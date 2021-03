Lenč: Odchod Matoviča neočakávam. Padnúť môže maximálne Krajčí

VIDEO: Krotký Matovič: Rišo, Veronika, nevyužívajte Sputnik ako zámienku na rozpad vlády.

Súčasná situácia vo vládnej koalícii je logickým vyústením dlhotrvajúcich sporov. „Dalo sa to očakávať prakticky hneď po akcii, ktorú Igor Matovič zorganizoval s ruskou vakcínou Sputnik V. Následné vyjadrenia koaličných partnerov, ale aj odchod dvoch poslancov Za ľudí predurčili to, čo sa momentálne deje,“ myslí si politológ.

Strany SaS a Za ľudí boli podľa neho vystavené veľmi nepríjemnej situácii, najmä smerom k svojim voličom. „Strana Za ľudí dokonca stojí pred dilemou, či zostať vo vládnej koalícii a rozpadnúť sa, alebo odísť a pokúsiť sa politicky prežiť. Skôr to vidím tak, že zostanú vo vláde, ale rozpadnú sa,“ spresňuje Lenč.

Ak by strany SaS a Za ľudí z koalície odišli, boli by podľa neho označené za tie, ktoré chcú návrat mafie. „Je možné, že ak sa podarí stranám SaS a Za ľudí zatlačiť na premiéra, obetuje ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO). Podľa toho, čo SaS a Za ľudí urobili v minulosti, to však skôr vyzerá, že sa nestane nič. Na sociálnych sieťach síce mali veľké slová, ale nakoniec stiahli chvost a hlasovali tak, ako treba,“ myslí si Lenč.

Pravdepodobnosť, že by Matovič dobrovoľne odišiel z postu premiéra, je podľa neho veľmi nízka. „Neviem, akým spôsobom by to mohli Sulík s Remišovou dosiahnuť. Buď by musel chcieť odísť premiér dobrovoľne, alebo by sa ho muselo zbaviť jeho vlastné hnutie, čo je takmer nemožné. Ak by sa mu Sulík s Remišovou vyhrážali odchodom z vládnej koalície, nechá ich odísť a hodí na nich zodpovednosť za pád vlády,“ mieni Lenč.

Podľa neho by potom mohli SaS a Za ľudí už iba dúfať v dobrý výsledok v prípadných predčasných voľbách. „Jediná možnosť by pre nich bola ísť do vlády s Petrom Pellegrinim (Hlas). Nie som si úplne istý, či sú tieto dve strany stotožnené s takýmto scenárom,“ dodal Lenč.