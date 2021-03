Naď vyzval Remišovú, aby nepočúvala Sulíka. Ministerka: V OĽANO vám ide len o moc

„Predčasné voľby by priviedli túto krajinu do katastrofy, preto žiadame sebareflexiu vládnej koalície. O jej konkrétnej podobe hovoríme s našimi partnermi. Iba tak je šanca, že príde k zmenám,“ skonštatovala Remišová.

Predsedníčka Za ľudí zároveň kritizuje ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) za jeho slová o menšinovej vláde. V rozhovore pre Denník N minister povedal, že je pripravený vládnuť aj vo dvojici, keďže so Sme rodina má OĽANO v parlamente 70 poslancov. Podľa Remišovej to znamená, že je pripravený vládnuť s opozíciou a „fašistami“. „Na väčšinu v parlamente potrebujú 76 hlasov. Namiesto sebareflexie ukazujú, že im ide len o moc. Toto je veľké sklamanie,“ skonštatovala s tým, že v strane Za ľudí sú frustrovaní z toho, ako vládna koalícia funguje.

Naď: Sulík sa rozhodol rozbiť ďalšiu vládu

Minister Naď na sociálnej sieti tvrdenie Remišovej o vládnutí dvojbloku s fašistami odmietol. „Keď sa dvaja najmenší koaliční partneri rozhodnú, že chcú silou mocou odísť, tak nám ostane len to, aby sme to akceptovali. Nemôžeme ich predsa zviazať. Predčasné voľby nedopustíme. Ale čo to má spoločné s podporou fašistov v parlamente pre zodpovednú vládu, ktorá ostane zodpovedne plniť svoj program a sľub voličom?,“ uviedol Naď a vyzval Remišovú, aby nepočúvala šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorý sa podľa Naďa rozhodol „rozbiť ďalšiu vládu“.

Podľa Naďa by aj vládu OĽANO a Sme rodina podporovali poslanci z iných parlamentných strán. „Všetci poslanci budú v parlamente podporovať dobré riešenia pre ľudí. Presne tak, ako to sľúbili pred voľbami. Mali by sa postaviť Za ľudí a nie za oligarchov a mafiánov. A na to nepotrebujeme ani fašistov a ani HlasoSmer,“ dodal.

V koalícii sa v uplynulom týždni vystupňovalo napätie. Rekonštrukciu vlády spomínajú SaS a Za ľudí, pripúšťa ju aj Sme rodina. O výmene na poste premiéra opakovane hovorí šéf SaS Richard Sulík. Koalícia má naďalej rokovať o svojom fungovaní.