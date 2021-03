Matovič ďakuje Maďarom za pomoc so Sputnikom, prehliada rokovanie v Komárne

„Chcem verejne poďakovať ministrovi zahraničných vecí Maďarska Péterovi Szijjártóovi za jeho veľkú pomoc pri zabezpečení dvoch miliónov vakcín Sputnik V pre ľudí na Slovensku,“ uviedol Matovič. Vzťah so Szijjártóom a Orbánom označil za dostatočne priamy na to, aby sa kedykoľvek dokázali rozprávať aj o vážnych témach, ako je otázka dvojakého občianstva. To má riešiť novela zákona o štátnom občianstve. Umožniť by mala ľuďom s dlhodobým pobytom v inej krajine získať tamojšie občianstvo bez straty slovenského.

Premiér poukazuje na vzťahy v súvislosti s kritikou, ktorá prišla po návšteve Szijjártóa v Komárne, kde sa malo hovoriť aj o novele zákona. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR si predvolalo maďarského veľvyslanca, ktorý má vysvetliť konanie maďarskej strany pri tejto návšteve.

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) na piatkovom stretnutí s podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja Józsefom Berényim zdôraznil, že je za otvorenú a transparentnú spoluprácu s Maďarskom. Dodal, že ako šéf slovenskej diplomacie urobí pre dobré vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom maximum.

„Prediskutovali otázku práce zmiešanej slovensko-maďarskej Komisie pre národnostné menšiny a tie časti programového vyhlásenia vlády, ktoré sa týkajú menšinovej problematiky,“ povedal s tým, že s Berényim sa rozprávali aj o Szijjártóovej návšteve v Komárne.

Korčok deklaruje, že Slovensko má záujem o dobré susedské vzťahy, ale je podľa neho potrebné rešpektovať, že zákon o štátnom občianstve je slovenskou vnútornou záležitosťou. „V rámci diskusie bolo zdôraznené, že všetky otvorené otázky menšín je možné riešiť v pokojnom a konštruktívnom duchu v rámci našich domácich inštitúcií a organizácií,“ skonštatoval rezort slovenskej diplomacie.

Aj poslanec z OĽANO

Szijjártó v Komárne uviedol, že sa zrejme zatiaľ z pohľadu maďarskej menšiny nepodarilo doriešiť otázku dvojakého občianstva na Slovensku. Po stretnutí s primátorom Komárna Bélom Keszeghom a zástupcami maďarskej menšiny žijúcej v SR mal vyjadriť nádej, že otázka bude raz vyriešená. V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním ľudu na Slovensku požiadal Maďarov v SR, aby sa prihlásili k maďarskej národnosti.

Problém vyvolal aj fakt, že s maďarským ministrom o novele rokoval poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (OĽANO).