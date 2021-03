Mŕtvych Štiavničanov vytiahli v noci zo šachty

Záchranárom sa zo štvrtka na piatok podarilo vyslobodiť telá nebohých Štiavničanov, ktorí sa ešte minulú stredu vybrali hľadať minerály do starej banskej štôlne. V podzemí však uviazli a už sa z neho živí nevrátili.

VIDEO: Muži zomreli v podzemí. Hľadali minerály? (26. 2. 2021)

Stanislav (†30) a Tomáš (†31) sa zo svojej výpravy za minerálmi už k svojim rodinám nevrátili. Zahynuli v úzkej chodbe starého banského diela, ktorá sa nachádza v štiavnickej doline zvanej Jergy štôlňa. Policajtov zalarmoval minulý štvrtok ich kamarát, ktorý ich videl živých ako posledný. Odvtedy sa záchranári snažili čo najskôr dostať ich telá na povrch. Hoci sa k prvému postihnutému, ktorý sa nachádzal bližšie k ústiu banského diela, dostali už v prvý deň akcie, nepodarilo sa ho vytiahnuť.

„Tie priestorové pomery sú skutočne veľmi stiesnené. Je to diera, do ktorej sa zmestí akurát jeden človek. Dvaja či traja sa tam nedostanú,“ priblížil vtedy riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík. „Je nutné rozkopať to tam na väčšiu šírku a spevniť výstužou,“ vysvetlil. Predchádzalo tomu vypilovanie drevín, aby mohli vybudovať provizórnu prístupovú cestu pre potrebnú ťažkú mechaniku.

Keďže šachta sa nachádza v komplikovanom lesnom teréne, v strmom kopci, záchranárske práce trvali niekoľko dní. Prvé odhady hovorili, že sa to môže natiahnuť aj na dva týždne. Nakoniec sa to skrátilo na polovicu.

Tomáša vytiahli v stredu o osemnástej hodine – nachádzal sa zhruba dvanásť metrov od ústia banského diela. Stanislav bol od neho vzdialený o ďalších pätnásť metrov – jeho telo sa podarilo dostať von až o jednej v noci.

Našli pri nich aj náradie, ktoré mali so sebou, teda centrálu a zbíjačku. Muži sa pravdepodobne otrávili oxidom uhoľnatým.

„Takéto zásahy sú smutné. Je iné, keď vyslobodzujeme živých ľudí. Tu už ide len o to, aby sa človek dôstojne dostal z toho prostredia a rodina bola spokojná, že niekde neuviazol. Lebo aj také prípady sa stali, samozrejme,“ povedal Paulík. „Pre záchranárov to bolo fyzicky aj psychicky náročné, ale bezpečné. Tí, čo pripravovali terén, to urobili naozaj profesionálne,“ poznamenal.

Jeden zo záchranárov nám prezradil, že obidvaja nebohí boli v pohľadovo veľmi dobrom stave. „Akoby umreli práve teraz. Zrejme bola v bani ešte konštantne zachovaná nižšia teplota,“ podotkol.

Na mieste bolo v noci aj množstvo policajných technikov, hasičov, prišiel tiež obhliadajúci lekár. Telá potom zrejme odviezli na súdnu pitvu.

Aby v budúcnosti nedošlo k ďalšej podobnej tragédii, otvor do šachty chcú uzavrieť. Spoločnosť, ktorá riešila zabezpečovacie práce, to pravdepodobne zavarí.