívne prekvapila miera zhody medzi dvoma koaličnými partnermi“. „Želám si, aby takáto miera zhody bola aj medzi všetkými štyrmi koaličnými partnermi,“ dodala.

Medzitým sa s vyhlásením prihlásil predseda Národnej rady a líder štvrtej koaličnej strany Boris Kollár (Sme rodina). Verejne dohováral všetkým trom koaličným partnerom: „Vážení koaliční partneri, prosím, prestaňte sa správať ako malé deti na pieskovisku.“

A pozval všetkých koaličných partnerov k spoločnému stolu na pôde parlamentu. „Aby sme si sadli a za zatvorenými dverami si vydiskutovali všetky veci a posunuli tento dialóg dopredu,“ dodal Kollár s tým, že úlohou všetkých štyroch je napĺňať program, pre ktorý ich „ľudia volili“. „Porazení budú len bežní ľudia,“ zdvihol varovne prst Kollár.

VIDEO: Vyhlásenie Borisa Kollára.

S Kollárom sa stretli všetci traja koaliční partneri počas dňa osobitne. Krátko pred piatou popoludní vošli do parlamentných garáží limuzíny vicepremiérov Remišovej a Sulíka. Matovičova prišla po pol šiestej. Ten počas celého dňa na sociálnej sieti obhajoval nákup vakcín Sputnik V „záchranou životov“ a vyčítal svojim koaličným partnerom, že z vakcíny urobili zbraň proti vláde a jemu ako premiérovi.

„Stovka ľudí denne zomiera a miesto toho, aby sme sa všetci sústredili na zháňanie vakcín, kde kto vie – niektorí ľudia považujú za najväčší problém Slovenska to, že sme si s Marekom dovolili vybaviť pre ľudí na Slovensku 2 000 000 účinných vakcín … lebo majú vraj zásadnú chybu – sú z Ruska,“ napísal Matovič. Podľa neho „mnohým vysokopostaveným ľuďom v politike vyhovuje, aby tu zomieralo čo najviac ľudí“ a trpela ekonomika. Zopakoval, že sa riadia heslom – čím horšie na Slovensku, tým „lepšie pre ich neúspešné strany, ktoré veľmi chceli vládnuť“.

Sulík, naopak, pripomenul, že rekonštrukcia vlády sa podarila aj v roku 2018, keď premiéra Roberta Fica (Smer) vymenil jeho stranícky kolega Peter Pellegrini. Remišová hovorila o sebareflexii vlády. „Aby sme neboli svedkami hádok medzi koaličnými partnermi. Občania sa musia starať o problémy vlády, pričom vláda by sa mala starať o problémy svojich občanov,“ dodala.

Podľa informácií Pravdy sa hovorí o niekoľkých riešeniach koaličnej krízy. Takmer každé zahŕňa okrem výmeny na poste ministra zdravotníctva aj výmenu premiéra. Ten však už mal avizovať, že „nepôjde sám“. Je preto možné, že o ministerstvá prídu aj Remišová a Sulík. Na stole totiž má byť aj dohoda, že vo vláde nebude žiaden z lídrov koaličných strán.

Stolička by sa mala triasť aj pod vicepremiérom Štefanom Holým (Sme rodina), ktorý verejnosť popudil cestami do Veľkej Británie a hanlivými výrokmi na adresu samosprávy. Isté to nemá ani minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO), voči ktorému sa búri časť poľnohospodárov. Podľa niekoľkých zdrojov by pri tejto príležitosti mala byť v hre aj výmena na poste ministerky kultúry, Natáliu Milanovú dlhodobo kritizujú mnohí umelci, zástupcovia podporných a technických profesií i ďalší ľudia z kultúrnej obce.

Matovič mal svojim partnerom vyčítať, že už zabudli na to, ako sa zastal napríklad ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), keď vlani v decembri padla požiadavka na jej abdikáciu, keď vo väzbe zomrel bývalý policajný prezident Milan Lučanský.